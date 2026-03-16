A koronavírus-járványnál is súlyosabb hatása lehet az iráni háborúnak, megismétlődhet a 2008-as adósságválság

Súlyos csapást jelenthet az iráni háború a Perzsa-öböl legnagyobb gazdaságai számára. Ha még áprilisban is zárva marad a Hormuzi-szoros, az érintett országok egy részében nagyobb gazdasági visszaesés várható, mint az 1990-es évek elején, amikor az öbölháború okozott felfordulást a globális olajpiacon.

A piacok még nem mérték fel az iráni háború gazdasági hatásait / Fotó: AFP

Farouk Soussa, a Goldman Sachs közgazdásza szerint a kulcsfontosságú energetikai szállítóútvonal tartós zárlata következtében Katar és Kuvait GDP-je az idén akár 14 százalékkal zsugorodhat. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek valamivel jobban járnak, mert van olajvezetékük, amelyen keresztül meg lehet kerülni a Hormuzi-szorost, így kihasználhatják a magasabb árakat.

A szakértő becslése szerint

Szaúd-Arábia 3,

az Egyesült Arab Emírségek 5

százalékos GDP-csökkenésre számíthat, ami a legnagyobb visszaesés lenne a koronavírus-járvány csúcsa, 2020 óta.

A koronavírus-járványnál is súlyosabb hatással lehet az iráni háború

„Sok Öböl menti ország számára a háború rövid távú hatása nagyobb lehet, mint a pandémiáé – idézte a Bloomberg Soussát. – A harcok végeztével újjáépítenek majd, és talpra állnak, de még nem tudni, milyen sebeket hagy ez a konfliktus a bizalomban” – figyelmeztetett.

A háború valóságos rémálom a térség számára.

A konfliktus harmadik hete tart, és egyelőre semmi jele az enyhülésnek, éppen ellenkezőleg: az amerikai hadsereg a hétvégén katonai célpontokat támadott Irán nyersolajexport-központjában, a Kharg-szigeten, és figyelmeztetett, hogy energetikai létesítményeket is célba fog venni, ha Teherán továbbra is zavarja a forgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen keresztül a világ olajexportjának körülbelül egyötöde áramlik.

A konfliktus nem csupán az olajszektort érinti / Fotó: NurPhoto via AFP

Az olaj mellett azonban más árucikkek piacán is jelentős fennakadásokat okoz a konfliktus: Katar leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, Bahrein visszafogja a gyártást a világ legnagyobb alumíniumkohójában, a műtrágyaellátásban pedig az orosz–ukrán háborúnál is súlyosabb helyzetet idéz elő világszerte.

A gazdasági visszaesés minden szektort érint

A visszaesés azonban nem csupán az energetikai szektort érinti, hanem kiterjed majd minden másra is, például az ingatlanpiacra, a turizmusra és a befektetésekre is.

Szaúd-Arábia viszonylag fájdalommentesen vészelhet át egy hosszabb konfliktust is,

mert nyitva a légtere, és minimális fennakadásokkal ugyan, de működik a gazdaság. Rijád számára a legnagyobb rövid távú kockázatot az jelenti, hogy az alacsonyabb bevételek miatt nőni fog az első negyedévben a deficit.