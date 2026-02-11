Döntött a bíróság: letartóztatták a dúsgazdag magyar vállalkozót, tízmilliárd forintot sikkaszthatott el – 15 év börtönt kaphat

Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság a Bászna Gabona Zrt. vezérigazgatóját különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás gyanúja miatt. A férfi a megalapozott gyanú szerint 2025-ben csaknem 9,93 milliárd forintos kárt okozott tizenöt gazdasági társaságnak.

Súlyos pénzügyi bűncselekmény miatt indult eljárás a Bászna Gabona Zrt. vezérigazgatója ellen / Fotó: AnnaStills / shutterstock(Képünk illusztráció)

A Nyíregyházi Törvényszék közleménye szerint a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt.

A hatóságok szerint a férfi a mátészalkai telephelyű részvénytársaság egyedüli, önálló képviseletre jogosult vezérigazgatója volt. A társaság fő tevékenysége gabona, feldolgozatlan dohány és vetőmag nagykereskedelme, valamint ezek raktározása és tárolása volt.

A felvásárlásokat és értékesítéseket területi képviselők szervezték, ugyanakkor az adásvételi és tárolási szerződések aláírására kizárólag a vezérigazgató volt jogosult. A telephelyekről történő kitárolás is az ő engedélyéhez kötődött.

A bíróság szerint 2025 márciusa és decembere között a gyanúsított tizenöt gazdasági társasággal kötött adásvételi és raktározási szerződést. A vevők által rábízott termények jelentős része azonban nem volt fellelhető a cég telephelyein. A kitárolási kérelmeket nem, vagy csak részben teljesítették.

A végzés szerint ezzel a sértetteknek összesen több mint 9 milliárd 927 millió forint kárt okozott.

A nyomozóhatóság kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményekkel gyanúsítja a férfit. Amennyiben bűnösségét megállapítják, a halmazati szabályok figyelembevételével akár 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

A letartóztatást a bíróság azzal indokolta, hogy a gyanúsított jelentős magánvagyonnal rendelkezik, ami lehetővé tehetné, hogy huzamosabb ideig lakóhelyétől távol tartózkodjon. A döntés szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, illetve az is, hogy szabadlábra helyezése esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást.

A nyomozás jelenleg kezdeti szakaszban van, az eljárás során számos tanú kihallgatása várható. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be.