Igazi tűzfészkekben termel a Mol: drónok, rakéták és légtérzár fokozza a helyzetet – bemutatjuk, hol a legnagyobb a kockázat

Sérülékennyé vált a Mol tevékenységének egy része az iráni konfliktus miatt. A csoport teljes szénhidrogén-termelésének (upstream) a 17 százaléka, szénhidrogén-készletének pedig a 18 százaléka található a katonai események által érintett térségben a 2025 végi állapot szerint. E négy ország Pakisztán, Irak, Egyiptom és Azerbajdzsán. A kockázat érintheti a helyi termelők olaj- és földgázfelhozatalát, a szénhidrogén helyi üzemekben történő kezelését és szállítását is.

A Mol csoport e négy országban tavaly együtt napi 30,1 millió hordó olajegyenértéknyi (mboepd) olajat, földgáz, illetve kondenzátumot hozott fel legutóbbi éves jelentése alapján.

Célkeresztben a BTC vezeték

A mennyiség közel felét (13,9 mboepd) Azerbajdzsánban, amely bár hivatalosan nem vesz részt az Irán elleni katonai műveletekben, azok kiterjedtek a területére. Március 5-én például dróntámadásban megsérült a nakcsivani nemzetközi repülőtér terminálja és egy közeli iskola, több civil megsérült. Az azeri hatóságok szerint az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) merényletsorozatot és szabotázsakciókat is tervezett Azerbajdzsánban. Esetleg már az is érinthette a Mol tevékenységét, hogy Azerbajdzsán ideiglenesen teljesen lezárta szárazföldi határait az Iránból érkező teherforgalom előtt, az igazi fenyegetés az, hogy Irán jelezte: célpontjának tekinti a Baku–Tbiliszi–Dzsejhán (Ceyhan, BTC) kőolajvezetéket. A Kaszpi-tengeri mezőktől a török kikötőig haladó BTC látja el Izraelt, összesen évi 50 millió tonna kőolajat tud továbbítani. Esetleges leállása globális energiaválságot okozhat.

A Mol csoport 2019-ben szerzett 9,57 százalékot az azeri Azeri-Chirag-Gunashli olajmezőben és 8,9 százalékot a BTC-ben. Az olajmezőt a BP üzemelteti.

Irak – nagyon hiányzik a Hormuzi-szoros forgalma

Nincs könnyebb helyzetben a Mol csoportnak a 8,4 mboepd-s termelése alapján második legnagyobb érintett tevékenysége sem, amely iraki kurd területen zajlik. Irak az iráni konfliktus egyik fő másodlagos hadszínterévé vált, mi több, a területén mindkét fél támadja annak ellenére, hogy az ország semlegességre törekszik.

Az iráni rakéták és drónok célpontjai eddig az Irakban állomásozó amerikai erők voltak, kiemelten pedig az erbíli nemzetközi repülőtér és az ottani katonai bázis.

Az amerikaiak és izraeliek eközben az iráni támogatású iraki milíciákat támadják.

A Mol csoportot is érintheti az iraki légtérzár, de még inkább a Hormuzi-szoros lezárása. A tartályhajók feltartóztatása miatt Irak olajexport-bevételektől esik el, áprilisra akár fizetésképtelenné is válhat.