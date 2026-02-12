Deviza
Így reagál a forint az inflációs meglepetésre – az euró és a dollár is fontos szintnél jár

Kisebb gyengüléssel indította a napot a hazai fizetőeszköz. Az euró árfolyama 380 forint felett is járt, a dollár 320-as szintről fordult vissza a friss inflációs számok közlését követően.
K. T.
2026.02.12, 08:47
Frissítve: 2026.02.12, 10:02

Kissé megrángatták a forintot a csütörtök reggel közzétett, vártnál kedvezőbb hazai inflációs adatra a főbb devizákkal szemben. A friss számok tükrében a jegybank előtt újra megnyílhat a tér az alapkamat csökkentésére.

Gyengüléssel reagált az inflációs adatra a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró jegyzése 0,2 százalékkal emelkedett az adatközlést követően, a kurzus ezzel ismét átlépte a 380-as szintet, ez a lélektani magasság ugyanakkor egyelőre megállította a gyengülést, innen ugyanis élesen lefordult a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár is hasonló pályát jár eddig: az amerikai pénz 0,2 százalékkal drágult, a keresztárfolyam 320,2 forintig szaladt fel, majd innen 319,6-ig esett vissza a jegyzés.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós pénzekhez képest is rontott a hazai fizetőeszköz: a cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama egyaránt 0,15 százalékkal emelkedett.

A hazai fogyasztói árak meglepetésre átlagosan 2,1 százalékkal emelkedtek idén januárban, miközben a Világgazdaság elemzői konszenzusa 2,3 százalékos inflációt jelzett előre.

A mai adat után jó esély van rá, hogy közel másfél év után újranyitja kamatvágási ciklusát a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a testület február 24-i ülésén.

Utoljára még 2018 márciusában mértek Magyarországon ennél alacsony áremelkedést, ráadásul ez pont az év első hónapjában, ami az inflációs folyamatokat döntően meghatározza. 

Délelőtt 10 órától Kormányinfót tartanak, ahol elhangozhatnak a forint árfolyamát potenciálisan befolyásoló kormányzati döntések is. Kiemelten fontosnak ígérkezik a holnapi amerikai inflációs adat is.

