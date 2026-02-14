Így még nem alázta meg Amerika az Európai Uniót: Trump jobbkeze megsemmisítette Ursula von der Leyenéket – a németek és a lengyelek végignézik Magyarország felemelését

Súlyos, nem is titkolt üzenettel ér fel, ami csütörtökön történt a müncheni biztonsági konferencia margóján. Ezt Amerika, pontosabban Marco Rubio amerikai külügyminiszter küldte az Európai Uniónak.

Amerika így még nem alázta meg az Európai Uniót / Fotó: AFP

Egészen pontosan az történt, hogy Rubio az utolsó pillanatban egyszerűen kihagyta és lefújta az uniós vezetőkkel szervezett, az ukrajnai háborúról szóló találkozót.

Az európaiakat sokkolta a fejlemény és az értelmezésük szerint ez egyértelműen jelzi: Washington egyre kevésbé tartja fontosnak az európaiak bevonását a konfliktus rendezésére irányuló erőfeszítéseibe.

Mindez azért is fájhat nekik, mert eközben Magyarországot látványosan egyre feljebb emeli az Egyesült Államok.

A Financial Times szerint Rubio a tervek szerint péntek délután Münchenben vett volna részt egy egyeztetésen, többek között

Németország,

Lengyelország,

Finnország

és az Európai Bizottság vezetőivel,

de az utolsó pillanatban programütközésre hivatkozva lemondta a részvételt.

A külügyminiszter nem vesz részt az Ukrajnáról szóló berlini formátumú találkozón, tekintettel az egy időben zajló egyéb megbeszéléseire – közölte egy amerikai tisztségviselő. Hozzátette, hogy számos müncheni tárgyalásán azonban foglalkozik az orosz-ukrán kérdéssel.

Európai források „őrültségnek” nevezték a lemondást és elismerték, hogy Amerika nélkül súlytalanná vált a programpont.

Az eset nem véletlen, hiszen éppen akkor történt, amikor a Trump-adminisztráció egyre inkább távolodik el európai szövetségeseitől, és igyekszik Ukrajnát az Oroszországgal való megegyezés felé terelni a közel négy éve tartó háború lezárása érdekében.

Ez az európaiak legrosszabb félelmét igazolja. Magukra maradtak, kezdenek kelletlenül belenyugodni, hogy amikor Trump azt mondja, Európa magára maradt, akkor komolyan is gondolja – nyilatkozta Peter Welch amerikai demokrata szenátor a patinás lapnak a történtek nyomán.

Abból is látszik, hogy a megalázás egyértelműen az Európai Uniónak szól, hogy Rubio külön már tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, amelynek központi témája éppen Ukrajna volt. Beszéltek az Oroszországgal folytatott tárgyalások állásáról és Kijev további támogatásáról, különösen a katonai segélyekről.