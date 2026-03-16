Az UniCredit nem adja fel, 35 milliárd euróval kopogtatnak az olaszok a Commerzbank részvényeseinél

Az UniCredit Bank 35 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot tett a német Commerzbankra – közölték hétfőn Milánóban, hozzátéve, hogy ezzel tovább nőhet az olasz bank befolyása a németben, ám várhatóan nem szerzi meg a teljes irányítást.

Az UniCredit nem adta fel, újra célkeresztben a Commerzbank

Saját részvényeivel fizetne az UniCredit

Az ajánlat részvénycserére irányul, konkrétan minden egyes Commerzbank-részvényért 0,485 saját részvényt adna az UniCredit, ami a pénteki záróárfolyamokkal számolva 30,8 eurót jelentene részvényenként, azaz 4 százalékos prémiumot juttatna a Commerzbank részvényeseinek. A Bloomberg News számításai szerint a tranzakció összértéke körülbelül 34,7 milliárd euró lenne.

Az ügylet érdekében az olasz bank tőkeemelést hajt végre, amelynek során az új részvényeket kifejezetten az ajánlat elfogadása esetén bocsátják ki.

A közlemény szerint a német bankfelügyeletnek (BaFin) a következő napokban még jóvá kell hagynia az árat, s ha meglesz a zöld lámpa, az UniCredit részesedése várhatóan 30 százalék fölé nő, ám az irányítást nem szerzi meg.

A Commerzbank piaci értéke a pénteki tőzsdezáráskor körülbelül 33 milliárd euró volt, szemben az UniCredit körülbelül 96 milliárd eurós értékével. A német hitelező részvényeinek értéke záráskor 29,95 euró volt, míg az UniCredité 63,5 euró.

A német kormány, amely szintén jelentős részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban, többször is világossá tette, hogy ellenzi a bank önállóságának elvesztését.

Az UniCredit ajánlata előreláthatóan május elején lép hatályba, és a részvényeseknek négy hetük lesz az elfogadásra.

Jelenleg nagyjából 30 százalékuk van az olaszoknak a Commerzbankban.

Kilőttek a Commerzbank részvényei

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója többször is felvetette egy felvásárlási ajánlat lehetőségét, mióta az olasz bank 2024 végén először bejelentette az – azóta megnövelt – részesedés megszerzését a Commerzbankban.

A Commerzbank részvényárfolyama azonban azóta erősebben emelkedett, mint az UniCredité, ami egyre drágábbá tette a potenciális ajánlatot Orcelék számára. Idén viszont fordulat állt be, és a német pénzintézet részvényei eddig mintegy 18 százalékkal estek, ami az egyik leggyengébb teljesítmény a Stoxx Europe 600 Banks index részvényei között.