Ausztria nem tehet mást, elfogytak az osztrákok: ebben a szakmában magához láncolja a magyarokat – 14. havi fizetés és öt hetes szabadságot ad
Az osztrák Gazdasági Kamara (WKO) informatikai szakmai szervezete szerint a probléma nem átmeneti, hanem strukturális: hiába nőtt az elmúlt 15 évben az egyetemi és főiskolai végzettek száma, a digitalizáció üteme jóval gyorsabb, mint ahogy az oktatási rendszer képes lenne pótolni a kieső IT-szakembereket. A demográfiai trendek – az elöregedő társadalom és a nyugdíjba vonulók magas száma – tovább szűkítik Ausztria munkaerőpiacának kínálatát, miközben az IT iránti kereslet szinte minden ágazatban nő.
Ausztria: kik és honnan toboroznak IT-szakembert?
A cikkben megszólaló nagyvállalatok – például a Dynatrace vagy a Bitpanda – már régóta nem kizárólag Ausztriában keresnek munkatársakat.
Ez a helyzet közvetlenül érinti a magyar szakembereket is, mivel Ausztria egyre aktívabban fordul a régió felé.
A Dynatrace esetében az osztrák dolgozók mintegy 35 százaléka külföldi, több mint 70 országból, ami jól mutatja, hogy a nemzetközi csapatok ma már a mindennapi működés részei.
A cégek tudatosan toboroznak Közép- és Kelet-Európában, ahol a magyar IT-szakemberek képzettsége és munkatapasztalata is versenyképesnek számít.
Magyar állampolgárok számára külön előnyt jelent, hogy EU-polgárként nincs szükség munkavállalási engedélyre, így az adminisztráció lényegesen egyszerűbb, mint a harmadik országból érkezők esetében.
A Der Standard szerint éppen ez az egyik oka annak, hogy az osztrák cégek szívesen fordulnak EU-n belüli munkaerőhöz, amikor gyorsan és kiszámítható módon szeretnének betölteni kulcspozíciókat.
Mennyire vonzóak a feltételek magyar szemmel?
A vállalatvezetők hangsúlyozzák: nem kizárólag a fizetés dönt.
Ausztria vonzerejét a stabil munkaerőpiac, a magas szociális biztonság, a jól működő egészségügyi rendszer, a 14 havi fizetés és az évi öt hét szabadság adja.
Ezek a feltételek különösen azoknak a magyar szakembereknek lehetnek vonzóak, akik hosszabb távon terveznek, esetleg családdal költöznének, és kiszámítható életkörülményeket keresnek. Bécs és több tartomány rendszeresen szerepel a világ legélhetőbb városai és régiói között, ami a döntésnél sokszor legalább olyan fontos, mint a bérszint.
Verseny van – és lesz is
A Der Standard elemzése szerint Ausztria ugyan nyitottabbá válik, de nem számít automatikus célországnak a globális IT-munkaerő számára. A cégeknek aktívan kell toborozniuk, az államnak pedig egyszerűsítenie kell az adminisztratív folyamatokat.
Egy dolog azonban biztos: aki ma keresett IT-szakember, annak Ausztria már nemcsak elméleti lehetőség, hanem reális, földrajzilag és szakmailag is elérhető alternatíva.