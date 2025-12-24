Deviza
építészet
híd
turizmus
Franciaország

Lélegzetelállítóan modern, mégis illeszkedik a történelmi városképbe: látványos fotókon Európa egyik legkülönlegesebb hídja

Idén rendkívül modern kerékpáros- és gyalogoshíd épült Dél-Franciaország egyik gazdag történelmű kisvárosában, Albiban. Az új építmény az 1865-ben kialakított SNCF vasúti viadukthoz csatlakozik. A gyaloghíd a vasúti híd pillérein nyugszik, ötvözve az ipari örökséget és a modernitást, mára a helyi lakosok és a településre látogató turisták körében is közkedveltté vált.
VG
2025.12.24, 11:13
Frissítve: 2025.12.24, 11:21

Az UNESCO Világörökség részét képező Albi püspöki város szélén található híd összeköti a Castelviel (az óváros és kereskedelmi negyed) valamint a Pratgraussal negyedet, megkönnyítve ezzel a Tarn folyón való átkelést, valamint a hozzáférést a Pratgraussals zöldterületeihez a gyalogosok, a kerékpárosok és a kirándulni vágyók számára.

híd, Albi, gyaloghíd
Az új hídon padokat is kialakítottak, ahol az átkelők megpihenhetnek / Fotó: Ney&Partners / Vincent Boutin

A hídon kilátópontokat, padokat és pihenőhelyeket is elhelyeztek, amelyekről lélegzetelállító panoráma kínálkozik, így nem csoda, hogy mára ez lett mind a lakók, mind a turisták első számú szelfihelye a városban. A 2013 és 2015 között tervezett híd 2016 és 2025 között épült meg és öt és félmillió euróba került (2,1 milliárd forint). A hozzá kapcsolódó vasúti viadukt továbbra is üzemben maradt

Az új építmény az 1865-ben kialakított vasúti viadukthoz csatlakozik, a gyaloghíd a vasúti híd pillérein nyugszik, ötvözve az ipari örökséget és a modernitást / Fotó: Ney&Partners / Vincent Boutin

További érdekességeket olvashat és sok látványos képet nézhet meg a hídról az Origo cikkében, amely ide kattintva érhető el.

