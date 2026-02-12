Végre egy kellemes meglepetés érkezett a magyar gazdaságból: nyolc éves mélypontra süllyedt az infláció az év elején. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel közölt adatai szerint januárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest a decemberi 3,3 százalék után 2,1 százalékkal, míg az előző hónaphoz viszonyítva 0,3 százalékkal emelkedtek. Utoljára 2018 márciusában, még egy nagyon más gazdasági környezetben mért ilyen alacsony inflációs ütemet a KSH. Szintén fontos hír, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított maginflációs mutató is már a jegybank célja alatt, 2,7 százalékon tartózkodik.

Itt a meglepetés: nyolc éves mélyponton az infláció Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők 2,3 százalékos éves, és 0,6 százalékos havi áremelkedésre számítottak, tehát a mai adat kisebb meglepetésnek tekinthető, ugyanakkor voltak biztató előjelek.

Lényegében csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e áttörnie a jegybank toleranciasávjának alját jelentő 2 százalékos mértéket.

Tavaly év elején volt a legmagasabb az inflációs dinamika, 5 százalék fölötti szinttel, amire válaszul a kormány árrésstopokat vezetett be, ám azok hatása csak március után jelent meg az adatokban, így tehát részben a tavalyi magas bázis miatt látunk most egy alacsonyabb ütemet. Ugyanakkor az árrésstopok szerepe sem elhanyagolható, önmagukban is mintegy másfélszázalékkal csökkentik az inflációt. Harmadsorban pedig hónapok óta esnek a globális élelmiszerárak, például a cukor és a tej ára, miközben a forint is tartósan erős tudott maradni. Ezek együttesen folyamatosan mérséklődő importált inflációt eredményeznek.

Fontos rögzíteni, hogy a január inflációs adat az egész éves infláció szempontjából is meghatározó jelentőséggel bír, ugyanis a vállalatok zöme ilyenkor hajtja végre az átárazásokat. Tehát a mai kedvező adat után jó eséllyel idén egy alacsonyabb áremelkedési ütemre kell felkészülni.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság Exkluzív című podcastjében is beszélt a múlt héten az inflációról, amiről azt mondta, hogy a kormány és a jegybank közösen letörte. Nem zárta ki, hogy januárban 2 százalékra süllyedt, amiben szerinte a rezsistop is közrejátszott.