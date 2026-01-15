Brazília: nagyon fájhat a dél-amerikai óriásnak az Irán miatti hirtelenvám

Brazília Iránnal szembeni, közel 3 milliárd dolláros külkereskedelmi többlete tekintélyes, ám most átok is lehet a hatalmas dél-amerikai ország számára az Egyesült Államokkal való kapcsolatában – írja az Origo. Brazília ugyanis azért kerülhet az Egyesült Államok vámintézkedéseinek célkeresztjébe, mert az iráni válság miatt Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos mértékű vámot vet ki azokra az országokra, amelyek fenntartják kereskedelmüket Iránnal. A büntetővám jellegű intézkedés a tetemes többletet amortizálhatja úgy, hogy közben Brazília és az Egyesült Államok között is jelentős értékű kereskedelmi forgalom bonyolódik.

Brazília lehet az egyik nagy vesztese a Donald Trump elnök által Irán kapcsán kivetett 25 százalékos vámoknak (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Átok lehet Brazília külkereskedelmi többlete Iránnal szemben

A lap felidézi, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten 25 százalékos vámok bevezetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek „üzleti kapcsolatban állnak Iránnal”, Brazília számára a helyzet azért is kényelmetlen, mert tavaly Trump már egyszer 50 százalékos vámokat helyezett kilátásba Brazíliával szemben, arra hivatkozva, hogy szerinte igazságtalanul üldözik Jair Bolsonarót, Brazília korábbi elnökét, Trump szövetségesét. Egy brazil–amerikai csúcstalálkozót követően azonban az amerikai elnök úgy döntött, enyhíti a Latin-Amerika legnagyobb gazdaságát sújtó terheket.

Ezt azonban most újabb irányváltás követheti, mivel Washington a büntetővámmal az iráni politikai válságra reagál, miután az országban az elmúlt évek legnagyobb kormányellenes megmozdulásai zajlanak.

Brazília több milliárd dollár értékű mezőgazdasági kereskedelme Teheránnal kerülhet ismét Washington célkeresztjébe.

2025 közepén a 210 millió lakosú Brazília már szembesült további amerikai vámokkal olyan termékek esetében, mint

a marhahús,

a kávé és

a narancslé.

Ezek mind a dél-amerikai ország fontos exportcikkei közé tartoznak.

Később Washington részben visszavonta ezeket az intézkedéseket, elsősorban azért, hogy elkerülje a belföldi inflációs nyomás fokozódását. Egyes termékek azonban továbbra is vámterhek alatt állnak, köztük a cipők, a halászati termékek és a faáru.

Brazília iráni exportjának gerincét a kukorica és a szója adja: ezek 2025-ben az ország Iránba irányuló kivitelének 67,9, illetve 19,3 százalékát tették ki.

A kereskedelmi adatok szerint Irán tavaly a brazil kukorica legfontosabb felvevőpiaca volt, 9,1 millió tonna importtal.

Eközben Brazíla exportja az Egyesült Államokba 2024-ben hatalmas összeget ért el, 40,92 milliárd dollár volt.

