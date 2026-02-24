Fordulat: ismét felvetődött a befagyasztott orosz vagyon felhasználása – az EU bármi áron támogatni akarja az ukránokat

Az Egyesült Államok azon megközelítése, amely a béketárgyalásokon elsősorban Ukrajnára gyakorol nyomást, nem hozott érdemi eredményeket az elmúlt egy évben – jelentette ki a Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas a Bloombergnek. A politikus ismét felvetette a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának korábban már elvetélt ötletét.

Az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon nagy részét a belga Euroclear kezeli / Fotó: Belga via AFP

Kallas azt javasolta, hogy a nyomásgyakorlás fókuszát inkább Oroszországra kellene helyezni. Az EU vezető diplomatája a Kijev, Budapest és Pozsony között kirobbant vitáról is beszélt. Mint ismert, Magyarország és Szlovákia blokkolja az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását, valamint egy 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.

A vita hátterében az áll, hogy januárban orosz támadás érte a Barátság vezetéket, amely orosz olajat szállít Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába. A két ország Ukrajnát vádolja a javítási munkálatok késleltetésével, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre.

Magyarország és Szlovákia a vétó mellett leállította a dízelolaj-exportot Ukrajnába.

Kallas jelezte, hogy az EU továbbra is tárgyal Budapesttel és Pozsonnyal a vétók feloldása érdekében, bár erről több részletet nem árult el. Alternatívaként felvetette a befagyasztott orosz jegybanki eszközökkel fedezett hitel lehetőségét, amennyiben a jelenlegi terv nem valósul meg. Hozzátette: az eszközök felhasználásával kapcsolatos munkálatok december óta nem haladtak előre.

A befagyasztott orosz vagyoneszközök kérdése az elmúlt hónapokban többször felmerült a nyugati országok és Ukrajna közötti tárgyalásokon.

Az EU egyszer már elhasalt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával

Az EU és a G7-országok a háború kirobbanása után az orosz valutakészletek közel felét zárolták. Az Európai Unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyoneszköz van, ebből mintegy 180 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a zárolt orosz pénzeszközöket használták volna fel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag fedezésére.