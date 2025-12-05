Orbán Viktor élő adásban magyarázta el: most dől el az ukrán háború sorsa, Ursula von der Leyen ma mindent bevet – a belgák kezében vagyunk
Ne lepődjünk meg, akinek nincs ereje, az beszél, Európa ezért beszél, ma ez a helyzet. Az oroszok és az amerikaiak erősek, tárgyalnak is – így értékelte az ukrán béke folyamatait Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint kétségtelenül veszélyes pillanatban vagyunk, de ez az elmúlt négy évben végig így volt.
Azonban a kockázat mindig változott. Most úgy áll a dolog, hogy a következő napokban dől el, hogy fel- vagy letekerik a háború lángját.
- Ha az amerikai–orosz tárgyalásokat sikerre viszik, akkor Magyarország is fellélegezhet,
- ha viszont az európaiak akarata érvényesül, akik folytatnák a háborút, akkor egyre közelebb kerülhet hozzánk a harc, és a fenyegetés nőni fog.
Ez a következő napokban eldől.
Orbán Viktor elmagyarázta: a belgák kezében van a háború sorsa
Pénteken egy fontos találkozó lesz Belgiumban. A németek, Merz kancellár és Ursula von der Leyen megpróbálják rábírni a belgákat arra, hogy adják oda az ott befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának, hogy a harctéren folytatódhason a küzdelem. Ha ezt sikerre viszik, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, Magyarországnak pedig ebből ki kell maradnia.
Ha a belgák ellenállnak, akkor az EU-nak be kell látnia, hogy nincs pénz a háborúra, és támogatni kell az amerikaiakat a béketárgyalásokban.
Ez a függő helyzet három-négy napig marad még fent, utána választ kapunk a jövőről. A belgáknál van a befagyasztott orosz vagyon, ez egy üzletág: különböző országok valutatartalékát kezelik. Ez egy bonyolult pénzügyi munka. Az egyik tartalék valuta a dollár mögött az euró, sok ország a valutái egy részét euróban tartja biztonságba helyezve.
Ezt tette Oroszország is, mintegy 200 milliárd euróról van szó. Ezért belga cégek vállaltak felelősséget, hogy az oroszok ezt visszakapják és hozzáférnek. Az EU viszont befagyasztotta ezt a vagyont, ami példátlan. Azzal kábítják az európai embereket, hogy a háború egy fillérjükbe se fog kerülni, mert a lefoglalt orosz vagyonból fedezik a költségeket. Ezért nem erős egyes országokban a háborúellenes hangulat.
Csakhogy most kiderült, a belgák nem akarják futni azt a kockázatot, hogy nemzetközi perekben elbukják ezt az ügyet, mert akkor tönkremegy Belgium. Ezért ők pénzalapon akarják lecsavarni a háború lángját.
Brüsszel közben nehéz helyzetben van, mert közben a saját háza is ég, ez a korrupciós botrány. Miközben úszik ebben az EU, okosat kellene mondani az ukrajnai korrupcióról. De ez nem megy, mert mindkét helyen ugyanaz történik, kéz kezet most.
Magyarország és az orosz energia: ez húsba vágó
Orbán Viktor húsba vágó, vastag belgazdasági kérdésnek nevezte, mi lenne, hogyha nem jönne orosz energia Magyarországra. A következményei tragikusak lennének. A gáz háromszorosára drágulna, az üzemanyagár a csillagos égig ugrana. Ezért létkérdés, hogy ez ne történjen meg, és Magyarország része maradjon az orosz szállítási útvonalnak.
Nem véletlenül fektetett annyi energiát abba, hogy elháruljon ez a kockázat.
Ennek érdekében eddig két fontos lépés történt:
- Egyrészt az amerikai mentesség elérése: amíg Trump az elnök, és Magyarországon békepárti kormány van, addig kivételt kapunk az orosz olajra kivetett szankciók alól. Ezért érdemes kifejezni a hálánkat is.
- A másik lépés Moszkvában történt, Putyin elnök megerősítette, hogy a „nafta” rendelkezésre áll Magyarországnak, akármi is történik, megkapja a leszerződött mennyiséget.
Két nagy kő már legördült a szívünkről. A harmadik kő Brüsszel, amely teljes tilalmat vezetne be az orosz energiára 2027-től, ami visszarántana bennünket abba a helyzetbe, mintha nem lenne alku az amerikai elnökkel. De ha lesz béke, akkor ez a veszedelem elhárul, mert akkor elsöprik a szankciós rendszer is. Most azt kell elérni, hogy Brüsszelben vagy ne hozzák meg ezt a döntést, vagy csak minél később.
Brüsszel azonban cinkelt lapokkal játszik. Az orosz energia betiltása ugyanis szankciós lépés, de ehhez kellene minden tagállam beleegyezése. De Magyarország ezt nem támogatja, és Szlovákiával együtt mentességet kapott a szankciók alkalmazása alól az EU-ban. Most viszont azt találták ki, hogy a mostani terv nem szankció, hanem kereskedelmi döntés, amihez nem kell egyhangúság.
Vagyis kikerülik a magyar vétót, ez teljesen törvénytelen, be is foguk perelni az Európai Bizottságot, mert letért a jog útjáról.
Ez hatalommal való visszaélés, aminek következményei kell, hogy legyenek. Jogi küzdelem lesz, Bóka János és minisztériuma szállítja ehhez az erőt.
A fizikai veszély, hogy Ukrajna az orosz hátországot is lőni tudja, viszonozza az orosz pusztítást az ukrán energetikai rendszerben. Ezért van jelentősége, hogy a nyugatiak milyen fegyvereket adnak Kijevnek. Az ukránok minimum 10 százalékát lebénították az orosz energetikai rendszernek, de a Kreml garantálta Magyarországnak, hogy nem lehet olyan katonai helyzet, hogy ne érkezzen orosz energia Magyarországra.
Tisza-terv: el lehet felejteni a minimálbér-emelést
A baloldal nagyon szeret adót emelni, függetlenül az ország tényleges helyzetétől. Azt gondolja, hogy a gazdaság igazságtalanul működik, amit úgy kell megoldani, hogy el kell venni a pénz nagy részét, és majd ők ezt újraosztják. Ez a radikális különbség a jobboldali logikához képest, ami az mondja, hogy az emberek döntsék el, mire költik a pénzüket.
A jobboldal a közös költségekhez szükséges adót szedi be, egyetlen ponton avatkozik be, a családi adókedvezményeknél. Tehát két világlátás áll szemben egymással. Az embernek kihull a haja, amikor a Tisza gazdasági tervét olvassa.
Emögött az van, hogy a baloldal szerint Brüsszel kérése helyes az ukrán háború finanszírozására, ezért be kell gyűjteni a pénzt. A jobboldal viszont erre nem ad. „Ez magyarázza ezt az agybajszerű programot. Elvesznek ezermilliárdokat a családoktól és a cégektől. Ezek alá vannak írva, érdemes komolyan venni. Nincs miről beszélni, ez egy valódi program. Ha a magyarok ezt választják, tudniuk kell, hogy súlyos pénzügyi következményekkel jár.”
Ha ez életbe lépne, akkor természetesen a minimálbér-emelést el lehet felejteni.
Ezzel nem lehet megvalósítani. A 2026-os 7, illetve 11 százalékos növelés csak a jelenlegi gazdasági programmal valósulhat meg, ebből indultak ki a foglalkoztatók és a szakszervezetek is.
Végezetül beszélt arról, hogy éppen 21 éve volt a népszavazás a kettős állampolgárságról, ami mély sebeket okozott a határon túli és az anyaországi magyarok között. Orbán Viktor szerint ezek azóta begyógyultak. A baloldal szerint az a magyar, aki Magyarországon él. A jobboldal nemzetben gondolkodik, nemzethatárokban, nem államhatárokban.
Hiába bukott el a népszavazás, az igen több volt, mint a nem. Így 2010-ben erre hivatkozva bevezették a kettős állampolgárságot. Mostanra pedig a baloldalon is elsatnyult az a nézet, hogy csak az a magyar, aki itt él.