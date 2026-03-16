Sokaknak pénzt hozott a hét első napja: megkezdte a visszatérítést az egyik legnagyobb online divatcég – félmilliárd forintot utal vissza a magyar vásárlóknak

Több százezer magyar vásárló kaphat vissza pénzt egy a magyarok körében is népszerű divatáruháztól a Gazdasági Versenyhivatal döntése nyomán. Az online ruhaüzlet részéről a kompenzáció kifizetése már elindult, sokak számláján pedig a hét elején már meg is jelent az összeg.
VG
2026.03.16, 10:40
Frissítve: 2026.03.16, 13:33

Megkezdte a magyar vásárlóknak járó kompenzáció kifizetését az egyik legnagyobb európai online divatcég, az About You – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hatósági eljárás eredményeként a vállalat összesen több mint 500 millió forintot fizet vissza a magyar fogyasztóknak.

Az online divatcég pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra / Fotó: Markus Mainka

A kompenzáció azoknak jár, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a webáruház oldalán vagy mobilalkalmazásában. A cég fejenként 1750 forintos visszatérítést biztosít az érintett fogyasztóknak, ami összességében több százezer vásárlót érinthet Magyarországon.

A kifizetések többféleképpen történhetnek:

  • azoknál az ügyfeleknél, akiknek a vállalat rendelkezik a bankszámla-adataikkal, közvetlen utalás érkezik a számlára,
  • míg mások az About You rendszerében jóváírt kreditet kapnak, amelyet későbbi vásárláskor használhatnak fel.

Az online divatcég pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra

A kompenzáció egy tavaly lezárt versenyhatósági vizsgálathoz kapcsolódik. A GVH megállapította, hogy a divatáruház megtévesztő módon kommunikálta akcióit, és olyan sürgető üzeneteket – például visszaszámláló órákat vagy a készletek szűkösségére utaló jelzéseket – alkalmazott,

amelyek pszichés nyomást gyakorolhattak a vásárlókra.

A német tulajdonú vállalat elismerte a jogsértéseket, és a kompenzáció mellett 505 millió forintos bírságot is befizetett a magyar költségvetésbe. Így az ügy teljes pénzügyi terhe meghaladja az egymilliárd forintot.

A kifizetések már elindultak, ezért a következő napokban egyre több magyar vásárló találkozhat a bankszámláján vagy az alkalmazásában megjelenő jóváírással. A GVH szerint az eset azt is jelzi, hogy a fogyasztóvédelmi eljárások kézzelfogható eredményt hozhatnak a vásárlók számára, hiszen a jogsértések következményeként közvetlen pénzügyi kompenzáció jut vissza a fogyasztókhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
