Orbán Viktor élő adásban magyarázta el: most dől el az ukrán háború sorsa, Ursula von der Leyen ma mindent bevet – a belgák kezében vagyunk

Ne lepődjünk meg, akinek nincs ereje, az beszél, Európa ezért beszél, ma ez a helyzet. Az oroszok és az amerikaiak erősek, tárgyalnak is – így értékelte az ukrán béke folyamatait Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint kétségtelenül veszélyes pillanatban vagyunk, de ez az elmúlt négy évben végig így volt.

Azonban a kockázat mindig változott. Most úgy áll a dolog, hogy a következő napokban dől el, hogy fel- vagy letekerik a háború lángját.

Ha az amerikai–orosz tárgyalásokat sikerre viszik, akkor Magyarország is fellélegezhet, ha viszont az európaiak akarata érvényesül, akik folytatnák a háborút, akkor egyre közelebb kerülhet hozzánk a harc, és a fenyegetés nőni fog.

Ez a következő napokban eldől.

Orbán Viktor elmagyarázta: a belgák kezében van a háború sorsa

Pénteken egy fontos találkozó lesz Belgiumban. A németek, Merz kancellár és Ursula von der Leyen megpróbálják rábírni a belgákat arra, hogy adják oda az ott befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának, hogy a harctéren folytatódhason a küzdelem. Ha ezt sikerre viszik, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, Magyarországnak pedig ebből ki kell maradnia.

Ha a belgák ellenállnak, akkor az EU-nak be kell látnia, hogy nincs pénz a háborúra, és támogatni kell az amerikaiakat a béketárgyalásokban.

Ez a függő helyzet három-négy napig marad még fent, utána választ kapunk a jövőről. A belgáknál van a befagyasztott orosz vagyon, ez egy üzletág: különböző országok valutatartalékát kezelik. Ez egy bonyolult pénzügyi munka. Az egyik tartalék valuta a dollár mögött az euró, sok ország a valutái egy részét euróban tartja biztonságba helyezve.

Ezt tette Oroszország is, mintegy 200 milliárd euróról van szó. Ezért belga cégek vállaltak felelősséget, hogy az oroszok ezt visszakapják és hozzáférnek. Az EU viszont befagyasztotta ezt a vagyont, ami példátlan. Azzal kábítják az európai embereket, hogy a háború egy fillérjükbe se fog kerülni, mert a lefoglalt orosz vagyonból fedezik a költségeket. Ezért nem erős egyes országokban a háborúellenes hangulat.