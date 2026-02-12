Kormányinfó: meghosszabbítják az árrésstopot, a rezsistopról mindenki tájékoztatást fog kapni

Egy hét elteltével, csütörtökön ismét kormányzati sajtótájékoztatót, közismertebb nevén kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Várhatóan több fontos bejelentés is érkezik.

Gulyás Gergely az árrésstopról és a rezsistopról is fontos bejelentést tett a kormányinfón / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A miniszter elmondta, hogy a kormány a szerdai ülésén értékelte az Ukrajna felől Magyarország félé érkező fenyegetéseket. Ezek új szintre léptek, fegyveres fenyegetések, és belpolitikai fenyegetések egyaránt előfordulnak. Gulyás kijelentette, hogy Magyarország továbbra is a béke pártján áll, az ukrán katonai vezetője által tett fegyveres fenyegetések elfogadhatatlanok. Erre jó válasz a nemzeti petíció, melynek kitöltésére mindenkit biztat.

Gulyás bejelentette, hogy a kormány az árrésstop meghosszabbításáról döntött. Az árcsökkentés ezen formája működik a tárcavezető szerint ezt bizonyítja as friss inflációs adat, januárban a fogyasztói árak átlagosan éves alapon 2,1 százalékkal emelkedtek.

A januári rezsiről Gulyás Gergely elmondta, hogy mindenki fog értesítést kapni a rezsistoppal kapcsolatban. Hozzátette, hogy a rendkívül hideg időjárás nemcsak a lakosság számára okoz problémákat, az infrastruktúrát is kihívások elé állítja. Az utakat is megviselik az időjárás viszontagságai, ilyenkor több kátyú keletkezik, ezek kihívásán gőzerővel dolgozik a közútkezelő. A javításokkal összefüggésben átmeneti lezárásokra, terelésekre érdemes számítani.

„Ma érkeznek a bankszámlákra a február havi nyugdíjak. A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete február 13-án érkezik meg idős honfitársainknak” – jelentette ki Vitályos Eszter.

Ukrajnáról és Gödről is elhangzottak kérdések a kormányinfón

Gulyás Gergely a gödi Samsung-gyárt kapcsán kirobban botrányról azt mondta, hogy „kampánykamuval, kampányhazugsággal” állnak szemben, aminek nincs valóságalapja, Szijjártó Péter emiatt feljelentést tett, és a témában megjelent cikke miatt Telex-szel szemben pert indított.

A miniszter szerint vannak hatóságok, amelyeknek feladata ezeket vizsgálni, és ezt meg is teszik. Ezek a vizsgálatok nem mértek határétéket meghaladó szennyezést. Munkavédelmi problémák előfordultak, ezek ellen a hatóságok felléptek, bírásgot szabtak ki. Azonban a gyár területén kívül semmilyen határéréktúllépés és környezetkárosítás nem keletkezett a kormány rendelkezésére álló adatok szerint.