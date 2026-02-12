Itt a meglepetés: nyolc éves mélyponton az infláció Magyarországon
Végre egy kellemes meglepetés érkezett a magyar gazdaságból: nyolc éves mélypontra süllyedt az infláció az év elején. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel közölt adatai szerint januárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest a decemberi 3,3 százalék után 2,1 százalékkal, míg az előző hónaphoz viszonyítva 0,3 százalékkal emelkedtek. Utoljára 2018 márciusában, még egy nagyon más gazdasági környezetben mért ilyen alacsony inflációs ütemet a KSH. Szintén fontos hír, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított maginflációs mutató is már a jegybank célja alatt, 2,7 százalékon tartózkodik.
A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők 2,3 százalékos éves, és 0,6 százalékos havi áremelkedésre számítottak, tehát a mai adat kisebb meglepetésnek tekinthető, ugyanakkor voltak biztató előjelek.
Lényegében csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e áttörnie a jegybank toleranciasávjának alját jelentő 2 százalékos mértéket.
Tavaly év elején volt a legmagasabb az inflációs dinamika, 5 százalék fölötti szinttel, amire válaszul a kormány árrésstopokat vezetett be, ám azok hatása csak március után jelent meg az adatokban, így tehát részben a tavalyi magas bázis miatt látunk most egy alacsonyabb ütemet. Ugyanakkor az árrésstopok szerepe sem elhanyagolható, önmagukban is mintegy másfélszázalékkal csökkentik az inflációt. Harmadsorban pedig hónapok óta esnek a globális élelmiszerárak, például a cukor és a tej ára, miközben a forint is tartósan erős tudott maradni. Ezek együttesen folyamatosan mérséklődő importált inflációt eredményeznek.
Fontos rögzíteni, hogy a január inflációs adat az egész éves infláció szempontjából is meghatározó jelentőséggel bír, ugyanis a vállalatok zöme ilyenkor hajtja végre az átárazásokat. Tehát a mai kedvező adat után jó eséllyel idén egy alacsonyabb áremelkedési ütemre kell felkészülni.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság Exkluzív című podcastjében is beszélt a múlt héten az inflációról, amiről azt mondta, hogy a kormány és a jegybank közösen letörte. Nem zárta ki, hogy januárban 2 százalékra süllyedt, amiben szerinte a rezsistop is közrejátszott.
Esnek az élelmiszerárak, korrigáltak a szolgáltatások
Ami a konkrét adatokat illeti, az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt,
viszont a szigorúan vett élelmiszer-infláció, ami nem tartalmazza a vendéglátási szolgáltatásokat 2,0 százalékkal csökkent.
Ezen belül a friss hazai és déli gyümölcsöké 12,2, a csokoládé és kakaóé 10,0, a marhahúsé 7,2 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vaj és vajkrémé 17,2, a liszté 14,8, míg a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött.
Úgy tűnik, hogy szolgáltatások ára korrigált, decemberben a szokatlannak tekinthető a kiugró havi átárazások következtében 6,8 százalékos inflációt láttunk, ez mostanra 5,0 százalékra szelidült. Ezen belül a színház 19,2, az üdülési szolgáltatás 14,2, a teherszállítás 9,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,1, a sport- és múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási és egészségügyi szolgáltatások drágultak 7,8 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal.
A háztartási energiáért 6,2, ezen belül a vezetékes gázért 12,8, az elektromos energiáért 1,9 százalékkal többet kellett fizetni.
A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,8 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.
Februárban már csökkentheti a kamatokat az MNB
Az elemzők között azonban nincs egyetértés, hogy a januári kedvező inflációs adat láttán belevág-e már ebben a hónapban a kamatvágásba az MNB. Regős Gábor szerint várhatóan óvatos marad, és továbbra is kivár a lazítással, mivel a kommunikációjának megfelelően valószínűleg megvárja az év eleji átárazásokat. Sőt, úgy látja, a jegybanknak érdemes volna előre is tekintenie, ugyanis már több kockázati tényező is megjelenik, amelyek befolyásolják az infláció további sorsát, ezért szerinte a márciusi inflációs jelentésig nem kezd bele a kamatvágásokba.
Az ING Bank vezető elemzője ezzel szemben úgy véli, egy 2,0–2,5 százalék közötti inflációs rátára azt mondhatná a monetáris tanács, hogy az nagyjából megfelelt a várakozásoknak, nincs különösebb meglepetés.
A várakozásoknak megfelelő adat pedig megnyithatja az utat a februári kamatcsökkentés előtt.
Ami már csak azért aktuális, mert a piac 100 bázispontos kamatcsökkentést áraz idén, és az elsőt már rögtön februárban. Hogy másfél év után valóban újrakezdi a kamatvágásokat az MNB, az a monetáris tanács február 24-i kamatdöntő ülésén kiderül.
Május végéig marad az árréstop
„Nem állunk meg, tovább küzdünk az áremelésekkel szemben: 3 hónappal, azaz május végéig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést" – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium az niflációs adatokra.
„Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést. A kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Mindezek mellett a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával" – írta Nagy Márton minisztériuma.
„A kormány a Tiszával ellentétben nem a multik, hanem a magyar emberek pártján áll és mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbéremelés, ágazati béremelések), megvédi a 13. és bevezeti a 14. havi nyugdíjat; csökkenti az adókat (például a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása); és az árréscsökkentésen keresztül folytatja a harcot az áremelésekkel szemben" – hangsúlyoztá kaz NGM-nél.