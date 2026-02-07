Deviza
Téli olimpia: szabotázs, füstbombák és vonatkáosz árnyékolja be Olaszországban az olimpiai játékok kezdetét – Salvini kifakadt

Három káresemény gyanúja merült fel a Milánó–Cortina olimpia megnyitójához kapcsolódó tüntetés kapcsán. A vasúti forgalom jelentősen lelassult, a nagysebességű vonatok és a regionális vonalak pedig fennakadásokat szenvedtek. Szombat délután Milánóban összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel.
Járdi Roland
2026.02.07, 21:17

Nem indul eseménytelenül a tél olimpiai játékok első napja Milánóban. Szombat reggel vasúti káosz okozott fennakadást Észak-Olaszországban, délután pedig összeapások voltak Milánó belvárosában a rendőrök és a tüntetők között.

Egyelőre senki sem vállalta a felelősséget, és a helyszíneken sem találtak egyértelmű bizonyítékokat, de sok részlet több helyszínen végrehajtott összehangolt szabotázsakciókra utal a téli olimpia kezdetén – írja a Corriere Della Sera. A nyomozók átfogó vizsgálatot folytatnak, az anarchista elmélet több mint hipotézis. A gyanút erősíti, hogy valami hasonló történt Párizsban is, a 2024-es olimpiai játékok megnyitójával egy időben. 

Az olasz vasútvonalat, különösen a bolognai csomópont környékén, amelynek következményei egészen Pesaróig érezhetőek voltak, szombat reggel, február 7-én különféle, különböző károk sújtották.

Órákig nem is állt helyre a vonatközlekedés. Ezzel egy időben más gyanús esetekre is sor került. A Castel Maggiore környékén felrobbantottak egy csatornanyílást, ami megrongálta a hozzá tartozó kábeleket. Az infrastruktúra ezen részét a Velencébe és Velencéből induló nagysebességű vonatok használják, amelyek a metróállomásra ereszkednek le.

Ugyanezen a vonalon egy házilag készített robbanószerkezetet is találtak, míg a Bologna–Ancona vonalon, Pesaro közelében egy fülke robbant fel.

Bolognába visszatérve a nagysebességű vonatokat néhány órára elterelték és a felszínre hozták, majd dél körül ismét megálltak a metróállomáson.

Szombat délután tüntetések voltak Milánóban

A La Repubblica beszámolója szerint míg péntek az olimpiai játékok megnyitásáról szólt Milánóban, szombaton már a tüntetéseké volt a főszerep. Az ellenzéki mozgalmak tüntetői délután 3 órakor kezdődően országos felvonulásban vonulnak a játékok rendezés ellen, Milánóból és Lombardiából, valamint Észak-Olaszország többi részéről érkező csoportokkal.

A tüntetés azonban erőszakba torkollott, a tüntetők füstbombákat dobáltak a rendőrökre, akikkel többször összecsaptak. A rendőrök a támadásra vízágyúkkal válaszoltak.

Az olasz lap szerint eddig öt tüntetőt őrizetbe vettek, akiket a rendőrkapitányságra vittek. A vízágyúk és a rohamok bevetése után a tüntetők visszavonultak, és megálltak. Este 8-kor a lap tudósítása szerint véget ért a tüntetés.

Salvini: „azok támadása, akik ártani akarnak Olaszországnak”

Matteo Salvini olaszközlekedési miniszter, akit a Milánó-Cortina olimpia lesiklóversenye után Bormióban tartózkodott, azonnal reagált: „Bolognáról olvasom a híreket, hogy támadás történt a vasútvonalon, ami mindent lelassít. Ez egy vétkes cselekedet. Ha beigazolódik, hogy a nagysebességű vasúti fennakadás egy előre kitervelt támadás eredménye volt az olimpia első napján, akkor mondjuk úgy, hogy valaki rosszat kíván Olaszországnak.”


 

 


 


 

