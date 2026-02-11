Piros betűs napok jönnek kétmillió magyarnak: csütörtökön és pénteken rengeteg pénzt utal nekik a kormány – de jól vigyázzanak, hogyan költik el!

Négy év szünet után az idén is jelentős többletbevétellel számolhatnak a nyugdíjasok. 2024 óta már a teljes 13. havi nyugdíj mellett teljesen új elemként a 14. havi nyugdíj első heti része is érkezik.

Több százezer forintos plusz érkezik februárban a nyugdíjasok számlájára a 13. havi juttatás és a 14. havi nyugdíj első részlete miatt / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte korábban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A miniszter elmondta:

azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat,

egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok

a saját havi összegüknek a 2,25-szorosát kapják majd kézhez.

Ami azt jelenti, hogy egy kétszázezres nyugdíj 450 ezret hoz a konyhára, egy 500 ezres pedig már csaknem 1,125 milliót.

Pénzügyi előny kovácsolható a februári nyugdíjból

Ez már szemmel látható pénzmennyiség, csakhogy

sokan elkövetnek egy óriási hibát, ami miatt nem feltétlenül sikerül kiaknázni az évenkénti egyszeri alkalomban rejlő lehetőségeket.

A legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás a banki lekötés. Jelenleg több konstrukció kínál 5–10 százalék közötti éves kamatot, amelyek adózás után is érezhető nyereséget biztosítanak. Ez különösen hasznos, ha a pénzre belátható időn belül szükség lehet.

Szintén ajánlott a Magyar Állampapírok kihasználása. A Fix Magyar Állampapír kiszámítható, fix kamatot kínál többéves futamidőre, míg a Magyar Állampapír Plusz rugalmasabb hozzáférést biztosít, kedvező visszaváltási lehetőségekkel. Ez a megoldás különösen a hosszabb távú pénzügyi biztonságot növeli.

A plusznyugdíj egészségpénztári befizetésre is fordítható.

Ez adókedvezményt eredményez, és segít az egészségügyi kiadások átláthatóbb kezelésében.

Ezenfelül a meglévő hitelek törlesztése vagy előtörlesztése is racionális döntés lehet.