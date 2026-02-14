Orbán Viktor élete egyik legfontosabb beszédét tartja: órákon belül kiáll az ország nyilvánossága elé – durrogni fognak a gazdasági atombombák?
Orbán Viktor ma 11 órakor tartja az évértékelő beszédét. A műfajt a magyar miniszterelnök honosított meg Magyarországon, később pedig politikai riválisai is felvették a gyakorlatukba. Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósít majd.
Deák Dániel politológus a mai, rendkívüli fontossággal bíró esemény kapcsán felidézte, hogy Orbán Viktor 1999. február 4-én értékelte először – az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédjeihez hasonlóan – Magyarország állapotát. Akkor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére tette ezt meg és beszélt a kormánya előtt álló jövőbeli kihívásokról is a Pesti Vígadóban.
Ezek az országértékelőnek is nevezett beszédek azóta kiemelt szerepet játszanak Orbán Viktor politikai vízójában. A magyar közélet rendszeresen itt, illetve Tusványoson ismerheti meg a magyar miniszterelnök stratégiai elképzeléseit, amelyek a napi aktuálpolitikai viták szintje fölött húzódnak.
Az idei beszédnek külön jelentőséget ad, hogy szűk két hónap múlva Magyarországon országgyűlési választást tartanak. Orbán Viktor az évértékelő beszédei során számtalanszor adott teret nagy horderejű gazdasági bejelentéseknek, így például itt hirdette meg
- a 13. havi nyugdíjat,
- a 25 év alatti fiatalok adómentességét,
- a családvédelmi intézkedéseket,
- és az adócsökkentési programokat is.
Nagy kérdés, hogy tervez-e hasonlót ezúttal Orbán Viktor, mindenesetre biztosra vehető, hogy a gazdasági kérdések, különösen az energetika ügye hangsúlyos elem lesz a 2026-os évértékelő beszédben.
A teljes képhez érdemes hozzátenni, hogy a kormányzat már eddig is jelentős gazdasági élénkítési programot vezet, amelynek
összértéke mintegy 1400-1500 milliárd forint.
Ez különösen akkor figyelemreméltó, ha hozzátesszük, hogy a gazdasági növekedés finom szólva sem indokolná ezt a fokú konjunktúra-élénkítést.
Azonban a magyar életszínvonal építése az elmúlt években egyértelműen elvált a GDP-növekedés ütemétől, amit jól példáz, hogy az egyszázalékos növekmény mellett is 11 százalékos minimálbéremelés ment végbe az idén.
Akárhogy is, ma 11 órától kiderül, mire készül a kormány. A Magyar Nemzet előzetesen arról írt, hogy immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban összegzi az utóbbi egy évet, valamint ismerteti a jövőre vonatkozó terveit. "A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel" – fogalmaztak.
Felhívták arra is a figyelmet, hogy mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.
Az utóbbi években is rendre fontos bejelentések hangzottak el Orbán Viktor részéről az évértékelőiben. De tavalyi például részletesen beszélt az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna EU-tagságának veszélyeiről, ezek pedig ma is kulcsfontosságú témák.
Hamarosan, 11 órától tehát a Világgazdaság felületein is élőben lehet követni a magyar miniszterelnök kulcsfontosságú felszólalását.