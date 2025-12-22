Már tervezik a Donald Trump arcmásával készülő 1 dolláros érmét

A Trump-adminisztráció továbbra is azt tervezi, hogy 2026-ban Donald Trump elnök arcmását viselő 1 dolláros érméket bocsát ki, a friss információk szerint most már ott tartanak, hogy az érme konkrét megjelenéséről folytatnak vitákat. A kormányzati terv ugyanakkor jogi aggályokat is felvet, bár Washington jelzi: nem az előírások megkerülése a cél – számol be arról az Origo.

Amerikai 1 dolláros ezüstérme hátoldala: ezt a változatot 1878–1904 között és 1921-ben verték / Fotó: Wikipedia Commons / GNU

Évfordulóra érkezhet a különleges érme

A különleges, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára tervezett érme ötlete sok vitát váltott ki. Demokrata képviselők kritikája szerint a terv azért sem helyénvaló, mert épp azért született tiltás az Egyesült Államokban arról, hogy élő elnök arcképe pénzeszközön szerepeljen, hogy még a látszatát is elkerülje az ország annak, hogy monarchiával hasonlítsák össze prezidenciális demokráciáját.

Egy 1866-os törvény kimondja, hogy az amerikai pénzeken (érmék, bankjegyek) kizárólag elhunyt személyek arcmásai szerepelhetnek, ezzel is hangsúlyozva a demokratikus ország monarchiáktól való közjogi távolságát. Eddig mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy élő elnök került érmére: Calvin Coolidge 1926-ban, a Függetlenségi nyilatkozat aláírásának 150. évfordulója alkalmából.

Az Egyesült Államok kincstárnoka, Brandon Beach nemrég egy közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kormányzat célja csupán az amerikai történelem előtti tisztelgés az új Trump-dollár kibocsátásával.

A tervezett érméről októberben nyilvánossá tett vázlatkép:

„Az amerikai emberek megérdemelnek egy emlékérmét, amely nagy nemzetünket ünnepli – idézi a lap Beach bejegyzését. – Miközben a szenátusi demokraták továbbra is saját érdekeik mentén cselekednek, eközben a Trump-kormányzat a jólét növelését és a patriotizmust képviseli” – jelezte a kincstárnok a kialakult vitában.

Egy 2022-ben elfogadott törvény – amelyet a kongresszus kifejezetten a 250. évfordulóra készülve fogadott el – felhatalmazza a pénzügyminisztériumot, hogy 2026. január 1-jétől egy éven át különleges 1 dolláros érméket verjen.