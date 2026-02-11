Már biztos: holnap leáll a legendás európai légitársaság, a lehető legrosszabbkor – veszélybe kerülhet a csúcskonferencia
A Lufthansa szerdán közölte: csütörtökön jelentős fennakadásokra kell számítani német repülőtereken, miután a pilóták és a légiutas-kísérők szakszervezete is 24 órás sztrájkot hirdettek a társaságnál.
A munkabeszüntetést a légiutas-kísérőket tömörítő UFO szakszervezet és a pilótákat képviselő Vereinigung Cockpit (VC) jelentette be.
A 24 órás akció a Lufthansa utas- és teherszállító járatait is érinteni fogja csütörtökön.
A VC közleménye szerint hét tárgyalási forduló sem hozott kézzelfogható eredményt, ezért döntöttek a sztrájk mellett. Andreas Pinheiro, a szakszervezet elnöke a Politicónak elmondta: szerették volna elkerülni az eszkalációt, de a felelősség a vállalatot terheli.
A légiutas-kísérők szakszervezete szerint a menedzsment egyáltalán nem volt hajlandó tárgyalni a munkakörülményekről és a nyugdíjkérdésekről. Az UFO tagjai pedig különösen érintettek a regionális leányvállalat, a Lufthansa CityLine tervezett bezárása miatt. Ennek következtében ugyanis a cég működését és a személyzetet is egy új leányvállalatba helyeznék át.
A légitársaság sztrájkja az összes német repülőteret érintheti, beleértve a legnagyobb nemzetközi csomópontokat, Frankfurtot és Münchent is.
A legrosszabbkor áll le a Lufthansa
Az időzítés különösen érzékeny: pénteken kezdődik az éves Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia, amelyre a világ számos vezető politikusa és döntéshozója érkezik. A csütörtöki munkabeszüntetés így nemcsak turisták, hanem hivatalos delegációk utazási terveit is felboríthatja.
A Lufthansa egyelőre nem közölt pontos járattörlési adatokat, de az utasokat arra figyelmeztette, hogy kövessék a légitársaság hivatalos tájékoztatását, és készüljenek menetrendi változásokra.
