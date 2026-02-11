Deviza
Piros betűs napok jönnek kétmillió magyarnak: csütörtökön és pénteken rengeteg pénzt utal nekik a kormány – de jól vigyázzanak, hogyan költik el!

Több százezer forintos plusz érkezik februárban a nyugdíjasok számlájára a 13. havi juttatás és a 14. havi nyugdíj első részlete miatt. Lázár János szerint a 14. havi nyugdíj bevezetését „keményen ki kellett számolni”, hogy a költségvetés elbírja a kifizetést.
VG
2026.02.11., 19:32
Fotó: MTI

Négy év szünet után az idén is jelentős többletbevétellel számolhatnak a nyugdíjasok. 2024 óta már a teljes 13. havi nyugdíj mellett teljesen új elemként a 14. havi nyugdíj első heti része is érkezik.

Több százezer forintos plusz érkezik februárban a nyugdíjasok számlájára a 13. havi juttatás és a 14. havi nyugdíj első részlete miatt / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte korábban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A miniszter elmondta:

  • azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, 
  • egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok

a saját havi összegüknek a 2,25-szorosát kapják majd kézhez.

Ami azt jelenti, hogy egy kétszázezres nyugdíj 450 ezret hoz a konyhára, egy 500 ezres pedig már csaknem 1,125 milliót. 

Pénzügyi előny kovácsolható a februári nyugdíjból

Ez már szemmel látható pénzmennyiség, csakhogy 

sokan elkövetnek egy óriási hibát, ami miatt nem feltétlenül sikerül kiaknázni az évenkénti egyszeri alkalomban rejlő lehetőségeket.

A legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás a banki lekötés. Jelenleg több konstrukció kínál 5–10 százalék közötti éves kamatot, amelyek adózás után is érezhető nyereséget biztosítanak. Ez különösen hasznos, ha a pénzre belátható időn belül szükség lehet.

Szintén ajánlott a Magyar Állampapírok kihasználása. A Fix Magyar Állampapír kiszámítható, fix kamatot kínál többéves futamidőre, míg a Magyar Állampapír Plusz rugalmasabb hozzáférést biztosít, kedvező visszaváltási lehetőségekkel. Ez a megoldás különösen a hosszabb távú pénzügyi biztonságot növeli.

A plusznyugdíj egészségpénztári befizetésre is fordítható. 

Ez adókedvezményt eredményez, és segít az egészségügyi kiadások átláthatóbb kezelésében.

Ezenfelül a meglévő hitelek törlesztése vagy előtörlesztése is racionális döntés lehet.

Lázár János szerint keményen ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján beszélt az építési és közlekedési miniszter.

Kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Azt is elmondta, hogy „ennek érdekében nagyon kőkeményen” számoltak.

Szűk klubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek

Bár első hallásra rendhagyónak tűnhet, a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:

  • Spanyolország,
  • Portugália,
  • Lengyelország,
  • Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két úgynevezett különleges kifizetés (Sonderzahlung) együtt adja ki a teljes éves összeget. 

Extra kifizetések áprilisban és októberben vannak: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat plusz egy különleges kifizetést. 

A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt.

