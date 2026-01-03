Ausztria nem tehet mást, elfogytak az osztrákok: ebben a szakmában magához láncolja a magyarokat – 14. havi fizetés és öt hetes szabadságot ad

Az osztrák Gazdasági Kamara (WKO) informatikai szakmai szervezete szerint a probléma nem átmeneti, hanem strukturális: hiába nőtt az elmúlt 15 évben az egyetemi és főiskolai végzettek száma, a digitalizáció üteme jóval gyorsabb, mint ahogy az oktatási rendszer képes lenne pótolni a kieső IT-szakembereket. A demográfiai trendek – az elöregedő társadalom és a nyugdíjba vonulók magas száma – tovább szűkítik Ausztria munkaerőpiacának kínálatát, miközben az IT iránti kereslet szinte minden ágazatban nő.

Ausztria: kíméletlenül magához csábítja a magyarokat/ Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ausztria: kik és honnan toboroznak IT-szakembert?

A cikkben megszólaló nagyvállalatok – például a Dynatrace vagy a Bitpanda – már régóta nem kizárólag Ausztriában keresnek munkatársakat.

Ez a helyzet közvetlenül érinti a magyar szakembereket is, mivel Ausztria egyre aktívabban fordul a régió felé.

A Dynatrace esetében az osztrák dolgozók mintegy 35 százaléka külföldi, több mint 70 országból, ami jól mutatja, hogy a nemzetközi csapatok ma már a mindennapi működés részei.

A cégek tudatosan toboroznak Közép- és Kelet-Európában, ahol a magyar IT-szakemberek képzettsége és munkatapasztalata is versenyképesnek számít.

Magyar állampolgárok számára külön előnyt jelent, hogy EU-polgárként nincs szükség munkavállalási engedélyre, így az adminisztráció lényegesen egyszerűbb, mint a harmadik országból érkezők esetében.

A Der Standard szerint éppen ez az egyik oka annak, hogy az osztrák cégek szívesen fordulnak EU-n belüli munkaerőhöz, amikor gyorsan és kiszámítható módon szeretnének betölteni kulcspozíciókat.

Mennyire vonzóak a feltételek magyar szemmel?

A vállalatvezetők hangsúlyozzák: nem kizárólag a fizetés dönt.

Ausztria vonzerejét a stabil munkaerőpiac, a magas szociális biztonság, a jól működő egészségügyi rendszer, a 14 havi fizetés és az évi öt hét szabadság adja.

Ezek a feltételek különösen azoknak a magyar szakembereknek lehetnek vonzóak, akik hosszabb távon terveznek, esetleg családdal költöznének, és kiszámítható életkörülményeket keresnek. Bécs és több tartomány rendszeresen szerepel a világ legélhetőbb városai és régiói között, ami a döntésnél sokszor legalább olyan fontos, mint a bérszint.