Brüsszel nyílt hadüzenetet küldött: bármire hajlandó, saját szabályait megszegve venné fel Ukrajnát az EU-ba

A Politico néhány napja hozta nyilvánosságra a Zelenszkij-tervnek nevezett brüsszeli 5 pontból álló javaslatcsomagot, amelynek fő célja, hogy Ukrajna már 2027-re az Európai Unió tagja lehessen – közölte az Ellenpont.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen gyakran találkoznak Brüsszelben a tárgyalásokon / Fotó: AFP

A valós indok Brüsszel terve mögött a magyarok sarokba szorítása

Azonban a csomag pontjaiból minimum három Magyarország lefegyverezésére, ellehetetlenítésére irányul, bármi áron. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

nyílt hadüzenet Magyarországnak Ukrajna 2027-es uniós felvételének terve Brüsszeltől és Kijevtől.

Az Ellenpont szerint ugyanis ez a csomag azt is jelentené, hogy az uniós alapszerződést teljesen mellőznék, az Európai Unió a saját szabályrendszerét teljesen félretenné Ukrajna érdekében. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az úgynevezett koppenhágai kritériumokban határozta meg az Európai Unió egy-egy tagállam csatlakozási feltételeit, de Ukrajna számára a csatlakozási tárgyalások megkezdését követően az Európai Tanács további hét konkrét előfeltételt rögzített. Ezek többek közt korrupcióellenes reformokat és a nemzeti kisebbségeket diszkrimináló törvények megváltoztatását írták volna elő. Ukrajna a feltételeket nem teljesíti, ez teljesen egyértelmű. Elég csak az aranyvécés botrányra, vagy a kényszersorozás közben meghalt kárpátaljai magyar emberekre gondolni.

Az Európai Bizottság azonban minden visszaélés és teljesítetlen feltétel ellenére igyekszik felvetetni Ukrajnát az Európai Unióba. Ennek feltételeit írta le a Politico.

Nemzetközi pénzügyi hálózatok Magyar Péter körül: több szál is a világ legnagyobb vagyonkezelőjeként ismert BlackRockhoz vezet

Várni Orbán Viktor távozására

Az uniós bővítéshez mind a 27 tagállam egyetértése szükséges. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök határozottan ellenzi Ukrajna csatlakozását, ezért Brüsszel figyeli az áprilisi magyar választást, és megoldásokat keres a vétó megkerülésére.

Az Európai Bizottság öt pontból állóvíziója, hogy:

Ukrajna már a háború alatt csatlakozhat 2027-ben; Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt beléphet az EU-ba; Magyarországon megbukik a nemzeti kormány és a Tisza Párt megszavazza Ukrajna felvételét; sikerül rávenni Donald Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát; eltörlik a tagállami vétót, hogy Magyarország akkor se akadályozhassa meg, ha nem Magyar Péter a miniszterelnök.

Érdemes ennek kapcsán felidézni, hogy az elmúlt években hogyan is nyilatkoztak az egyes hazai pártvezetők a fenti – Magyarország elemi gazdasági és biztonsági érdekeit – súlyosan érintő kérdésekben. Ki látta és mondta el a valóságot, és ki az, aki szándékosan igyekezett azt eltagadni.