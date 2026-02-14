Orbán Viktor élete egyik legfontosabb beszédét tartja: órákon belül kiáll az ország nyilvánossága elé – durrogni fognak a gazdasági atombombák?

Orbán Viktor ma 11 órakor tartja az évértékelő beszédét. A műfajt a magyar miniszterelnök honosított meg Magyarországon, később pedig politikai riválisai is felvették a gyakorlatukba. Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósít majd.

Orbán Viktor élete egyik legfontosabb beszédét tartja: órákon belül kiáll az ország nyilvánossága elé / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Deák Dániel politológus a mai, rendkívüli fontossággal bíró esemény kapcsán felidézte, hogy Orbán Viktor 1999. február 4-én értékelte először – az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédjeihez hasonlóan – Magyarország állapotát. Akkor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére tette ezt meg és beszélt a kormánya előtt álló jövőbeli kihívásokról is a Pesti Vígadóban.

Orbán Viktor élete egyik legfontosabb beszédét tartja

Ezek az országértékelőnek is nevezett beszédek azóta kiemelt szerepet játszanak Orbán Viktor politikai vízójában. A magyar közélet rendszeresen itt, illetve Tusványoson ismerheti meg a magyar miniszterelnök stratégiai elképzeléseit, amelyek a napi aktuálpolitikai viták szintje fölött húzódnak.

Az idei beszédnek külön jelentőséget ad, hogy szűk két hónap múlva Magyarországon országgyűlési választást tartanak. Orbán Viktor az évértékelő beszédei során számtalanszor adott teret nagy horderejű gazdasági bejelentéseknek, így például itt hirdette meg

a 13. havi nyugdíjat,

a 25 év alatti fiatalok adómentességét,

a családvédelmi intézkedéseket,

és az adócsökkentési programokat is.

Nagy kérdés, hogy tervez-e hasonlót ezúttal Orbán Viktor, mindenesetre biztosra vehető, hogy a gazdasági kérdések, különösen az energetika ügye hangsúlyos elem lesz a 2026-os évértékelő beszédben.

A teljes képhez érdemes hozzátenni, hogy a kormányzat már eddig is jelentős gazdasági élénkítési programot vezet, amelynek

összértéke mintegy 1400-1500 milliárd forint.

Ez különösen akkor figyelemreméltó, ha hozzátesszük, hogy a gazdasági növekedés finom szólva sem indokolná ezt a fokú konjunktúra-élénkítést.

Azonban a magyar életszínvonal építése az elmúlt években egyértelműen elvált a GDP-növekedés ütemétől, amit jól példáz, hogy az egyszázalékos növekmény mellett is 11 százalékos minimálbéremelés ment végbe az idén.