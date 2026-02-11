Riasztást adott ki a magyar hatóság: valami nagyon nem stimmel az egyik legnagyobb hazai boltláncnál – felrobbanhat az egyik termék csomagolása
Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt barna sört vont ki a forgalomból az Auchan Magyarország Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint a termék fogyasztása nem veszélyes, de a doboz túlnyomás miatt sérülést okozhat.
A Nébih szerdán közölte, hogy az Auchan visszahívta a forgalomból a 0,33 literes Vidám Vadkan Imperial Stout szűretlen minőségi dobozos barna sört.
Az érintett termék gyártója a K&H Trans Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft. A visszahívás a 2026. november 14-i minőségmegőrzési idejű, 251114 tételszámú termékre vonatkozik.
Nébih: felrobbanhatnak az érintett sörösdobozok
A közlemény szerint az érintett tételben másodlagos erjedés léphet fel. Ez túlnyomást okozhat a dobozban, amely felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülést szenvedhet, és felbontáskor akár sérülést is okozhat.
A Nébih hangsúlyozta: a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. A visszahívás oka tehát nem élelmiszer-biztonsági, hanem minőségi és csomagolási probléma.
Az érintett sört bármelyik Auchan-üzletbe vissza lehet vinni. A vásárlók a termék árát blokk nélkül is visszakapják.
