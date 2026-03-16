EUR/HUF390,02 -0,66% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF451,26 -0,77% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,37 -0,55% RON/HUF76,53 -0,52% CZK/HUF15,96 -0,56%
BUX121 537,97 -0,18% MTELEKOM2 055 +0,24% MOL3 766 -2,12% OTP35 780 +0,75% RICHTER11 870 -0,08% OPUS508 -1,18% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS4 820 -2,9% BUMIX9 418,61 -0,54% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 554,42 +0,35%
Az UniCredit nem adja fel, 35 milliárd euróval kopogtatnak az olaszok a Commerzbank részvényeseinél

Folytatódik a felvásárlási harc az európai bankszférában. Az olasz UniCredit most saját részvényeit ajánlja fel a Commerzbank papírjaiért.
Murányi Ernő
2026.03.16, 11:43
Frissítve: 2026.03.16, 11:49

Az UniCredit Bank 35 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot tett a német Commerzbankra – közölték hétfőn Milánóban, hozzátéve, hogy ezzel tovább nőhet az olasz bank befolyása a németben, ám várhatóan nem szerzi meg a teljes irányítást.

Saját részvényeivel fizetne az UniCredit

Az ajánlat részvénycserére irányul, konkrétan minden egyes Commerzbank-részvényért 0,485 saját részvényt adna az UniCredit, ami a pénteki záróárfolyamokkal számolva 30,8 eurót jelentene részvényenként, azaz 4 százalékos prémiumot juttatna a Commerzbank részvényeseinek. A Bloomberg News számításai szerint a tranzakció összértéke körülbelül 34,7 milliárd euró lenne.

Az ügylet érdekében az olasz bank tőkeemelést hajt végre, amelynek során az új részvényeket kifejezetten az ajánlat elfogadása esetén bocsátják ki.

A közlemény szerint a német bankfelügyeletnek (BaFin) a következő napokban még jóvá kell hagynia az árat, s ha meglesz a zöld lámpa, az UniCredit részesedése várhatóan 30 százalék fölé nő, ám az irányítást nem szerzi meg.

A Commerzbank piaci értéke a pénteki tőzsdezáráskor körülbelül 33 milliárd euró volt, szemben az UniCredit körülbelül 96 milliárd eurós értékével. A német hitelező részvényeinek értéke záráskor 29,95 euró volt, míg az UniCredité 63,5 euró.

A német kormány, amely szintén jelentős részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban, többször is világossá tette, hogy ellenzi a bank önállóságának elvesztését.

Az UniCredit ajánlata előreláthatóan május elején lép hatályba, és a részvényeseknek négy hetük lesz az elfogadásra.

 Jelenleg nagyjából 30 százalékuk van az olaszoknak a Commerzbankban.

Kilőttek a Commerzbank részvényei

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója többször is felvetette egy felvásárlási ajánlat lehetőségét, mióta az olasz bank 2024 végén először bejelentette az – azóta megnövelt – részesedés megszerzését a Commerzbankban.

A Commerzbank részvényárfolyama azonban azóta erősebben emelkedett, mint az UniCredité, ami egyre drágábbá tette a potenciális ajánlatot Orcelék számára. Idén viszont fordulat állt be, és a német pénzintézet részvényei eddig mintegy 18 százalékkal estek, ami az egyik leggyengébb teljesítmény a Stoxx Europe 600 Banks index részvényei között.

 

Orcel közben párhuzamosan az UniCredit hazai riválisát, a Banco BPM SpA-t is megpróbálta felvásárolni, de azon a fronton meg gyakorlatilag az olasz kormány akadályozta meg a terv végrehajtását.

A hírre hétfő reggel az UniCredit részvényárfolyama 1,7 százalékkal, 62,5 euróra csökkent, míg a Commerzbanké 3,9 százalékkal, 30,74 euróra nőtt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
