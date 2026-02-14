Pénzügyek: romantikus Valentin-nap helyett könnyen válás lehet a vége, ha ezeken átsiklunk – mutatjuk, mire kell figyelni pénzügyeinknél

Valentin-napon a párkapcsolatok ünnepelnek, a gazdaság pedig profitál. A virág, az éttermi vacsora és az apró figyelmességek azonban csak a felszínt jelentik. A párkapcsolatok valódi próbatétele nem február 14-én, hanem a hétköznapok pénzügyi döntéseinél kezdődik. A statisztikák szerint ugyanis a pénz nemcsak kellemetlen téma, hanem az egyik legerősebb válási kockázati tényező.

Valentin-nap, válási statisztikák és a közös kassza kemény valósága / Fotó: BGYH

Egy több mint 4500 pár bevonásával készült nemzetközi kutatás arra jutott: a pénzügyi viták erősebben jelezték előre a válást, mint a gyermekneveléssel vagy a rokoni kapcsolatokkal kapcsolatos konfliktusok. Egy másik, 2000 felnőtt megkérdezésén alapuló felmérés szerint minden ötödik párnál a pénzügyi nyomás közvetlenül hozzájárult a kapcsolat megromlásához.

A pénz ritkán az elsődleges ok

A pénzügyi viták többsége nem önmagáról a pénzről szól. A közös kassza valójában ütközőfelület, ahol mélyebb különbségek jelennek meg. Itt találkoznak – és gyakran ütköznek – az alábbi tényezők.

Bizalom: mennyire kiszámítható a másik fél pénzügyi viselkedése, lehet-e rá hosszú távon tervezni.

Hatalom: ki hozza a döntéseket, kinek van tényleges kontrollja a közös pénz felett.

Jövőkép: fogyasztás most vagy biztonság később, élmény vagy stabilitás.

Értékrend: mit tekint a pár „szükségesnek”, és mi számít luxusnak.

Ezek a különbségek sokáig rejtve maradhatnak. Addig nincs konfliktus, amíg nem kell dönteni – lakásvásárlásról, hitelfelvételről, megtakarításról vagy éppen nagyobb fogyasztási kiadásról. Amikor viszont döntési helyzet áll elő, a pénz hirtelen felszínre hozza az addig elhallgatott nézetkülönbségeket.

A számok ebben a kérdésben kifejezetten könyörtelenek:

ha az egyik fél felelőtlen költekezéssel vádolja a másikat, az 45 százalékkal növeli a válás esélyét;

azok a párok, akik legalább heti rendszerességgel vitatkoznak pénzen, szignifikánsan nagyobb arányban szakítanak;

a megtakarítás hiánya önmagában is kockázati tényező: azok a háztartások, amelyek nem rendelkeznek tartalékkal, 70 százalékkal nagyobb eséllyel válnak el három éven belül, mint ahol van félretett pénz.

Pénzügyi empátia: eltérő múlt, eltérő reflexek

A pénzügyi gondolkodásmód nem a bankszámlával kezdődik, hanem a gyerekszobában.

A nélkülözés, a bizonytalanság vagy éppen a bőség mind nyomot hagy a későbbi döntéseken. A „felelőtlen költekezés” mögött gyakran az áll, hogy kompenzálunk, míg a túlzott óvatosság nem feltétlen zsugoriság, hanem tanult védekezési mechanizmus.

Ezek a különbségek sokszor csak évekkel később kerülnek felszínre:

munkahelyváltásnál,

előléptetésnél,

gyermekvállalásnál

vagy idős szülők támogatásánál.

A pénzügyi viták ilyenkor már nem napi kiadásokról, hanem életstratégiákról szólnak.