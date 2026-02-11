Deviza
EUR/HUF379,51 +0,34% USD/HUF319,39 +0,42% GBP/HUF435,54 +0,44% CHF/HUF414,77 +0,25% PLN/HUF90,03 +0,46% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,65 +0,33% EUR/HUF379,51 +0,34% USD/HUF319,39 +0,42% GBP/HUF435,54 +0,44% CHF/HUF414,77 +0,25% PLN/HUF90,03 +0,46% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,65 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17% BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
erjedés
barna sör
termékvisszahívás
Auchan Magyarország Kft.
Nébih

Riasztást adott ki a magyar hatóság: valami nagyon nem stimmel az egyik legnagyobb hazai boltláncnál – felrobbanhat az egyik termék csomagolása

Tejsavbaktérium miatti másodlagos erjedés miatt intézkedett az Auchan. A Nébih szerint a sör fogyasztható, de a csomagolás sérülése kockázatot jelenthet.
VG/MTI
2026.02.11, 19:26
Frissítve: 2026.02.11, 19:30

Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt barna sört vont ki a forgalomból az Auchan Magyarország Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint a termék fogyasztása nem veszélyes, de a doboz túlnyomás miatt sérülést okozhat.

FRANCE - ILLUSTRATION INSIDE A AUCHAN HYPERMARKET IN CALUIRE nébih
A Nébih szerint a probléma túlnyomást okozhat a sörösdobozban, ami felnyitáskor sérüléshez vezethet / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Nébih szerdán közölte, hogy az Auchan visszahívta a forgalomból a 0,33 literes Vidám Vadkan Imperial Stout szűretlen minőségi dobozos barna sört.

Az érintett termék gyártója a K&H Trans Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft. A visszahívás a 2026. november 14-i minőségmegőrzési idejű, 251114 tételszámú termékre vonatkozik.

Nébih: felrobbanhatnak az érintett sörösdobozok

A közlemény szerint az érintett tételben másodlagos erjedés léphet fel. Ez túlnyomást okozhat a dobozban, amely felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülést szenvedhet, és felbontáskor akár sérülést is okozhat.

A Nébih hangsúlyozta: a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. A visszahívás oka tehát nem élelmiszer-biztonsági, hanem minőségi és csomagolási probléma.

Az érintett sört bármelyik Auchan-üzletbe vissza lehet vinni. A vásárlók a termék árát blokk nélkül is visszakapják.

Újabb botrány a világ legnagyobb élelmiszercégénél: méreganyag gyanúja miatt kellett bébiételeket visszahívni – több európai ország is érintett

Újabb termékeket hívott vissza a Nestlé, miután további SMA tápszereknél merült fel egy hányást kiváltó méreganyag jelenlétének gyanúja. A Nestlé a bébiételek és -italok egyik legnagyobb gyártója, így különösen kellemetlen a mostani termékvisszahívás, ami Magyarországot nem érinti.

 

Országszerte

Országszerte
1122 cikk

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu