Szlovákia: blokkolja a szélerőmű-építéseket a hatályos jogszabály, az igazi megoldásra mégis várni kell

A szóban forgó módosítás, az európai jogszabályokon túlmenő akadályokat gördített a megújuló energiaforrások beruházói elé – írja az Ujszo.com. A szélerőművek engedélyeztetéséhez ugyanis a módosítás értelmében szükség lett volna az érintett települések jóváhagyása mellett az átviteli rendszerirányító és az Árszabályozási Hivatal pozitív nyilatkozatára – még az ún. akcelerációs zónákban is, amelyeket azért jelöltek ki, hogy itt gyorsabban megvalósulhassanak a megújulókkal összefüggő beruházások.

Szlovákia: nehezen mennek a szélerőmű-beruházások, a jogszabályokkal is gond van / Fotó: ultramansk / Shutterstock

A hivatali állásfoglalásokra a jogszabály nem határozott meg világos kritériumokat, ahogy fellebbezési lehetőséget sem – mutatott rá korábban Tamara Stohlová (PS), aki szerint az Európai Bizottság nemcsak ennek a rendelkezésnek az eltávolítását kérte, hanem a hiányzó részek pótlását is, amelyek nélkül az uniós helyreállítási terv egyik mérföldköve nem teljesült volna. Hozzátette:

az újabb, szerdán megszavazott módosítás nélkül Szlovákia több mint 450 millió eurótól esett volna el.

A közösségi hálón a környezetvédelmi miniszter úgy reagált: a Progresszív Szlovákia azért lobbizott Brüsszelben, hogy az EU ne fizesse ki Szlovákiának a helyreállítási tervből származó forrásokat,

ha meghagyjuk a városoknak és községeknek azt a jogot, hogy kötelező jelleggel beleszóljanak a szélerőműparkok építésébe.

Ezzel arra a törvénybe foglalt kitételre utalhatott, miszerint a szélerőműprojektek elbírálásánál és engedélyezésénél kötelező érvényűek lesznek az említett hivatalok mellett az önkormányzatok egyetértő állásfoglalásai is. Ezek a projektek azonban eddig sem valósulhattak meg anélkül, hogy az érintett önkormányzat beillesztette volna a területrendezési tervébe.

Miről szól a most elfogadott módosítás?

A helyreállítási terv teljesítésének az Európai Bizottság által támasztott feltételei állnak indoklásként a szerdán elfogadott, újabb módosításban is. A dolog furcsaságát tetézi, hogy a módosítást egy a környezeti hatásvizsgálathoz (EIA) vagy a megújuló energiaforrásokhoz távolról sem kapcsolódó, a termékek eredetmegjelöléséről és földrajzi árujelzőiről szóló kormányjavaslathoz toldották csatolmányaként.

A módosítás pontosítja az engedélyezési folyamatok egy részét az akcelerációs zónákban, és egyúttal eltörli a hálózati szabályozó és a hálózatkezelő jóváhagyási kötelezettségét

– amit korábban a környezetvédelmi minisztérium illesztett be a törvénybe.