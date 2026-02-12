Alig maradt földgáz a német tárolókban, két létesítményt be is zárnak, mi lesz így a fűtéssel Németországban?

„A nyári földgázárak máris úgy megugrottak, hogy nagyjából utolérték a 2026/27-es téli árakat, így abszolút nem éri meg a szállítóknak, hogy nyáron vásároljanak be a gázból, és utána még a tárolásért is fizessenek” – árulta el a Bloombergnek Torsten Frank, a német Trading Hub Europe GmbH ügyvezető igazgatója.

Alig maradt földgáz a német tárolókban / Fotó: Peter Kneffel

Ez pedig nagyon megnehezíti a tárolóüzemeltetők számára, hogy eladják a következő évre szóló tárolókapacitásaikat

– tette hozzá.

Alig maradt földgáz a német tárolókban

Persze korántsem véletlen, hogy Európa gáztárolói ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután a koronavírus-járványt követő energiaválság óta ez idáig az idei tél volt a leghidegebb, s ezért nagyon megcsappantak a készletek.

Németország pedig mint a régió legnagyobb gázpiaca, egyben a legnagyobb tárolókkal is rendelkezik. A tárolók feltöltöttsége viszont

már alig haladja meg a 26 százalékot, ami a korábbi években február elején megszokott átlagos szinttől messze elmarad.

A jövedelmezőség hiánya miatt két német gáztároló-üzemeltető már értesítette is az energiahatóságot, hogy bezárják létesítményeiket, ám a bezárásokat még nem hagyták jóvá. A két bezárásra szánt tároló az Uniper SE breitbrunni és a Bayernugs GmbH wolfersbergi telephelye – mondta Frank, aki egyúttal megpróbálta valamelyest csitítani a kedélyeket.

A Trading Hub Europe minden egyes gáztároló helyzetét figyelemmel kíséri, és szoros kapcsolatban áll a gazdasági minisztériummal is, de jelenleg nem látunk beavatkozási kényszert

– mondta Frank az esseni E-world konferencián.

A tárolók egy részének egyébként is a csak szeptemberben kell majd feltöltenie a készleteit, hogy elérjék az októberi küszöbértéket, míg másoknak már júliusban vagy augusztusban is el kell kezdeniük a betárolást

– mondta.

Már az uniós szabályok kivezetését várják

Mint ismert, az Európai Unió a 2022-es energiaválság idején kötelező gáztárolási szabályokat vezetett be, amelyek értelmében 2023-tól minden év november 1-jéig legalább 90 százalékosra kell feltölteni a tárolókat, hogy biztosítsák a téli gázellátást. Az előírást eredetileg csak néhány évre vezették be, ám később a hatályt egészen 2027-ig hosszabbították meg.