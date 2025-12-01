Elérkezett a várva várt pillanat: újra költhető élelmiszerre a SZÉP-kártya, ám év végén lejár egy fontos kedvezmény
A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, emellett az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet.
Mint a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleménye is megemlíti, a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.
A minisztérium számítása szerint 2025 telén 96 milliárd forint áll rendelkezésre a béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártyákon. A kabinet arra számít, hogy a rendelkezés az végéig várhatóan látványosan élénkíti a SZÉP-kártyás tranzakciók összértékét.
A szabályozás értelmében
szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát.
Felhívták a figyelmet, hogy továbbra sem vásárolhatók SZÉP-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása.
Emlékeztettek arra is, hogy a kormány a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében tovább bővítette a családok döntési lehetőségeit, így
a kártyabirtokosoknak 2025 végéig még lehetőségük van a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználására is.
A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, így annak hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is. A mostani változás sem újdonság, azt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.
Árrésstop: mostantól újabb termékek ára zuhant országszerte – itt a teljes lista
December 1-jével nemcsak a SZÉP-kártya felhasználási köre bővült, de az árrésstopot is meghosszabbították. Gulyás Gergely október végén jelentette be, hogy
az árrésstop időtartamát február 28-ig meghosszabbítják, és az intézkedést további 14 élelmiszerre is kiterjesztik.
December elsejétől az alábbi termékekkel bővült az árrésstop:
- marha-fehérpecsenye,
- marhafelsál,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkemény sajt,
- sajtkrém, kenhető sajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejes káposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma,
- zöldpaprika,
- bébiétel.
A kormány lényegében haszonárstopot vezetett be az elszabaduló élelmiszerárak megfékezésére. A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is. Ez az, amelynek a mértékéből vissza akart venni a kormány.
Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.
Mint ahogy a Világgazdaság beszámolt róla, a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az árrésstop bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett:
- a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal,
- az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.