gépgyártás
Németország
járműgyártás
csődvédelem

Ez most megrázta Németországot: csődöt jelentett a százéves járműgyártó cég, amire mindenki büszke volt – nem bírta tovább a gazdasági helyzetet

Újabb figyelmeztető jel érkezett a német iparból. A több mint százéves járműgyártó csődvédelmet kért, miután tartós piaci visszaeséssel és finanszírozási nehézségekkel szembesült. A döntés jól mutatja, hogy az európai gépgyártás továbbra is komoly nyomás alatt áll.
VG
2026.02.11, 20:58
Frissítve: 2026.02.11, 21:24

Több mint száz év működés után csődvédelmet kért a német járműgyártó Atlas GmbH. A vállalat a delmenhorsti bíróságon indított úgynevezett önigazgatásos szerkezetátalakítási eljárást, melynek célja a működés fenntartása és a pénzügyi helyzet rendezése. A lépés jól mutatja, hogy az európai építőipari gépgyártók továbbra is nehéz piaci környezetben próbálnak talpon maradni.

Ez most megrázta Németországot: csődöt jelentett a százéves járműgyártó cég, amire mindenki büszke volt – nem bírta tovább a gazdasági helyzetet / Fotó: Atlas Gmbh

A megnevezett eljárás lehetővé teszi, hogy a menedzsment hivatalban maradjon, miközben külső szakértők felügyelete mellett hajtja végre a reorganizációt. A cél nem a felszámolás, hanem a működőképesség megőrzése és a vállalat stabilizálása. A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő a hitelezők érdekeit védi, miközben az operatív irányítás a jelenlegi vezetésnél marad.

A vállalat közlése szerint 

a termelés, az alkatrész-ellátás és a szerviztevékenység zavartalanul folytatódik. 

Az Atlas-csoport árbevétele legutóbb mintegy 150 millió euró (nagyjából 60 milliárd forint) volt, és körülbelül 400 munkavállalót foglalkoztat. A béreket és juttatásokat 2026 áprilisáig az úgynevezett csődbiztosítási rendszer fedezi.

Nincs jó helyzetben a német járműgyártás

A társaság indoklása szerint az eljárást a tartós, ágazati szintű piaci gyengeség tette szükségessé. Az építőipari gépek iránti megrendelések jelentősen visszaestek, a kapacitáskihasználtság csökkent, miközben strukturális költségnyomás is nehezíti a működést. A vállalat korábban átfogó átszervezési lépéseket tett, és a tulajdonosok likviditási támogatást is biztosítottak, ám ez nem volt elegendő a pénzügyi szűkösség teljes elkerüléséhez.

Az ágazati környezet sem kedvező:

  • a német gép- és berendezésgyártók szövetsége, a VDMA szerint 2026-ra ugyan nominálisan 5 százalékos árbevétel-növekedés várható a szektorban, 
  • ám ez csupán mérsékelt korrekció a 2024-ben tapasztalt, 21 százalékos visszaesés után. 

A gyártók szerint az európai túlszabályozás, a kínai olcsó importok miatti árnyomás, valamint az amerikai kereskedelempolitikai bizonytalanság egyaránt terheli a piacot.

Az Egyesült Államokba irányuló európai építőgép-export 2025-ben közel 30 százalékkal csökkent, részben az amerikai acélvámok és a változó gazdaságpolitikai környezet miatt. Mindez különösen érzékenyen érinti az exportorientált gyártókat. Az Atlas esete nem egyedi: a szektorban már korábban is volt példa látványos csődeljárásra, amikor a darugyártó Hüffermann Krandienst fizetésképtelenné vált, majd végül a Hagedorn Group vásárolta fel. 

