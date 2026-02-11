Deviza
Óriási a baj: egyszerre két gigantikus akkumulátorgyár dőlt be Európában, nem épülnek meg – Kína röhög a markában

Súlyos csapás érte az európai elektromosautó-ipart. Két tervezett akkumulátorgyár építése is végleg lekerült a napirendről Németországban és Olaszországban, miután a kereslet jóval lassabban nő a vártnál.
VG
2026.02.11, 19:42
Frissítve: 2026.02.11, 19:46

Két hatalmas európai akkumulátorgyár terve dőlt be egyszerre: az Automotive Cells Company (ACC) végleg elállt a németországi és olaszországi gigaberuházásaitól. A döntés értelmében nem épül meg sem a kaiserslauterni, sem a termoli üzem, pedig ezek kulcsszerepet kaptak volna az európai akkumulátorgyártás felfuttatásában és a kínai függőség csökkentésében.

Óriási a baj: egyszerre két gigantikus akkumulátorgyár dőlt be Európában, nem épülnek meg – Kína röhög a markában / Fotó: AFP

A vállalat – mely mögött a Stellantis, a Mercedes-Benz és a TotalEnergies áll – megerősítette: a németországi Kaiserslauternben és az olaszországi Termoliban tervezett óriásgyár-projektek nem valósulnak meg. A beruházásokat már 2024-ben befagyasztották, most pedig a végleges leállításukról tárgyalnak a szakszervezetekkel.

A hivatalos indoklás szerint 

az elektromos autók iránti kereslet növekedése jóval lassabb a korábban vártnál. 

A Stellantis – Európa második legnagyobb autógyártója – nemrég 22 milliárd eurós (mintegy 8800 milliárd forintos) veszteségre figyelmeztetett, melyet részben az elektromos járművek iránti kereslet jelentős túlbecslésével magyarázott. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Egyesült Államokban és Európában is lazítottak az elmúlt évek szigorú kibocsátási előírásain, ami mérsékelte az elektromos átállás ütemét.

Nagy kiesés ez az európai akkumulátorgyártásnak

A két elmaradó gigaberuházás nemcsak regionális gazdasági kérdés, hanem stratégiai kudarc is. Az ACC-projektek az európai ipar azon törekvésének részei voltak, hogy csökkentsék a kínai akkumulátorgyártóktól való függőséget, amelyek jelenleg uralják a globális piacot. A mostani döntés ugyanakkor azt jelzi: az európai gyártók egyelőre nem tudtak olyan versenyképes méretet és költségszintet elérni, amely indokolná az új kapacitások kiépítését.

Az olasz kormány már 2024 szeptemberében visszavont mintegy 250 millió euró (nagyjából 100 milliárd forint) uniós támogatást a termoli üzemre, 

a projekt körüli bizonytalanságra hivatkozva. Ez is jelezte, hogy a beruházások jövője erősen kérdésessé vált.

A háttérben stratégiai irányváltás is körvonalazódik: az ACC olcsóbb akkumulátortechnológiák felé mozdulna el, ami szintén átírhatja az európai ipar terveit. Mindez azonban azt jelenti, hogy két, az európai akkumulátor-önállóság szempontjából kulcsfontosságúnak szánt gyár nem épül meg – miközben a kínai szereplők tovább erősítik globális pozícióikat.

Az európai autóipar így egyszerre néz szembe keresleti bizonytalansággal, szabályozási enyhüléssel és éles nemzetközi versennyel. A mostani fejlemények alapján az akkumulátoripari önállóság felé vezető út hosszabb és költségesebb lehet, mint azt Brüsszelben néhány éve gondolták.

