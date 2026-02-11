A kínai külügyminiszterrel való találkozó a magyar kormány számára annál is inkább fontos, mert a kínai beruházások döntően járulhatnak hozzá a következő két-három év magyar gazdasági sikereihez – hangsúlyozta a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában Orbán Viktor, azt követően, hogy szerdán Budapesten fogadta Vang Jit, a kínai diplomácia vezetőjét.

Orbán Viktor elárulta: rengeteg kínai gyár magyarországi megépítése van folyamatban – ez döntő lesz a gazdaság teljesítményében / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő kiemelte, hogy a kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra Európába, tehát ilyenkor át kell beszélniük egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekinteniük konkrét kétoldalú ügyeket is. Beruházások állása van, hét-nyolc nagyon komoly beruházás, amelyeket kínai cégek visznek.

A legutóbbi években Kínából a legtöbb beruházás 30 százalék feletti arányban érkezett Magyarországra,

az Európai Unión belül a kínai működőtőke tekintélyes része Magyarországon van, ráadásul modern iparágakban – idézte fel.

Vannak gyárak, amelyeket felépítettünk és hamarosan megkezdik a működésüket. De van hat-hét, amely folyamatban van és amelyeket folyamatosan támogatni, erősíteni kell – mondta Orbán Viktor. A videónyilatkozathoz csatolt szövegben az szerepel: „Magyar-kínai partnerség. Míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket”.

Kinézték maguknak a 8000 ezres magyar kisvárost a kínaiak

A magyar-kínai gazdasági együttműködés egyik új elemeként a pekingi központú Airsys Pátyon hozza létre első európai összeszerelő üzemét, ahol ipari és adatközponti hűtési rendszereket gyártanak majd. A vállalat egy 12 ezer négyzetméteres csarnokot bérel az Inpark ipari parkjában, és a jelenlegi 2 millió eurós (mintegy 800 millió forintos) beruházási értéket három éven belül 8 millió euróra (nagyjából 3,2 milliárd forintra) emelné.

A termelés 15-20 fővel indul, de a létszám a kapacitásbővítéssel párhuzamosan növekedhet,

az első gyártósor már működik, és további hat beindítását tervezik. Az itt készülő berendezéseket európai és amerikai piacokra szállítják, ami a hazai ipar exportképességét is erősítheti. A beruházás illeszkedik abba a kormányzati stratégiába, amely a kínai működőtőke bevonásával kíván modern, magas hozzáadott értékű ipari kapacitásokat Magyarországra vonzani.