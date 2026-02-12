Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
energetika
Németország
földgáz

Alig maradt földgáz a német tárolókban, két létesítményt be is zárnak, mi lesz így a fűtéssel Németországban?

A német gáztároló-üzemeltetőknek nehéz tárolási szezonra kell felkészülniük. A tárolóhelyek feltöltése ugyanis alacsony szintről indul, ráadásul egyáltalán nem jövedelmező – állítja az ország piacvezető földgáztároló cégének vezetője.
Murányi Ernő
2026.02.12, 07:57

„A nyári földgázárak máris úgy megugrottak, hogy nagyjából utolérték a 2026/27-es téli árakat, így abszolút nem éri meg a szállítóknak, hogy nyáron vásároljanak be a gázból, és utána még a tárolásért is fizessenek” – árulta el a Bloombergnek Torsten Frank, a német Trading Hub Europe GmbH ügyvezető igazgatója. 

földgáz Germany’s Gas Refill Season Looks Tough, Market Manager Says
Alig maradt földgáz a német tárolókban / Fotó: Peter Kneffel

Ez pedig nagyon megnehezíti a tárolóüzemeltetők számára, hogy eladják a következő évre szóló tárolókapacitásaikat

– tette hozzá.

Alig maradt földgáz a német tárolókban

Persze korántsem véletlen, hogy Európa gáztárolói ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután a koronavírus-járványt követő energiaválság óta ez idáig az idei tél volt a leghidegebb, s ezért nagyon megcsappantak a készletek. 

Németország pedig mint a régió legnagyobb gázpiaca, egyben a legnagyobb tárolókkal is rendelkezik. A tárolók feltöltöttsége viszont 

már alig haladja meg a 26 százalékot, ami a korábbi években február elején megszokott átlagos szinttől messze elmarad. 

A jövedelmezőség hiánya miatt két német gáztároló-üzemeltető már értesítette is az energiahatóságot, hogy bezárják létesítményeiket, ám a bezárásokat még nem hagyták jóvá. A két bezárásra szánt tároló az Uniper SE breitbrunni és a Bayernugs GmbH wolfersbergi telephelye – mondta Frank, aki egyúttal megpróbálta valamelyest csitítani a kedélyeket.

A Trading Hub Europe minden egyes gáztároló helyzetét figyelemmel kíséri, és szoros kapcsolatban áll a gazdasági minisztériummal is, de jelenleg nem látunk beavatkozási kényszert

 – mondta Frank az esseni E-world konferencián.

 A tárolók egy részének egyébként is a  csak szeptemberben kell majd feltöltenie a készleteit, hogy elérjék az októberi küszöbértéket, míg másoknak már júliusban vagy augusztusban is el kell kezdeniük a betárolást 

– mondta.

Már az uniós szabályok kivezetését várják

Mint ismert, az Európai Unió a 2022-es energiaválság idején kötelező gáztárolási szabályokat vezetett be, amelyek értelmében 2023-tól minden év november 1-jéig legalább 90 százalékosra kell feltölteni a tárolókat, hogy biztosítsák a téli gázellátást. Az előírást eredetileg csak néhány évre vezették be, ám később a hatályt egészen 2027-ig hosszabbították meg. 

Az európai készletek azonban általában nehezen érik el a kellő szintet, és a politikai döntéshozók, valamint a kereskedők is arra számítanak, hogy ez a probléma 2026-ban újra fel fog merülni.

A német szakértők egyébként már arra készülnek, hogy 2027 után megszűnnek az EU-szintű tárolási célok, és helyettük nemzeti szinten tervezik majd a stratégiai tartalékot.

Ez a tél gyakorlatilag már véget ért, mivel a vonatkozó küszöbérték csak február 1-jéig volt érvényben. Bármilyen egyéb tevékenység pedig már a következő télre való betárolást segítené, ami meg még roppant messze van

– fűzte hozzá Frank.

 

