Óriási bajban van Németország: konganak az ürességtől a gáztárolók, minden csepp LNG-re azonnal szüksége van – ez történik orosz energia nélkül

Németország gáztárolói kiürülnek a hideg tél közepén: a teljes kapacitás 38 százalék alá esett, Bajorországban pedig sok helyen 20 százalék alatti a töltöttség, miközben a törvényi minimumot sem teljesítik.
VG
2026.01.26, 20:22
Frissítve: 2026.01.26, 20:34

Németországban egyre aggasztóbb a földgázellátás helyzete a téli hónapokban, miközben az ország a fűtési szezon egyik leghidegebb periódusára készül. Több forrás – köztük a Die Weltwoche és az Apollo News – alapján a gáztárolók töltöttségi szintje jelentősen elmarad a törvényben előírt minimumoktól, és a beszerzési árak is emelkedő tendenciát mutatnak – írja a Hirado.hu.

Europe’s Shift Away From Russian Gas Óriási bajban Németország: konganak az ürességtől a gáztárolók, minden csepp LNG-re azonnal szüksége van – ez történik orosz energia nélkül
Fotó: NurPhoto via AFP

Az Energy Storage Initiative legfrissebb adatai szerint Németország teljes gáztároló-kapacitása nemrégiben a 38 százalék alá csökkent, miközben a 2025. május 5-én elfogadott, a gáztárolók töltöttségi szintjéről szóló rendelet értelmében február előtt legalább 40 százalék feletti értéknek kellene lennie bizonyos tárolók esetében.

Különösen kritikus a helyzet Bajorországban, ahol a dél-németországi ellátás szempontjából kulcsfontosságú tározók töltöttsége átlagosan mindössze 25 százalék körül mozog. Az öt bajor tárolóhely közül négy 30 százalék alatt van: a wolfersbergi létesítmény töltöttsége kevesebb mint 6 százalékos, Inzenham-West esetében nemrég még 19 százalék alatt állt az érték, míg 

Bajorország legnagyobb tárolója, a Breitbrunn melletti egység körülbelül 20 százalékon áll.

Csupán a Bierwang melletti tároló tudta kielégíteni a minimális követelményt, ám maximális kitermelés mellett ez az egység is kevesebb mint két hét alatt kiürülne. A problémát súlyosbítja, hogy a vezetékes orosz földgázimport jelentős visszaesése óta a hiányt elsősorban LNG-terminálokon keresztül érkező cseppfolyósított földgázzal próbálják pótolni.

Azonban – a Gas Infrastruktur Europa adatai alapján – a hálózatba juttatott LNG-t gyakorlatilag azonnal fel kell használni a fogyasztók számára, mivel a jelenlegi infrastruktúra nem teszi lehetővé nagyobb mennyiségű elraktározását stratégiai tartalékként. Emiatt alig jut gáz a tárolók feltöltésére, miközben a hideg időjárás miatt a fogyasztás meredeken emelkedik.

Árulkodóak a fogyasztási adatok

A fogyasztási adatok is árulkodók: az idei tél eddigi legnagyobb napi fogyasztását január 7-én mérték, ekkor 3418 gigawattóra volt a kereslet. Két héttel ezelőtt a napi fogyasztás 1085 és 2105 gigawattóra között mozgott, míg a tárolókba kerülő nettó mennyiség gyakran csupán néhány gigawattórára korlátozódott – például egy múlt heti napon mindössze 2 gigawattóra.

Az idei tél legmagasabb bruttó tárolási értéke két héttel korábban, egy pénteki napon mindössze 105 gigawattóra volt. Ezek a számok jól mutatják, hogy a beérkező utánpótlás jelenleg nem elegendő a tárolók kiürülésének ellensúlyozására, különösen egy tartósan hideg időszakban. A tárolók alacsony töltöttsége mellett a piaci árak is emelkednek.

A háttérben az Európai Unió energiapolitikája is szerepet játszik. Az Európai Bizottság az ukrajnai háborúra hivatkozva továbbra is a teljes orosz földgázimportról való leválást szorgalmazza, azzal a céllal, hogy csökkentse Oroszország energiahordozókból származó bevételeit.

Ugyanakkor a gyakorlatban az átállás nehézkes: szakértői becslések szerint az uniós tagállamok közül több még legalább öt évig kénytelen lesz valamilyen mértékben orosz gázt használni. Több nyugat-európai ország – például Spanyolország – továbbra is jelentős mennyiséget vásárol orosz földgázból.

