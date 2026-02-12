Siralmas számokat közölt a Mercedes: kiderült a nagy visszaesés oka – a kecskeméti gyárnak is érdemes figyelnie
Nem zárt jó évet a Magyarországon is erős jelenléttel rendelkező autóipari óriás. A Mercedes-Benz nyeresége 57 százalékkal zuhant 2025-ben. Az elmúlt évben a cégcsoport kamatok és adók előtti eredménye (EBIT) mindössze 5,82 milliárd eurót tett ki a vállalat csütörtöki gyorsjelentése szerint.
A már egyébként is gyenge 2024-es évben ez az összeg még 13,59 milliárd euró volt, szemben a korábbi években jellemző körülbelül 20 milliárd euróval. Legutóbb 2019-ben ért el a Mercedes a mostaninál alacsonyabb nyereséget. Akkor a Daimler vállalat 1,64 milliárd euró nyereséget ért el személy- és kisteherautók értékesítésével.
2025-ben a forgalom is 9 százalékkal, 145,59 milliárd euróra esett vissza az előző évhez képest. A domináns autóipari szegmensben a Mercedes csak 5 százalékos, különleges hatásokkal kiigazított árrést ért el. Ez ugyan a várakozásoknak megfelelően 4-6 százalékos céltartományon belül maradt, azonban egy évvel korábban ez az érték még 8,1 százalék volt, 2023-ban pedig elérte a 12,6 százalékot is. Az ágazati bevétel 10,5 százalékkal, 96,4 milliárd euróra mérséklődött.
A vállalatirányítás részvényenként 3,5 euró osztalék kifizetését javasolja a 2024. évi 4,30 euró után.
Válságban a Mercedes
A kedvezőtlen adatok hátterében az állhat, hogy
- Kínában, a Mercedes számára fontos piacon kevesebb autót vásárolnak.
- Az Amerikai Egyesült Államokban a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett büntetővámok csökkentik a hasznot.
- Európában a mérsékelt, lassabb kilábalás némileg fékezi az új autók iránti keresletet.
A Handelsblatt elemzése szerint az eredményekre a menedzsment hibái is hatással vannak, ugyanis a Mercedes vezérigazgatója, Ola Källenius túl korán összpontosított a tisztán elektromos autókra. Két évvel ezelőtt feladta azt a tervét, hogy a évtized végére az egész új autóflottát elektromosra cserélje. A korábbi belső égésű motorral felszerelt modelleket most átfogóan fel kell újítani, ami sok pénzbe kerül a vállalatnak. Källenius luxusstratégiája, vagyis a luxus felső kategóriás járművekre történő összpontosítás is kudarcot vallott a piaci realitások miatt.
„A dinamikus piaci környezetben pénzügyi eredményeink az előrejelzéseinknek megfelelően alakultak” – mondta a gyorsjelentés kapcsán Källenius. A menedzser egy modelloffenzívával kíván reagálni a kihívásokra. A tervek szerint 2025 és 2027 között a konszern több tucat új és átdolgozott járművet dob piacra, ezzel jelentősen bővítené elektromos járműveinek kínálatát is. A menedzsment arra számít, hogy ennek hatásai csak 2027-ben lesznek érezhetők a vállalati mérlegben.
A BMW és a Mercedes visszavág: Magyarországon lehet a német–kínai autóipari háború frontvonala
Kifejezetten kedvező hírek érkeznek Németországból, ahol az októberben elindult debreceni BMW-gyár új modelljére akkora a kereslet, hogy a mücheni konszern a tervezettnél hamarabb szeretné bevezetni a második műszakot.
A hasonló pozitív hírekre legalább akkora szüksége van a tetszhalott magyar autóiparnak, mint a németnek, amelyet jól láthatóan megvisel a technológiaváltás és kínaiak mindent elsöprő nyomulása. Ebben a küzdelemben pedig Magyarország lehet kulcsfontosságú helyszín, ahol néhány hónapon belül egyszerre lesz jelen a kínai és német autóipar legmodernebb technológiája.