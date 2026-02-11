Először szólalt meg Zelenszkij az ukrán elnökválasztásról, máris beindult a taktikázás: megüzente Amerikának, mi a feltétele, hogy kiírja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta, hogy február 24-én bejelentené az elnökválasztás és egy békemegállapodásról szóló népszavazás tervét. Szerinte választás csak tűzszünet és biztos biztonsági feltételek megléte esetén tartható.

Zelenszkij világossá tette: hadiállapot idején Ukrajnában nem lehet törvényes elnökválasztást tartani / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij szerdán újságírói kérdésekre reagálva határozottan visszautasította a Financial Times értesülését, miszerint február 24-én bejelentené az elnökválasztás és egy, az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazás tervét. Az államfő elmondta, hogy először a sajtóból értesült ezekről a hírekről, és hangsúlyozta:

a választások csak akkor kerülhetnek szóba, ha minden szükséges biztonsági garancia rendelkezésre áll.

Az elnök kiemelte, hogy a választások kérdését mindig a külföldi partnerek vetették fel, nem Kijev maga. „Ukrajna készen áll a választásokra, de ehhez előbb tűzszünetet kell kötni” – fogalmazott. A jelenlegi hadiállapot miatt jogilag sem lehet törvényes elnökválasztást tartani, így a voksolás csak a háborús feltételek stabilizálása után kerülhet napirendre.

Kitért arra is, hogy az Egyesült Államok felvetette a választások kérdését, de – állítása szerint – nem fenyegették Ukrajnát a biztonsági garanciák visszavonásával. Hangsúlyozta: Washington nem köti össze a választások ügyét a biztonsági garanciákkal.

Zelenszkij: a Nyugaton múlik, hogy mikor lesznek az ukrajnai választások

Az ukrán elnök szerint a háborús helyzetben a legfontosabb a nemzetközi egység. Úgy vélte, Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselnie az ukrajnai rendezés érdekében.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy szerdán telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel. Macron tájékoztatta őt egyik tanácsadójának moszkvai látogatásáról is, ami jelzi, hogy a diplomáciai csatornák továbbra is nyitva állnak.