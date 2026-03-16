Sokaknak pénzt hozott a hét első napja: megkezdte a visszatérítést az egyik legnagyobb online divatcég – félmilliárd forintot utal vissza a magyar vásárlóknak

Megkezdte a magyar vásárlóknak járó kompenzáció kifizetését az egyik legnagyobb európai online divatcég, az About You – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hatósági eljárás eredményeként a vállalat összesen több mint 500 millió forintot fizet vissza a magyar fogyasztóknak.

Az online divatcég pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra / Fotó: Markus Mainka

A kompenzáció azoknak jár, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a webáruház oldalán vagy mobilalkalmazásában. A cég fejenként 1750 forintos visszatérítést biztosít az érintett fogyasztóknak, ami összességében több százezer vásárlót érinthet Magyarországon.

A kifizetések többféleképpen történhetnek:

azoknál az ügyfeleknél, akiknek a vállalat rendelkezik a bankszámla-adataikkal, közvetlen utalás érkezik a számlára,

míg mások az About You rendszerében jóváírt kreditet kapnak, amelyet későbbi vásárláskor használhatnak fel.

Az online divatcég pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra

A kompenzáció egy tavaly lezárt versenyhatósági vizsgálathoz kapcsolódik. A GVH megállapította, hogy a divatáruház megtévesztő módon kommunikálta akcióit, és olyan sürgető üzeneteket – például visszaszámláló órákat vagy a készletek szűkösségére utaló jelzéseket – alkalmazott,

amelyek pszichés nyomást gyakorolhattak a vásárlókra.

A német tulajdonú vállalat elismerte a jogsértéseket, és a kompenzáció mellett 505 millió forintos bírságot is befizetett a magyar költségvetésbe. Így az ügy teljes pénzügyi terhe meghaladja az egymilliárd forintot.

A kifizetések már elindultak, ezért a következő napokban egyre több magyar vásárló találkozhat a bankszámláján vagy az alkalmazásában megjelenő jóváírással. A GVH szerint az eset azt is jelzi, hogy a fogyasztóvédelmi eljárások kézzelfogható eredményt hozhatnak a vásárlók számára, hiszen a jogsértések következményeként közvetlen pénzügyi kompenzáció jut vissza a fogyasztókhoz.