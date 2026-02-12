Kegyetlen fegyvert mutatott be Amerika: egy pillanat alatt rácsatlakozik a hajókra, videón a mindent elpusztító csúcslopakodó

A Lockheed Martin hadiipari cég bemutatta legújabb fejlesztését, a Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle (AUV) nevű víz alatti járművet, amely a vállalat szerint forradalmi képességekkel bővítheti a haditengerészeti műveletek eszköztárát – írta a Defense News.

A Lockheed Martin hadiipari cég bemutatta legújabb fejlesztését / Fotó: NurPhoto / AFP

A pilóta nélküli rendszer nemcsak torpedók indítására alklamas, hanem légi drónokat is képes a felszínről útjára bocsátani.

A mintegy 7,3 méter hosszú fegyverterűvel rendelkező Lamprey moduláris kialakítású, így a tengerfenéktől a vízfelszínig számos műveleti feladatra átalakítható.

A rendszer képes hosszabb ideig a tengerfenéken „rejtőzni”, miközben hírszerzési adatokat gyűjt, majd egy hordozóhajóhoz csatlakozva újratölti akkumulátorait.

A víz alatt a jármű tengeralattjáró-elhárító torpedókat és különböző csalieszközöket indíthat. A felszínre emelkedve pilóta nélküli légi járműveket bocsáthat a levegőbe felderítési feladatokra vagy akár kinetikus csapások végrehajtására.

Paul Lemmo, a Lockheed Martin érzékelőkért, fegyverrendszerekért és küldetésrendszerekért felelős alelnöke és vezérigazgatója közölte:

a Lamprey belső finanszírozásból készült, ami gyors fejlesztési ciklust tett lehetővé. Mint fogalmazott, a rendszer egy valódi többfeladatú fegyver, amely képes önállóan észlelni, zavarni, megtéveszteni és támadni.

A Lamprey a modern autonóm rendszerek trendjét követve rajokban is bevethető, és képes más pilóta nélküli eszközökkel együttműködve végrehajtani a kijelölt küldetéseket. A vállalat szerint a rendszer fejlett megfigyelési technológiákat is alkalmaz, amelyek tovább növelik műveleti hatékonyságát.

A bemutatott eszköz jól illeszkedik a globális haditengerészeti fejlesztések irányába, ahol az autonóm, többdimenziós hadviselésre képes rendszerek egyre nagyobb szerepet kapnak.

