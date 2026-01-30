Szokatlan irányból próbál felzárkózni az Apple a mesterséges intelligenciáért zajló globális versenyben: az iPhone-gyártó felvásárolta a nagyközönség számára eddig szinte teljesen ismeretlen izraeli Q.AI startupot, mely a beszéd nélküli, arckifejezéseken alapuló ember–gép kommunikáció fejlesztésén dolgozik. Az ügylet értéke a piaci források szerint megközelítette a 2 milliárd dollárt (mintegy 720 milliárd forintot), ez az Apple történetének egyik legnagyobb akvizíciója.

Ez lehet az Apple új titkos fegyvere? Rendhagyó módon hozná be a lemaradását az AI-versenyben / Fotó: Below the Sky

A felvásárlás mögötti stratégia világos: az Apple olyan alternatív interfészekkel kísérletezik, melyek új lendületet adhatnak a viselhető eszközök és az AI-alapú asszisztensek fejlődésének. A Q.AI technológiája az arc bőrfelületének mikromozgásait elemzi, és ezekből képes következtetni a „néma beszédre”, vagyis arra, mit szeretne közölni a felhasználó hanghasználat nélkül. A benyújtott szabadalmak alapján

a megoldást fülhallgatókban vagy okosszemüvegekben lehetne alkalmazni, lehetővé téve a diszkrét, nem verbális kommunikációt egy mesterséges intelligenciával.

Ez az irány jól illeszkedik ahhoz a versenyhez, melyben az Apple jelenleg inkább követő szerepben van. A befektetők és elemzők egy ideje attól tartanak, hogy a vállalat lemarad az AI-fejlesztésekben, különösen azután, hogy elhalasztotta a Siri jelentősebb frissítését. A hangalapú asszisztens teljesítményét sokan ma is elmaradottnak tartják a Google Gemini rendszere vagy az OpenAI által fejlesztett ChatGPT mögött. Az Apple ugyan nemrég megállapodott a Google-lel, hogy az Apple Intelligence szolgáltatáscsomaghoz a Gemini modelljeit is felhasználja, ám ez inkább átmeneti megoldásnak tűnik.

Nem csak rövid távra van meg az Apple terve

A Q.AI felvásárlása ezzel szemben hosszabb távú gondolkodásra utal. Johny Srouji, az Apple hardvertechnológiákért felelős alelnöke szerint a cég úttörő és kreatív módon ötvözi a képalkotást és a gépi tanulást. A megoldás különösen akkor lehet érdekes, ha az Apple a Vision Pro headset után újabb viselhető eszközökkel – például okosszemüvegekkel – jelenik meg, ahol a hangtalan, privát AI-interakció valódi versenyelőnyt jelenthet.