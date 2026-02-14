Állampapír: ekkora kockázatmentes reálhozamra rég volt lehetőség, de érdemes gyorsan dönteni, amíg még lehet – küszöbön a kamatcsökkentés

Januárban évek óta nem látott szintre süllyedt az infláció Magyarországon, így a lakossági állampapírok tulajdonosai régóta nem látott mértékű reálkamatnak örülhetnek. Az utóbbi hetekben legnépszerűbbnek bizonyult Fix Magyar Állampapír például évi 7 százalékos kamatot fizet, ami a 2,1 százalékos infláció mellett közel 5 százalékos reálkamatot jelent.

Az állampapírok most kiemelkedő reálhozamot kínálnak, de ez változhat az új kibocsátásoknál / Fotó: Kallus György

Még tovább csökkenhet az infláció, kamatvágások sora indulhat el

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott adat zöld jelzést adhat a Magyar Nemzeti Banknak a kamatcsökkentések megkezdésére, különösen, hogy úgy véli, a februári inflációs adat még alacsonyabb, akár 2 százalék alatti is lehet. A szakember szerint az első kamatvágás már február 24-én bekövetkezhet, amit márciusban újabb követhet, így 6 százalékra csökkenhet az alapkamat.

A jegybanknak ráadásul úgy tűnik, hogy van tere a későbbiekben is folytatni a kamatcsökkentéseket.

A stabil inflációs környezet megágyazhat a további külföldi tőkebeáramlásnak, ami az intézményi papírok esetében a kamatok csökkenését hozhatja magával. Ennek hatása lehet az Államadósság Kezelő Központ terveire is a későbbi lakossági állampapírok kapcsán, ezért a megtakarítók jól teszik, ha sietnek a jelenleg elérhető, valószínűleg a közeljövőben érkező új sorozatokhoz képest magasabb kamatot fizető állampapírok beszerzésével.

Nem minden állampapírt tesz vonzóbbá az alacsony infláció

Az alacsony infláció a sokáig népszerű, még ma is közel 3600 milliárd forintos állománnyal rendelkező Prémium Magyar Állampapír tulajdonosait érintheti a leginkább érzékenyen, hiszen ennek a papírnak a hozama az éves átlagos inflációhoz kötött. A szintén változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír tulajdonosai is jól teszik ha figyelnek, hiszen az értékpapír kamata a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyen elérhető hozam függvénye, ami az MNB kamatvágási ciklusának beindulásával szintén lefelé indulhat el.

Erre Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is felhívta a figyelmet, ám jelezte azt is, hogy a PMÁP esetében a januári alacsony infláció még nem jelenik meg, hiszen az idén induló kamatperiódusban még a tavalyi 4,4 százalékos infláció a mérvadó. A BMÁP esetében azonban viszonylag gyorsan számíthatunk kamatcsökkenésre, hiszen a jegybank lazíthat a monetáris politikáján.

A FixMÁP és a MÁP Plusz kamatozása azonban előre meghatározott, az alacsonyabb infláció így nem jelent alacsonyabb kamatot, legalábbis azok számára, akik már rendelkeznek a papírral.

A szakember szerint azonban új kibocsátás esetén itt is várható kamatcsökkentés az alacsonyabb alapkamat miatt. Arra Regős Gábor nem számít, hogy a várhatóan alacsonyabb hozamkörnyezet miatt az állampapírok versenyképtelenek lesznek, és a lakosság ne vásárolná azokat. Noha lehetnek olyan befektetők, akik az alacsonyabb kamatkörnyezet miatt más, kockázatosabb eszközöket keresnek, vagy diverzifikáltabbá teszik portfóliójukat, ahogy ez történt akkor is, amikor a magas, két számjegyű infláció után egy alacsonyabb inflációs környezetbe léptünk. Ám a váltás akkor sem volt tömeges, sokan inkább csak másik állampapírt választottak.