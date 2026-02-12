Bejelentették: a 4iG leányvállalata adja a szélessávú netet a Yettelnek, így érinti az előfizetőket a változás

A Yettel Magyarország Zrt. (Yettel) és a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. (2Connect) között létrejött megállapodás keretében a 2Connect szélessávú vezetékes infrastruktúráján nagykereskedelmi – internet – hozzáférést biztosít a Yettel számára. Ennek köszönhetően a későbbiekben a Yettel saját szolgáltatási portfóliójának részeként helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kínálhat lakossági és üzleti ügyfelei részére.

A 4iG leányvállalata adja a szélessávú internetet a Yettelnek / Fotó: alexkich / shutterstock

A megállapodás megerősíti a semleges nagykereskedelmi infrastruktúra szolgáltatói modell piaci relevanciáját, miközben elősegíti a hálózati erőforrások hatékony kihasználását. A megállapodás kialakítása és megvalósítása, a hatályos elektronikus hírközlési és versenyjogi előírások figyelembevételével történt.

Az együttműködés a 2Connect kizárólag nagykereskedelmi működési modelljére épül, és transzparens, hosszú távon kiszámítható keretet biztosít a Yettel vezetékes portfóliójának kialakításához, illetve fejlesztéséhez. A szolgáltatás a 2Connect több millió háztartást és vállalkozást elérő, nagysebességű optikai és HFC vezetékes infrastruktúrájára támaszkodva valósul meg, olyan műszaki és működési feltételek mellett, amelyek biztosítják a stabil és megbízható végfelhasználói elérést.

Így adják a szélessávú internetet az otthonokba

A Yettel Magyarország a hazai telekommunikáció egyik legdinamikusabban fejlődő és leginnovatívabb szereplője, amelyet valódi ügyféligények vezérelnek, és elkötelezetten dolgozik azon, hogy a digitális mindennapokat egyszerűbbé, gyorsabbá és megbízhatóbbá tegye. Az évek óta tartó hálózatfejlesztések kézzelfogható eredményeket hoztak: az NMHH szelessav.net oldalán közzétett országos összesített adatok szerint a Yettel biztosítja Magyarország leggyorsabb mobil letöltési sebességét, ami egyaránt jelzi technológiai erejét és a szolgáltatási minőség iránti elköteleződését. A mobilalapú otthoni internet szolgáltatások — amelyek gyors, rugalmas és telepítést nem igénylő alternatívát kínálnak — sikerére építve a Yettel most újabb nagy lépést tesz: portfólióját a közeljövőben vezetékes szélessávú szolgáltatással bővíti. A mobil- és vezetékes technológiák integrációja szélesebb választási lehetőséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egyetlen szolgáltatótól, következetesen magas minőségben kapják meg a számukra leginkább megfelelő megoldást.

A 4iG nagyot húzott: itt a 2Connect, épül Magyarország legnagyobb vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-vállalata A 4iG Csoport új tagvállalataként lépett színre a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft., Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújtó vállalata. A 4iG közlése szerint társaság a korábbi Invitech, Antenna Hungária, Digi és One Magyarország hálózati infrastruktúrájának egybeolvadásával jött létre, a hazai távközlési piac egyik legnagyobb szerkezeti átalakulásaként, 2Connect márkanév alatt.

Az együttműködés révén a Yettel összességében jóval nagyobb földrajzi területen és szélesebb ügyfélkör számára tud gigabites sebességű internetet biztosítani a mobiltechnológia mellett vezetékes hálózaton egyaránt.