Csak, hogy ne unatkozzon a világ: Kim Dzsongun ballisztikus rakétákat lőtt ki a Japán-tenger felé

Több ballisztikus rakétát indított Észak-Korea vasárnap a Japán-tenger irányába, alig néhány órával azelőtt, hogy a dél-koreai elnök Pekingbe utazott tárgyalásokra. A rakétaindítást Dél-Korea és Japán is elítélte, szerintük Észak-Korea ismét megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait.
VG/MTI
2026.01.04, 11:39
Frissítve: 2026.01.04, 11:42

Észak-Korea vasárnap több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába – közölte a dél-koreai hadsereg, amely szerint a lövedékek mintegy 900 kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak. A rakéták pontos típusa és száma egyelőre nem ismert, Tokió szerint legalább két indítás lehetett – jelentette a japán parti őrségre hivatkozva a Kyodo.

észak-korea
Észak-Korea újabb ballisztikus rakétákat lőtt ki a Japán-tenger felé / Fotó: AFP

A rakétakísérletekre néhány órával azután került sor, hogy I Dzsemjong dél-koreai elnök állami látogatásra Kínába indult, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal. 

Szakértők szerint az észak-koreai lépések üzenetet hordozhatnak Peking felé, elrettentve a Szöul és Peking közötti kapcsolatok szorosabbá válásától, illetve reagálhatnak a nemzetközi feszültségek erősödésére is.

Szöul és Tokió elítélte a rakétaindításokat, hangsúlyozva, hogy azok megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea számára ballisztikus rakéták tesztelését. Az amerikai indo-csendes-óceáni parancsnokság közölte: az esemény nem jelent közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra vagy szövetségeseire, Washington azonban egyeztet partnereivel.

Az észak-koreai állami média eközben arról számolt be, hogy Kim Dzsongun egy lőszergyár látogatásán a taktikai irányított fegyverek gyártókapacitásának több mint megduplázását sürgette, a közelgő, kilencedik pártkongresszus előtt folytatott fegyverkezési előkészületek részeként.

Vészesen közel kötött ki Amerika támadó atom-tengeralattjárója, rendesen kihúzta a gyufát: Észak-Korea kezd begurulni, ennek csúnya vége lehet

Amerikai katonai tengeralattjáró jelent meg Dél-Koreában. A USS Greeneville puszani látogatása ugyan hivatalosan logisztikai célokat szolgál, de egyben politikai üzenetet Észak-Koreának a washingtoni–szöuli katonai együttműködés változatlan erejéről. Észak-Korea az amerikai hadsereg nukleáris meghajtású tengeralattjáróját fenyegetésként értelmezi.

