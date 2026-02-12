Így reagál a forint az inflációs meglepetésre – az euró és a dollár is fontos szintnél jár

Kissé megrángatták a forintot a csütörtök reggel közzétett, vártnál kedvezőbb hazai inflációs adatra a főbb devizákkal szemben. A friss számok tükrében a jegybank előtt újra megnyílhat a tér az alapkamat csökkentésére.

Gyengüléssel reagált az inflációs adatra a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró jegyzése 0,2 százalékkal emelkedett az adatközlést követően, a kurzus ezzel ismét átlépte a 380-as szintet, ez a lélektani magasság ugyanakkor egyelőre megállította a gyengülést, innen ugyanis élesen lefordult a kurzus.