Állampapír: ekkora kockázatmentes reálhozamra rég volt lehetőség, de érdemes gyorsan dönteni, amíg még lehet – küszöbön a kamatcsökkentés
Januárban évek óta nem látott szintre süllyedt az infláció Magyarországon, így a lakossági állampapírok tulajdonosai régóta nem látott mértékű reálkamatnak örülhetnek. Az utóbbi hetekben legnépszerűbbnek bizonyult Fix Magyar Állampapír például évi 7 százalékos kamatot fizet, ami a 2,1 százalékos infláció mellett közel 5 százalékos reálkamatot jelent.
Még tovább csökkenhet az infláció, kamatvágások sora indulhat el
Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott adat zöld jelzést adhat a Magyar Nemzeti Banknak a kamatcsökkentések megkezdésére, különösen, hogy úgy véli, a februári inflációs adat még alacsonyabb, akár 2 százalék alatti is lehet. A szakember szerint az első kamatvágás már február 24-én bekövetkezhet, amit márciusban újabb követhet, így 6 százalékra csökkenhet az alapkamat.
A jegybanknak ráadásul úgy tűnik, hogy van tere a későbbiekben is folytatni a kamatcsökkentéseket.
A stabil inflációs környezet megágyazhat a további külföldi tőkebeáramlásnak, ami az intézményi papírok esetében a kamatok csökkenését hozhatja magával. Ennek hatása lehet az Államadósság Kezelő Központ terveire is a későbbi lakossági állampapírok kapcsán, ezért a megtakarítók jól teszik, ha sietnek a jelenleg elérhető, valószínűleg a közeljövőben érkező új sorozatokhoz képest magasabb kamatot fizető állampapírok beszerzésével.
Nem minden állampapírt tesz vonzóbbá az alacsony infláció
Az alacsony infláció a sokáig népszerű, még ma is közel 3600 milliárd forintos állománnyal rendelkező Prémium Magyar Állampapír tulajdonosait érintheti a leginkább érzékenyen, hiszen ennek a papírnak a hozama az éves átlagos inflációhoz kötött. A szintén változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír tulajdonosai is jól teszik ha figyelnek, hiszen az értékpapír kamata a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyen elérhető hozam függvénye, ami az MNB kamatvágási ciklusának beindulásával szintén lefelé indulhat el.
Erre Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is felhívta a figyelmet, ám jelezte azt is, hogy a PMÁP esetében a januári alacsony infláció még nem jelenik meg, hiszen az idén induló kamatperiódusban még a tavalyi 4,4 százalékos infláció a mérvadó. A BMÁP esetében azonban viszonylag gyorsan számíthatunk kamatcsökkenésre, hiszen a jegybank lazíthat a monetáris politikáján.
A FixMÁP és a MÁP Plusz kamatozása azonban előre meghatározott, az alacsonyabb infláció így nem jelent alacsonyabb kamatot, legalábbis azok számára, akik már rendelkeznek a papírral.
A szakember szerint azonban új kibocsátás esetén itt is várható kamatcsökkentés az alacsonyabb alapkamat miatt. Arra Regős Gábor nem számít, hogy a várhatóan alacsonyabb hozamkörnyezet miatt az állampapírok versenyképtelenek lesznek, és a lakosság ne vásárolná azokat. Noha lehetnek olyan befektetők, akik az alacsonyabb kamatkörnyezet miatt más, kockázatosabb eszközöket keresnek, vagy diverzifikáltabbá teszik portfóliójukat, ahogy ez történt akkor is, amikor a magas, két számjegyű infláció után egy alacsonyabb inflációs környezetbe léptünk. Ám a váltás akkor sem volt tömeges, sokan inkább csak másik állampapírt választottak.
Van élet az állampapíron túl is
Kupcsik Csenge, a Gránit Alapkezelő junior értékesítési és terméktámogatási elemzője arra mutatott rá, hogy a várható kamatcsökkentés az ingatlanalapok számára jelenthet támogató környezetet, hiszen az alacsonyabb kamatok olcsóbb finanszírozást tesznek lehetővé, miközben a stabil, szerződéses bérleti cash flow-k jelenértékét is emeli, ami pozitívan hat az eszközértékre.
Az alacsonyabb kötvényhozamok mellett a rendszeres, kiszámítható bevételt termelő ingatlanok relatív értelemben vonzóbbá válhatnak a befektetők számára.
Az elemző szerint arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a kedvező inflációs kilátások ellenére fennállhatnak inflációs piaci kockázatok, ami a diverzifikáció szerepét is felértékeli, aminek egyik elemét adhatják a különböző befektetési termékeket kombináló vegyes alapok, melyek rugalmasan tudnak alkalmazkodni a változó kamat- és inflációs környezethez.
A jelenleg kapható, 5 évig évi 7 százalék kamatot kínáló FixMÁP és a szintén 5 éves, 6,5 százaléktól fokozatosan 7,5 százalékig emelkedő kamatot kínáló MÁP Plusz azonban kiváló befektetés lehet. A kockázatmentes hozamot kínáló papírok népszerűek is a magyar befektetők körében, hiszen előbbi bruttó értékesítése idén már elérte a 280,7 milliárd forintot, utóbbié pedig a 124,13 milliárd forintot az ÁKK adatai alapján.
A közel 5 százalékos kockázatmentes reálhozam kiemelkedően jónak számít, ám az MNB kamatvágásainak árnyékában ez aligha lehet tartós, ezért érdemes mielőbb lecsapni a lehetőségre, amíg lehet. Kockázatvállaló befektetők ennél nagyobb hozamot is elérhetnek, elég, ha a BUX-index szárnyalására gondolunk, ám a pénteki nap jelzi, hogy ez a magasabb hozam korántsem garantált.