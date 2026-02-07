Egy friss amerikai tanulmány szerint Oroszország emberveszteségei a második világháború óta példátlan szintet érhetnek el, ugyanakkor a számadatok kutatásának módszertana körül komoly kérdőjelek merülnek fel ukrajnai és orosz források esetében is — közölte a Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Tragikus adatok láttak napvilágot: az ukrajnai háború áldozatai történelmi méreteket öltenek / Fotó: StockTrek Images via AFP

Ukrajna és Oroszország eltérő adatokat közöl

Az orosz védelmi minisztérium hivatalos közlései rendszeresen nagyságrendekkel alacsonyabb veszteségekről számolnak be, mint Ukrajna adatbázisai. A háborús veszteségekről szóló számháború legalább annyira része az információs hadviselésnek, mint a tényleges harcoknak.

Az Egyesült Államokban működő Center for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint

2025 végére az orosz fegyveres erők összesített harci vesztesége – az elesetteket, eltűnteket és sebesülteket együtt számolva – megközelítheti az 1,2 millió főt. A tanulmány hangsúlyozza: ebből „mindössze” mintegy negyedmillió–325 ezer katona halt meg, a többség sebesültként szerepel a statisztikában.

A CSIS által közölt 2025 végi számok részben előrejelzések, nem pedig lezárt időszakra vonatkozó, teljes körűen ellenőrizhető adatok.

A jelentés szerint a háború két oldalán összesen már közel kétmillió fő lehet a harci veszteség.

A Meduza és a Mediazona öröklési ügyekből, bírósági dokumentumokból és név szerint azonosított halottak listáiból dolgozó becslései szerint 2025 közepéig körülbelül 220 ezer orosz katona vesztette életét, év végére pedig az előzetes számítások már 300 ezer körüli halálozással számolnak. Fontos különbség ugyanakkor, hogy ezek az adatbázisok nem tartalmazzák a sebesülteket, mivel róluk jóval kevesebb nyilvános információ áll rendelkezésre.

A sebesülések és felgyógyulások száma zavarja össze az adatbázisokat

A sebesültek kérdése különösen torzító tényező lehet. Sok katona – akár súlyos sérülések után is – visszakerül az alakulatához, így a „veszteség” fogalma időben változó. A pótolhatatlan (halott, végleg eltűnt) és az ideiglenes veszteségek összevonása ezért félrevezető képet adhat a tényleges katonai állapotról. Hasonlóan bizonytalan az eltűntek száma is: orosz források ritkán közölnek részletes adatokat, és korábbi kiszivárgott iratok alapján

az eltűntként nyilvántartott katonák jelentős része később halottként kerül elő. 2024 közepe óta ráadásul tömegesen indítanak pereket az orosz katonai egységek annak érdekében, hogy az eltűnteket hivatalosan halottnak nyilvánítsák; 2025 decemberéig mintegy 90 ezer ilyen ügy indult.

Az ukrán oldalon az UALosses nevű, önkéntesek által működtetett adatbázis jelenleg mintegy 85 ezer név szerint azonosított eltűntet és több mint 80 ezer halottat tart nyilván, ugyanakkor ez sem tekinthető teljes körűnek.

A CSIS-jelentés Ukrajna esetében 500–600 ezer fő közötti összes veszteséggel és 100–140 ezer halottal számol, ám a módszertant itt sem részletezi.

A tanulmány egyik vitatott állítása az, hogy az orosz veszteségek kétszeresét vagy akár két és félszeresét teszik ki az ukrán veszteségeknek. Ezt több körülmény is megkérdőjelezi. Egyrészt nem bizonyított, hogy az ukrán név szerinti listák lényegesen teljesebbek lennének az orosz adatbázisoknál. Másrészt a tiszti veszteségek száma a két oldalon szinte azonos, ami nehezen egyeztethető össze az ilyen arányú összesített különbséggel. Az amerikai jelentés ezekre az ellentmondásokra nem ad részletes magyarázatot.