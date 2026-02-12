Így reagál a forint az inflációs meglepetésre – az euró és a dollár is fontos szintnél jár
Kissé megrángatták a forintot a csütörtök reggel közzétett, vártnál kedvezőbb hazai inflációs adatra a főbb devizákkal szemben. A friss számok tükrében a jegybank előtt újra megnyílhat a tér az alapkamat csökkentésére.
Az euró jegyzése 0,2 százalékkal emelkedett az adatközlést követően, a kurzus ezzel ismét átlépte a 380-as szintet, ez a lélektani magasság ugyanakkor egyelőre megállította a gyengülést, innen ugyanis élesen lefordult a kurzus.
A dollár is hasonló pályát jár eddig: az amerikai pénz 0,2 százalékkal drágult, a keresztárfolyam 320,2 forintig szaladt fel, majd innen 319,6-ig esett vissza a jegyzés.
A régiós pénzekhez képest is rontott a hazai fizetőeszköz: a cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama egyaránt 0,15 százalékkal emelkedett.
A hazai fogyasztói árak meglepetésre átlagosan 2,1 százalékkal emelkedtek idén januárban, miközben a Világgazdaság elemzői konszenzusa 2,3 százalékos inflációt jelzett előre.
A mai adat után jó esély van rá, hogy közel másfél év után újranyitja kamatvágási ciklusát a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a testület február 24-i ülésén.
Utoljára még 2018 márciusában mértek Magyarországon ennél alacsony áremelkedést, ráadásul ez pont az év első hónapjában, ami az inflációs folyamatokat döntően meghatározza.
Délelőtt 10 órától Kormányinfót tartanak, ahol elhangozhatnak a forint árfolyamát potenciálisan befolyásoló kormányzati döntések is. Kiemelten fontosnak ígérkezik a holnapi amerikai inflációs adat is.