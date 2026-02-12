Brüsszel nyílt hadüzenetet küldött: bármire hajlandó, saját szabályait megszegve venné fel Ukrajnát az EU-ba
A Politico néhány napja hozta nyilvánosságra a Zelenszkij-tervnek nevezett brüsszeli 5 pontból álló javaslatcsomagot, amelynek fő célja, hogy Ukrajna már 2027-re az Európai Unió tagja lehessen – közölte az Ellenpont.
A valós indok Brüsszel terve mögött a magyarok sarokba szorítása
Azonban a csomag pontjaiból minimum három Magyarország lefegyverezésére, ellehetetlenítésére irányul, bármi áron. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
nyílt hadüzenet Magyarországnak Ukrajna 2027-es uniós felvételének terve Brüsszeltől és Kijevtől.
Az Ellenpont szerint ugyanis ez a csomag azt is jelentené, hogy az uniós alapszerződést teljesen mellőznék, az Európai Unió a saját szabályrendszerét teljesen félretenné Ukrajna érdekében. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az úgynevezett koppenhágai kritériumokban határozta meg az Európai Unió egy-egy tagállam csatlakozási feltételeit, de Ukrajna számára a csatlakozási tárgyalások megkezdését követően az Európai Tanács további hét konkrét előfeltételt rögzített. Ezek többek közt korrupcióellenes reformokat és a nemzeti kisebbségeket diszkrimináló törvények megváltoztatását írták volna elő. Ukrajna a feltételeket nem teljesíti, ez teljesen egyértelmű. Elég csak az aranyvécés botrányra, vagy a kényszersorozás közben meghalt kárpátaljai magyar emberekre gondolni.
Az Európai Bizottság azonban minden visszaélés és teljesítetlen feltétel ellenére igyekszik felvetetni Ukrajnát az Európai Unióba. Ennek feltételeit írta le a Politico.
Várni Orbán Viktor távozására
Az uniós bővítéshez mind a 27 tagállam egyetértése szükséges. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök határozottan ellenzi Ukrajna csatlakozását, ezért Brüsszel figyeli az áprilisi magyar választást, és megoldásokat keres a vétó megkerülésére.
Az Európai Bizottság öt pontból állóvíziója, hogy:
- Ukrajna már a háború alatt csatlakozhat 2027-ben;
- Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt beléphet az EU-ba;
- Magyarországon megbukik a nemzeti kormány és a Tisza Párt megszavazza Ukrajna felvételét;
- sikerül rávenni Donald Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát;
- eltörlik a tagállami vétót, hogy Magyarország akkor se akadályozhassa meg, ha nem Magyar Péter a miniszterelnök.
Érdemes ennek kapcsán felidézni, hogy az elmúlt években hogyan is nyilatkoztak az egyes hazai pártvezetők a fenti – Magyarország elemi gazdasági és biztonsági érdekeit – súlyosan érintő kérdésekben. Ki látta és mondta el a valóságot, és ki az, aki szándékosan igyekezett azt eltagadni.
Ukrajna nem méltó az uniós tagságra, Brüsszel mégis erőlteti
A magyar miniszterelnök már évekkel ezelőtt, 2023 decemberében elmondta, hogy Ukrajna nem felel meg egyetlen csatlakozási feltételnek sem. Orbán Viktor azt is kifejtette,
hogy óriási részrehajlás, és az EU saját szabályainak be nem tartása Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása.
A miniszterelnök a parlamentben felhívta a figyelmet a nyugat-balkáni országokkal szembeni igazságtalanságra is, akik sokkal jobban állnak a feltételek teljesítésével, mégis évek óta várnak, hogy az Európai Unió tagjai lehessenek.