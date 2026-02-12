Brutális veszteséget könyvelhet el az acélipari részlegén a legendás német ipari cég – nem csoda, hogy szabadulna a tehertől

Nem tud egyszerűen megszabadulni az acélipari részlegétől a német Thyssenkrupp, mely az indiai Jindal Steel Internationallal tárgyal a nehéz helyzetbe került divízió eladásáról.

A Thyssenkrupp már szabadulna az acélipari részlegétől / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Eladná az acélipari részleget a Thyssenkrupp

A részleg eladás előtti átalakításán a vállalat így 401 millió euró veszteséget volt kénytelen elkönyvelni az eladás előtt, amiből a széleskörű elbocsátásokat is finanszírozza a részlegnél a vállalkozás. A pénzügyi első negyedéves eredményeit csütörtökön közlő vállalat az acélipari veszteség eredményeként így 353 millió euró veszteségről számolt be, szemben az elemzők által várt 32 millió eurós profittal. Ráadásul a Thyssenkrupp azt is közölte, hogy a vártnál korábban lép ki a HKM-mel közös acélipari vegyesvállalatból, ami újabb több száz millió eurós veszteséggel járhat – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) folyamatban lévő átalakításának célja a Jindal Steellel kötött tranzakció felgyorsítása, miután

a volatilis eredményeket hozó részleg eladását a vállalat évek óta szeretné elérni.

Az indiai acélgyártó október óta végzi a kiszemelt üzletág átvilágítását, miután korábban már nem kötelező ajánlatot tett Európa második legnagyobb acélgyártójára.

Az üzlet kulcsfontosságú a Thyssenkrupp számára, mivel a tengeralattjárók gyártásától az autóalkatrészek termeléséig sok mindennel foglalkozó csoport szívesen megszabadulna már veszteséges divíziójától.

A cégvezetés már több részleget leválasztott a kiterjedt vállalatról

A kiszivárgott terv szerint a Jindal első lépésben többségi részesedést szerezne a TKSE-ben, valószínűleg 60 százalékot, a fennmaradó 40 százalékot pedig később egy – vagy két 20 százalékos – részletben vásárolná meg, a szerkezetátalakítás előrehaladásától függően. A német ipar történelmében kulcsszerepet játszó részleg eladása fontos szerepet tölt be Miguel Lopez Thyssenkrupp-vezér stratégiájában, mely a szétágazó csoportot egy holdinggá alakítaná. A német vállalat törekvését az acélipari divízió eladására tehát nem változtatta meg az sem, hogy az Európai Unió is igyekszik vámokat emelni az acélipari import elé, hogy védje a belső piacát.