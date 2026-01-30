Deviza
EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF319,59 +0,51% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF416,15 +0,04% PLN/HUF90,55 +0,08% RON/HUF74,81 +0,21% CZK/HUF15,66 +0,12% EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF319,59 +0,51% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF416,15 +0,04% PLN/HUF90,55 +0,08% RON/HUF74,81 +0,21% CZK/HUF15,66 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 366,45 +0,37% MTELEKOM1 994 +1,2% MOL3 926 +0,61% OTP40 220 -0,07% RICHTER10 740 +1,21% OPUS551 0% ANY7 500 -0,8% AUTOWALLIS168 +1,49% WABERERS5 380 0% BUMIX10 308,83 +0,19% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,1 -0,21% BUX128 366,45 +0,37% MTELEKOM1 994 +1,2% MOL3 926 +0,61% OTP40 220 -0,07% RICHTER10 740 +1,21% OPUS551 0% ANY7 500 -0,8% AUTOWALLIS168 +1,49% WABERERS5 380 0% BUMIX10 308,83 +0,19% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,1 -0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
startup
Apple Intelligence
Apple
okosszemüveg

Ez lehet az Apple új titkos fegyvere? Rendhagyó módon hozná be a lemaradását az AI-versenyben

Egyre nagyobb a nyomás a technológiai óriásokon, hogy kézzelfogható eredményeket mutassanak fel a mesterséges intelligencia területén. A piacvezetők már chatbotokkal és okosszemüvegekkel kísérleteznek, miközben új interfészek után kutatnak. Az Apple most egy meglepő irányból próbál felzárkózni az AI-versenyben.
VG
2026.01.30, 08:35
Frissítve: 2026.01.30, 09:02

Szokatlan irányból próbál felzárkózni az Apple a mesterséges intelligenciáért zajló globális versenyben: az iPhone-gyártó felvásárolta a nagyközönség számára eddig szinte teljesen ismeretlen izraeli Q.AI startupot, mely a beszéd nélküli, arckifejezéseken alapuló ember–gép kommunikáció fejlesztésén dolgozik. Az ügylet értéke a piaci források szerint megközelítette a 2 milliárd dollárt (mintegy 720 milliárd forintot), ez az Apple történetének egyik legnagyobb akvizíciója.

Ez lehet az Apple új titkos fegyvere? Rendhagyó módon hozná be a lemaradását az AI-versenyben
Ez lehet az Apple új titkos fegyvere? Rendhagyó módon hozná be a lemaradását az AI-versenyben / Fotó: Below the Sky

A felvásárlás mögötti stratégia világos: az Apple olyan alternatív interfészekkel kísérletezik, melyek új lendületet adhatnak a viselhető eszközök és az AI-alapú asszisztensek fejlődésének. A Q.AI technológiája az arc bőrfelületének mikromozgásait elemzi, és ezekből képes következtetni a „néma beszédre”, vagyis arra, mit szeretne közölni a felhasználó hanghasználat nélkül. A benyújtott szabadalmak alapján 

a megoldást fülhallgatókban vagy okosszemüvegekben lehetne alkalmazni, lehetővé téve a diszkrét, nem verbális kommunikációt egy mesterséges intelligenciával.

Ez az irány jól illeszkedik ahhoz a versenyhez, melyben az Apple jelenleg inkább követő szerepben van. A befektetők és elemzők egy ideje attól tartanak, hogy a vállalat lemarad az AI-fejlesztésekben, különösen azután, hogy elhalasztotta a Siri jelentősebb frissítését. A hangalapú asszisztens teljesítményét sokan ma is elmaradottnak tartják a Google Gemini rendszere vagy az OpenAI által fejlesztett ChatGPT mögött. Az Apple ugyan nemrég megállapodott a Google-lel, hogy az Apple Intelligence szolgáltatáscsomaghoz a Gemini modelljeit is felhasználja, ám ez inkább átmeneti megoldásnak tűnik.

Nem csak rövid távra van meg az Apple terve

A Q.AI felvásárlása ezzel szemben hosszabb távú gondolkodásra utal. Johny Srouji, az Apple hardvertechnológiákért felelős alelnöke szerint a cég úttörő és kreatív módon ötvözi a képalkotást és a gépi tanulást. A megoldás különösen akkor lehet érdekes, ha az Apple a Vision Pro headset után újabb viselhető eszközökkel – például okosszemüvegekkel – jelenik meg, ahol a hangtalan, privát AI-interakció valódi versenyelőnyt jelenthet.

A piacon közben élesedik a küzdelem. A Meta már sikereket ért el a Ray-Ban okosszemüvegeivel, melyekkel a felhasználók szóban kommunikálhatnak a cég AI-rendszerével. A Google és a Snap szintén új okosszemüvegek bevezetésére készül, míg az OpenAI tavaly megszerezte a korábbi Apple-dizájner, Jony Ive startupját, az IO-t, mely egy kompakt, kifejezetten AI-interakcióra szánt eszközön dolgozik.

Az Apple eddigi felvásárlási gyakorlata alapján a Q.AI-ügylet kivételnek számít. 

A vállalat ritkán költ milliárdokat akvizíciókra, inkább kisebb cégek technológiáját vagy szakembergárdáját integrálja csendben. A legnagyobb eddigi üzlet a Beats 2014-es, 3 milliárd dolláros megvásárlása volt, mely az Apple Music elindításában játszott kulcsszerepet. Az elmúlt évek nagyobb akvizíciói főként a félvezetőiparhoz és a számítógépes látáshoz kötődtek.

A Q.AI izraeli háttere ismerős lehet az Apple számára. A céget 2022-ben Tel-Avivban alapították, és több munkatársa korábban a PrimeSense-nél dolgozott – azt a vállalatot az Apple 2013-ban vásárolta fel, és technológiája később az iPhone Face ID rendszerének alapját adta. Ez arra utal, hogy a mostani felvásárlás nemcsak kísérlet, hanem egy tudatosan épített technológiai lánc újabb eleme lehet.

Mindebből úgy tűnik, hogy az Apple nem klasszikus chatbotversenyben akarja legyőzni riválisait, hanem kerülő úton: újfajta ember–gép kapcsolattal, ahol az AI nem beszélgetőtárs, hanem szinte láthatatlan kísérő. Ez a megközelítés eltér a piac többi szereplőjéétől, és éppen ezért lehet kulcsfontosságú abban, hogy az Apple ismét saját tempót diktáljon az AI-versenyben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu