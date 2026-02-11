Piros betűs napok jönnek kétmillió magyarnak: csütörtökön és pénteken rengeteg pénzt utal nekik a kormány – de jól vigyázzanak, hogyan költik el!
Négy év szünet után az idén is jelentős többletbevétellel számolhatnak a nyugdíjasok. 2024 óta már a teljes 13. havi nyugdíj mellett teljesen új elemként a 14. havi nyugdíj első heti része is érkezik.
„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte korábban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.
A miniszter elmondta:
- azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat,
- egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.
Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.
A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.
Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok
a saját havi összegüknek a 2,25-szorosát kapják majd kézhez.
Ami azt jelenti, hogy egy kétszázezres nyugdíj 450 ezret hoz a konyhára, egy 500 ezres pedig már csaknem 1,125 milliót.
Pénzügyi előny kovácsolható a februári nyugdíjból
Ez már szemmel látható pénzmennyiség, csakhogy
sokan elkövetnek egy óriási hibát, ami miatt nem feltétlenül sikerül kiaknázni az évenkénti egyszeri alkalomban rejlő lehetőségeket.
A legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás a banki lekötés. Jelenleg több konstrukció kínál 5–10 százalék közötti éves kamatot, amelyek adózás után is érezhető nyereséget biztosítanak. Ez különösen hasznos, ha a pénzre belátható időn belül szükség lehet.
Szintén ajánlott a Magyar Állampapírok kihasználása. A Fix Magyar Állampapír kiszámítható, fix kamatot kínál többéves futamidőre, míg a Magyar Állampapír Plusz rugalmasabb hozzáférést biztosít, kedvező visszaváltási lehetőségekkel. Ez a megoldás különösen a hosszabb távú pénzügyi biztonságot növeli.
A plusznyugdíj egészségpénztári befizetésre is fordítható.
Ez adókedvezményt eredményez, és segít az egészségügyi kiadások átláthatóbb kezelésében.
Ezenfelül a meglévő hitelek törlesztése vagy előtörlesztése is racionális döntés lehet.
Lázár János szerint keményen ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését
A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján beszélt az építési és közlekedési miniszter.
Kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.
A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.
A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Azt is elmondta, hogy „ennek érdekében nagyon kőkeményen” számoltak.
Szűk klubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek
Bár első hallásra rendhagyónak tűnhet, a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:
- Spanyolország,
- Portugália,
- Lengyelország,
- Ausztria.
A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két úgynevezett különleges kifizetés (Sonderzahlung) együtt adja ki a teljes éves összeget.
Extra kifizetések áprilisban és októberben vannak: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat plusz egy különleges kifizetést.
A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt.