Siralmas számokat közölt a Mercedes: kiderült a nagy visszaesés oka – a kecskeméti gyárnak is érdemes figyelnie

Nem zárt jó évet a Magyarországon is erős jelenléttel rendelkező autóipari óriás. A Mercedes-Benz nyeresége 57 százalékkal zuhant 2025-ben. Az elmúlt évben a cégcsoport kamatok és adók előtti eredménye (EBIT) mindössze 5,82 milliárd eurót tett ki a vállalat csütörtöki gyorsjelentése szerint.

A Mercedes-Benz tavalyi üzemi nyeresége több mint felével zuhant / Fotó: Shutterstock

A már egyébként is gyenge 2024-es évben ez az összeg még 13,59 milliárd euró volt, szemben a korábbi években jellemző körülbelül 20 milliárd euróval. Legutóbb 2019-ben ért el a Mercedes a mostaninál alacsonyabb nyereséget. Akkor a Daimler vállalat 1,64 milliárd euró nyereséget ért el személy- és kisteherautók értékesítésével.

2025-ben a forgalom is 9 százalékkal, 145,59 milliárd euróra esett vissza az előző évhez képest. A domináns autóipari szegmensben a Mercedes csak 5 százalékos, különleges hatásokkal kiigazított árrést ért el. Ez ugyan a várakozásoknak megfelelően 4-6 százalékos céltartományon belül maradt, azonban egy évvel korábban ez az érték még 8,1 százalék volt, 2023-ban pedig elérte a 12,6 százalékot is. Az ágazati bevétel 10,5 százalékkal, 96,4 milliárd euróra mérséklődött.

A vállalatirányítás részvényenként 3,5 euró osztalék kifizetését javasolja a 2024. évi 4,30 euró után.

Válságban a Mercedes

A kedvezőtlen adatok hátterében az állhat, hogy

Kínában, a Mercedes számára fontos piacon kevesebb autót vásárolnak.

Az Amerikai Egyesült Államokban a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett büntetővámok csökkentik a hasznot.

Európában a mérsékelt, lassabb kilábalás némileg fékezi az új autók iránti keresletet.

A Handelsblatt elemzése szerint az eredményekre a menedzsment hibái is hatással vannak, ugyanis a Mercedes vezérigazgatója, Ola Källenius túl korán összpontosított a tisztán elektromos autókra. Két évvel ezelőtt feladta azt a tervét, hogy a évtized végére az egész új autóflottát elektromosra cserélje. A korábbi belső égésű motorral felszerelt modelleket most átfogóan fel kell újítani, ami sok pénzbe kerül a vállalatnak. Källenius luxusstratégiája, vagyis a luxus felső kategóriás járművekre történő összpontosítás is kudarcot vallott a piaci realitások miatt.