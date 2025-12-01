Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.23 -0.52% GBP/HUF433.84 -0.39% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.74 -0.31% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.23 -0.52% GBP/HUF433.84 -0.39% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.74 -0.31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,474.99 +0.93% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,982 +2.41% OTP34,570 +1.04% RICHTER9,780 +0.46% OPUS524 -2.86% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,314.99 -0.85% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,356.23 +0.46% BUX110,474.99 +0.93% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,982 +2.41% OTP34,570 +1.04% RICHTER9,780 +0.46% OPUS524 -2.86% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,314.99 -0.85% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,356.23 +0.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
béren kívüli juttatás
élelmiszer
SZÉP-kártya
bolt
vásárlás
juttatás

Elérkezett a várva várt pillanat: újra költhető élelmiszerre a SZÉP-kártya, ám év végén lejár egy fontos kedvezmény

Hétfőn hatályba lépett a kormányzati döntés, amely újra lehetővé teszi a hideg élelmiszerek vásárlását SZÉP-kártyával egészen 2026 áprilisáig. A mindennapi bevásárlást könnyítő lépés mellett a tizennégy termékcsoportra kiterjesztett árréscsökkentés is kedvezőbb árakat hozhat, ami érezhetően élénkítheti az ünnepi időszak forgalmát és a 2025-ös SZÉP-kártya-felhasználást. Fontos észben tartani, hogy az így érkezett béren kívüli juttatások lakáscélú felhasználása ugyanakkor az év végén lejár.
Németh Anita
2025.12.01, 13:37
Frissítve: 2025.12.01, 13:51

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, emellett az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet.

SZÉP kártya, SZÉP-kártya SZÉP Kártya, SZÉP-Kártya
Az év végéig várhatóan látványosan élénkíti az idei SZÉP-kártya-forgalmat is / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mint a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleménye is megemlíti, a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.

A minisztérium számítása szerint 2025 telén 96 milliárd forint áll rendelkezésre a béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártyákon. A kabinet arra számít, hogy a rendelkezés az végéig várhatóan látványosan élénkíti a SZÉP-kártyás tranzakciók összértékét.

A szabályozás értelmében 

szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát.

Felhívták a figyelmet, hogy továbbra sem vásárolhatók SZÉP-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása.

Emlékeztettek arra is, hogy a kormány a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében tovább bővítette a családok döntési lehetőségeit, így 

a kártyabirtokosoknak 2025 végéig még lehetőségük van a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználására is.

A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, így annak hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is. A mostani változás sem újdonság, azt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.

Árrésstop: mostantól újabb termékek ára zuhant országszerte – itt a teljes lista

December 1-jével nemcsak a SZÉP-kártya felhasználási köre bővült, de az árrésstopot is meghosszabbították. Gulyás Gergely október végén jelentette be, hogy

az árrésstop időtartamát február 28-ig meghosszabbítják, és az intézkedést további 14 élelmiszerre is kiterjesztik. 

December elsejétől az alábbi termékekkel bővült az árrésstop:

  • marha-fehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkemény sajt,
  • sajtkrém, kenhető sajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejes káposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma,
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

A kormány lényegében haszonárstopot vezetett be az elszabaduló élelmiszerárak megfékezésére. A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is. Ez az, amelynek a mértékéből vissza akart venni a kormány.

Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt. 

Mint ahogy a Világgazdaság beszámolt róla, a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az árrésstop bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: 

  • a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, 
  • az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu