Ez lehet az Apple új titkos fegyvere? Rendhagyó módon hozná be a lemaradását az AI-versenyben
Szokatlan irányból próbál felzárkózni az Apple a mesterséges intelligenciáért zajló globális versenyben: az iPhone-gyártó felvásárolta a nagyközönség számára eddig szinte teljesen ismeretlen izraeli Q.AI startupot, mely a beszéd nélküli, arckifejezéseken alapuló ember–gép kommunikáció fejlesztésén dolgozik. Az ügylet értéke a piaci források szerint megközelítette a 2 milliárd dollárt (mintegy 720 milliárd forintot), ez az Apple történetének egyik legnagyobb akvizíciója.
A felvásárlás mögötti stratégia világos: az Apple olyan alternatív interfészekkel kísérletezik, melyek új lendületet adhatnak a viselhető eszközök és az AI-alapú asszisztensek fejlődésének. A Q.AI technológiája az arc bőrfelületének mikromozgásait elemzi, és ezekből képes következtetni a „néma beszédre”, vagyis arra, mit szeretne közölni a felhasználó hanghasználat nélkül. A benyújtott szabadalmak alapján
a megoldást fülhallgatókban vagy okosszemüvegekben lehetne alkalmazni, lehetővé téve a diszkrét, nem verbális kommunikációt egy mesterséges intelligenciával.
Ez az irány jól illeszkedik ahhoz a versenyhez, melyben az Apple jelenleg inkább követő szerepben van. A befektetők és elemzők egy ideje attól tartanak, hogy a vállalat lemarad az AI-fejlesztésekben, különösen azután, hogy elhalasztotta a Siri jelentősebb frissítését. A hangalapú asszisztens teljesítményét sokan ma is elmaradottnak tartják a Google Gemini rendszere vagy az OpenAI által fejlesztett ChatGPT mögött. Az Apple ugyan nemrég megállapodott a Google-lel, hogy az Apple Intelligence szolgáltatáscsomaghoz a Gemini modelljeit is felhasználja, ám ez inkább átmeneti megoldásnak tűnik.
Nem csak rövid távra van meg az Apple terve
A Q.AI felvásárlása ezzel szemben hosszabb távú gondolkodásra utal. Johny Srouji, az Apple hardvertechnológiákért felelős alelnöke szerint a cég úttörő és kreatív módon ötvözi a képalkotást és a gépi tanulást. A megoldás különösen akkor lehet érdekes, ha az Apple a Vision Pro headset után újabb viselhető eszközökkel – például okosszemüvegekkel – jelenik meg, ahol a hangtalan, privát AI-interakció valódi versenyelőnyt jelenthet.
A piacon közben élesedik a küzdelem. A Meta már sikereket ért el a Ray-Ban okosszemüvegeivel, melyekkel a felhasználók szóban kommunikálhatnak a cég AI-rendszerével. A Google és a Snap szintén új okosszemüvegek bevezetésére készül, míg az OpenAI tavaly megszerezte a korábbi Apple-dizájner, Jony Ive startupját, az IO-t, mely egy kompakt, kifejezetten AI-interakcióra szánt eszközön dolgozik.
Az Apple eddigi felvásárlási gyakorlata alapján a Q.AI-ügylet kivételnek számít.
A vállalat ritkán költ milliárdokat akvizíciókra, inkább kisebb cégek technológiáját vagy szakembergárdáját integrálja csendben. A legnagyobb eddigi üzlet a Beats 2014-es, 3 milliárd dolláros megvásárlása volt, mely az Apple Music elindításában játszott kulcsszerepet. Az elmúlt évek nagyobb akvizíciói főként a félvezetőiparhoz és a számítógépes látáshoz kötődtek.
A Q.AI izraeli háttere ismerős lehet az Apple számára. A céget 2022-ben Tel-Avivban alapították, és több munkatársa korábban a PrimeSense-nél dolgozott – azt a vállalatot az Apple 2013-ban vásárolta fel, és technológiája később az iPhone Face ID rendszerének alapját adta. Ez arra utal, hogy a mostani felvásárlás nemcsak kísérlet, hanem egy tudatosan épített technológiai lánc újabb eleme lehet.
Mindebből úgy tűnik, hogy az Apple nem klasszikus chatbotversenyben akarja legyőzni riválisait, hanem kerülő úton: újfajta ember–gép kapcsolattal, ahol az AI nem beszélgetőtárs, hanem szinte láthatatlan kísérő. Ez a megközelítés eltér a piac többi szereplőjéétől, és éppen ezért lehet kulcsfontosságú abban, hogy az Apple ismét saját tempót diktáljon az AI-versenyben.