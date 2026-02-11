Brutális leépítést jelentett be a Magyarországon is jelenlévő óriásmulti: több ezer dolgozót küldenek el, nincs más megoldás – eurómilliárdokat kell megspórolnia

Akár 6000 munkahelyet is megszüntet a Heineken a következő két évben, miután világszerte visszaestek a sörértékesítések. A holland sörgyártó költségcsökkentéssel, gyárbezárásokkal és mesterséges intelligenciával próbálja stabilizálni működését.

A Heineken 6000 dolgozótól válik meg, és több főzdét is bezárhat / Fotó: FREEK VAN DEN BERGH

A döntést a globális sörértékesítés csökkenésével és az ebből fakadó költségnyomással indokolta a vállalat. A társaság árbevétele ugyanis tavaly mintegy 1,2 százalékkal esett vissza, a nyomás pedig különösen Észak- és Dél-Amerikában, valamint Európában erős.

Ennek ellenére a Heineken 2025-ben körülbelül 34,2 milliárd eurós árbevételt és mintegy 1,9 milliárd eurós profitot ért el.

A cég jelenleg nagyjából 87 ezer embert foglalkoztat, és 190 országban van jelen. A most bejelentett leépítés ennek jelentős részét érinti. A Frankfurter Runschau értesülései alapján csak az amszterdami központban mintegy 400 állás szűnhet meg. A vállalat egyelőre nem közölte, mely további országokban hajt végre elbocsátásokat.

A lépés nem előzmények nélküli. A Heineken már októberben átfogó átszervezési programot hirdetett, amelynek célja mintegy 2 milliárd euró megtakarítása. A mostani leépítéstől éves szinten 400-500 millió eurós költségcsökkentést várnak.

Dolgozók helyett digitalizál a Heineken

A megszorítások nemcsak a létszámot érintik. A vállalat több sörfőzde bezárását is tervezi, miközben erőteljesen növeli a digitalizáció szerepét. Kiemelt terület az MI alkalmazása, különösen a marketingben és az értékesítési folyamatok optimalizálásában.

A döntés a magyar működést sem hagyhatja érintetlenül. A Heineken Hungária soproni üzeme mintegy 400 munkavállalót foglalkoztat, és a hazai sörpiac egyik meghatározó szereplője. A vállalat egyelőre nem közölte, hogy a globális leépítések érintik-e a magyarországi gyárat, de a nemzetközi kapacitás-optimalizálás fényében ez nem zárható ki.