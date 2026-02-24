Fordulat: ismét felvetődött a befagyasztott orosz vagyon felhasználása – az EU bármi áron támogatni akarja az ukránokat
Az Egyesült Államok azon megközelítése, amely a béketárgyalásokon elsősorban Ukrajnára gyakorol nyomást, nem hozott érdemi eredményeket az elmúlt egy évben – jelentette ki a Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas a Bloombergnek. A politikus ismét felvetette a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának korábban már elvetélt ötletét.
Kallas azt javasolta, hogy a nyomásgyakorlás fókuszát inkább Oroszországra kellene helyezni. Az EU vezető diplomatája a Kijev, Budapest és Pozsony között kirobbant vitáról is beszélt. Mint ismert, Magyarország és Szlovákia blokkolja az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását, valamint egy 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.
A vita hátterében az áll, hogy januárban orosz támadás érte a Barátság vezetéket, amely orosz olajat szállít Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába. A két ország Ukrajnát vádolja a javítási munkálatok késleltetésével, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre.
Magyarország és Szlovákia a vétó mellett leállította a dízelolaj-exportot Ukrajnába.
Kallas jelezte, hogy az EU továbbra is tárgyal Budapesttel és Pozsonnyal a vétók feloldása érdekében, bár erről több részletet nem árult el. Alternatívaként felvetette a befagyasztott orosz jegybanki eszközökkel fedezett hitel lehetőségét, amennyiben a jelenlegi terv nem valósul meg. Hozzátette: az eszközök felhasználásával kapcsolatos munkálatok december óta nem haladtak előre.
A befagyasztott orosz vagyoneszközök kérdése az elmúlt hónapokban többször felmerült a nyugati országok és Ukrajna közötti tárgyalásokon.
Az EU egyszer már elhasalt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával
Az EU és a G7-országok a háború kirobbanása után az orosz valutakészletek közel felét zárolták. Az Európai Unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyoneszköz van, ebből mintegy 180 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a zárolt orosz pénzeszközöket használták volna fel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag fedezésére.
Ezt azonban a belga kormány, az Európai központi Bank (EKB) és a Euroclear vezetése is ellenezte a lépéssel járó jogi és globális pénzügyi stabilitási kockázatokra hivatkozva. Belgium legfőbb ellenvetése a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szemben az volt, hogy egy esetleges nemzetközi jogi eljárás után az országnak egyedül kell állnia a kártérítést az orosz vagyon elkobzása miatt.
Az EKB azért bírálta a tervet, mert az eszközök felhasználása alááshatná az euró globális hitelességét, valamint megkérdőjeleződne az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalom. Mivel Belgium nem kapott megfelelő biztosítékokat, a belga kormány végül elutasította az orosz vagyon elkobzását, majd a téma lekerült a napirendről.
A befagyasztott orosz vagyon helyett az EU végül 90 milliárd eurós közös uniós hitelfelvétel mellett döntött decemberben, azonban Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradhatott belőle. Moszkva korábban rablásnak nevezte azt a tervet, amely szerint az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyont használná fel Ukrajna támogatására, és megtorlást helyezett kilátásba.
Mi a Euroclear?
A Euroclear befektetők, intézmények és kormányok között bonyolít le jelentős pénzügyi tranzakciókat, és önmagát a pénzügyi világ közjegyzőjeként határozza meg. A Euroclearben más helyi bankok és kormányzati szervek mellett 12 százalékos tulajdonjoggal rendelkezik a belga állam. A vállalat az éves jelentés szerint
- 2024-ben 1038 milliárd
- 2025-ben 1112 milliárd
euró nettó nyereséget ért el. Az intézmény orosz vállalatoknak és a moszkvai kormánynak is nyújtott szolgáltatásokat, a befagyasztott eszközök között van készpénz, részvények és kötvények.
Már nem hozzáférhetők az orosz tulajdonosaiknak, de a Euroclear decemberben feloldott olyan forrásokat, amelyeket korábban orosznak gondolt, ám kiderült, hogy az Eurázsiai Fejlesztési Bankéi.
Nagyon nem véletlen, hogy pont az Odessza–Brodi olajvezetéket ajánlotta fel Ukrajna
Használható alternatívának tűnik Magyarország számára az Odessza–Brodi olajvezeték használata, amíg a behozatala újra nem indul a szokásos útvonalon. Odessza elvben a világ minden részéről fogadhat olajtankereket, de az ukrán kikötő orosz katonai célpont, emiatt nem vagy alig működik.