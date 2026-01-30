Deviza
Jön a két sztárkötvény, a Befektető és a Hazafi: adó és illetékmentes – 1000 euró a minimum

Márciusban ismét lakossági államkötvény-kibocsátás lesz Szlovákiában. A minimális befektetés összege 1000 euró lesz; az állam összesen 400 millió euró értékben bocsátja ki a kötvényeket. Az állampapírokat Szlovákia 5 legnagyobb kereskedelmi bankjában lehet megvásárolni.
Sidó Zoltán
2026.01.30, 08:54

Márciusban is lesz lakossági államkötvény-kibocsátás – jelentette be szerdai (MA) sajtótájékoztatóján Ladislav Kamenický szlovák pénzügyminiszter. Ismét kétéves, illetve 4 éves futamidejű, Befektető II (Investor) és Hazafi II (Patriot) kötvényeket lehet majd vásárolni március 2. és 20. között. A minimális befektetés összege 1000 euró lesz; az állam összesen 400 millió euró értékben bocsátja ki a kötvényeket. A Befektető II elnevezést viselő, kétéves kötvény 2,7 százalékos éves kamatot kínál, míg a 4 éves Hazafi II kötvény vásárlásakor 3 százalékos éves kamatozással számolhatnak az érdeklődők. Ez valamivel alacsonyabb kamatot jelent, mint a lakossági államkötvények első, tavalyi kibocsátása idején – akkor a kétéves kötvényre 3, a 4 évesre pedig 3,3 százalékos éves kamatozás vonatkozott. Az állampapírokat Szlovákia 5 legnagyobb kereskedelmi bankjában lehet megvásárolni. 

Szlovákia,Euro,Banknotes,And,Coins,In,Front,Of,The,National,Flag
Szlovákia: idén is lesz lakossági államkötvény / Fotó: Zerbor / Shutterstock

Kamenický szerint a kötvények előnyösek, mert mentesek az adóktól és illetékektől. „Nincsenek adminisztratív terhek, ez nagy különbség a szomszédos országok által értékesített kötvényekhez képest. Ugyanúgy csináltuk, mint tavaly, hogy amikor az emberek megvásárolják őket, ne kelljen semmilyen adóbevallással foglalkozniuk, adminisztratív költséggel bajlódniuk. A kötvények díjmentesek, kivéve a másodlagos értékesítést, azaz azt az esetet, ha valaki a kötvényt lejárata előtt el akarja adni” – hangsúlyozta Kamenický. A célcsoport, akárcsak 2025-ben, a konzervatívabb vagy a tapasztalatlan befektetők lesz. Tavaly 500 millió értékben bocsátottak ki papírokat, amelyek három nap alatt el is fogytak. 

Mivel adómentes pénzügyi eszközökről van szó, ezért a 2 éves kötvény kamata megfelel 3,2 százaléknak (egybevetve a banki termékekkel), a 4 évesé pedig 3,5 százaléknak – közölte Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko elemzője.

 Szerinte nem meglepetés az újabb kibocsátás, mivel Szlovákia pénzügyi helyzete rossz állapotban van, a harmadik éve tartó konszolidáció ellenére az államháztartás hiánya érdemben nem csökken. Michal Lehuta, az Intesa-leány VÚB bank elemzője szerint az állam drágán jut így hitelhez, a pénzpiacokon 0,4-0,5 százalékponttal alacsonyabb kamattal jutna hozzá.

A szlovák Költségvetési Tanács (RRZ) legfrissebb becslése szerint az államnak az erőteljes konszolidációs csomag ellenére tavaly a vártnál jóval kevesebb adót sikerült beszednie. A 2025-ös bevételek ugyanis mintegy 1,2 milliárd euróval voltak alacsonyabbak a tervezettnél, a deficit végül az uniós forrásoknak köszönhetően nem szabadult el teljesen. A Fico-kormány azzal számolt, hogy az államháztartási hiány a GDP-hez viszonyított 4,72 százalék lesz, ehhez képest a költségvetési tanács prognózisa 5 százalékos hiánnyal számol – a két mutató között abszolút számokban kifejezve 354 millió euró az eltérés. 

Összességében eddig kudarc a Fico-kabinet harmadik éve tartó takarékossági intézkedés-sorozata, hiszen a 2023-as 5,19 százalékos államháztartási hiány 2024-ben még tovább mélyült (-5,27 százalék), a 2025-ös célkitűzés pedig nem teljesült. Idén 4,1 százalékos, jövőre pedig 3,5 százalékos deficittel számolnak, ami szintén kétséges, mivel 2026-ban a gazdasági növekedés mélyen 1 százalék alatt várható, jövőre pedig parlamenti választás lesz, ami nem kedvez az újabb takarékossági lépések meghozatalának. Voltaképpen a kormány már elismerte, hogy képtelen tartani a választási ciklus végéig kitűzött ütemtervet, ugyanis eredetileg azzal számoltak, hogy 2027 végén 3 százalékra szorítják le az államháztartási hiányt.
 

