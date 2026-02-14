Beleszeretett Kelet-Magyarországba a nyugati multi: ráöntött egy talicskányi pénzt – ilyen beruházás eddig még nem volt

Egyáltalán nem szokványos, sőt, példa nélküli döntésre szánta rá magát a belga-magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező Weerts Logistics Parks (WLP). A nyugat-európai, pontosabban Belgiumban bejegyzett multi ugyanis Kelet-Magyarországon hajtott végre olyan beruházást, amilyen még nem volt.

Kelet-Magyarország: beleszeretett a nyugati multi, önti rá a pénzt / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A nemzetközi logisztikai piac szereplője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a kelet-magyarországi régió gazdasági erősödésére reagálva 11 500 négyzetméter alapterületű, korszerű logisztikai csarnokot épített Ebesen,

a beruházás értéke pedig mintegy 41 millió euró volt.

Ez átszámítva mintegy 16 milliárd forintnak felel meg.

A WLP külön felhívta rá a figyelmet, hogy a Debrecenhez közeli Ebesen felépült logisztikai központ az első olyan spekulatív beruházás Kelet-Magyarországon, amelyet külföldi befektető valósított meg megrendelésállomány nélkül, saját kockázatra. A projekt

egy több mint 122 ezer négyzetméteres telken,

stratégiai helyszínen,

a debreceni repülőtér,

a BMW-gyár

és az M35-ös autópálya közelében jött létre.

A WLP igazi óriáscég, több mint egymillió négyzetméternyi beruházással van jelen Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Olaszországban.

A társaság Magyarországot különösen preferálja, az elmúlt hat évben több mint 200 ezer négyzetméter modern logisztikai épületet húzott fel.

Visszatérve a mostani beruházásra: a tájékoztatás szerint a logisztikai csarnokhoz partnerként elsőként a Ghibli Kft. csatlakozott. Az 1996 óta működő Ghibli cégcsoport komplex logisztikai szolgáltatást nyújt. A társaság teljes belföldi és európai lefedettséggel végez közúti szállítmányozási feladatokat.

Ügyfelei áruit légi, tengeri és vasúti úton is eljuttatják világszerte. A Ghibli több mint 120 ezer négyzetméteren végez komplex raktárilogisztikai szolgáltatásokat Budapesten a Szabadkikötő területén, Vecsésen, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint Debrecenben és környékén.

A társaság szintén nagyvállalat, évi több mint 550 ezer megbízásnak tesz eleget, megbízói között vannak az autóipar, az elektronika, az FMCG, és a vegyipar vállalatai is.