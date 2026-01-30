Deviza
EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF321,13 +1% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,66 +0,15% EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF321,13 +1% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,66 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 831,58 +0,74% MTELEKOM1 998 +1,42% MOL3 930 +0,72% OTP40 540 +0,72% RICHTER10 770 +1,51% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,32% AUTOWALLIS163 -1,51% WABERERS5 380 0% BUMIX10 217,92 -0,69% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 675,59 -0,38% BUX128 831,58 +0,74% MTELEKOM1 998 +1,42% MOL3 930 +0,72% OTP40 540 +0,72% RICHTER10 770 +1,51% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,32% AUTOWALLIS163 -1,51% WABERERS5 380 0% BUMIX10 217,92 -0,69% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 675,59 -0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűzszünet
Volodimir Zelenszkij
béketárgyalás
Vlagyimir Putyin

Zelenszkij meghívta magához Putyint, és ha leállnak az oroszok, ők sem támadnak – ez már a béke előszobája?

Az ukrán elnök nyíltan jelezte, hogy nem hajlandó Oroszországba vagy Fehéroroszországba utazni, miközben kész a valódi, biztonságos találkozóra. Zelenszkij egy kijevi meghívóval kontrázott rá Putyinra, s bár látszólag ez tovább lassítja a konfliktus lezárását, a béketárgyalások jó tempóban haladnak.
VG
2026.01.30, 19:01

Volodimir Zelenszkij január 30-án visszautasította az orosz elnök moszkvai tárgyalási meghívását, ugyanakkor nyitott egy szerinte megfelelőbb formátumú találkozóra, amely során Vlagyimir Putyin látogat hozzá Kijevbe, hogy egyeztessenek a háború lezárásáról.

Putin told Trump he is ready to meet Zelensky: source familiar with talks béketerv zelenszkij
Zelenszkij egy kijevi meghívóval kontrázott rá Putyinra, s bár látszólag ez tovább lassítja a konfliktus lezárását, a béketárgyalások jó tempóban haladnak / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 30-án visszautasította a Kreml javaslatát, hogy Moszkvában folytasson tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásáról. Egy újságírói háttérbeszélgetésen Zelenszkij világossá tette: nem tartja elfogadhatónak, hogy az egyeztetések az agresszor országában zajljanak.

Ugyanígy meghívhatnám őt Kijevbe. Jöjjön el, nyíltan meghívom, ha mer

fogalmazott az ukrán elnök, arra utalva, hogy szerinte az orosz államfő kerüli a személyes, közvetlen találkozót. A kijelentés közvetlen reakció volt arra, hogy a Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov azt közölte: Moszkva kész garantálni Zelenszkij biztonságát és megfelelő munkakörülményeit egy esetleges oroszországi látogatás során.

Az ukrán kormány korábban jelezte, hogy nyitott egy Putyin-Zelenszkij-találkozóra az Egyesült Államok által közvetített békefolyamat részeként. Kijev szerint két kulcskérdésről kellene egyeztetni:

  • a területi vitákról;
  • valamint a jelenleg orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről.

Zelenszkij ugyanakkor kizárta, hogy a tárgyalások Oroszországban vagy Fehéroroszországban történjenek, mivel Moszkvát a háború agresszorának, Minszket pedig annak szövetségesének tartja.

A két vezető legutóbb 2019-ben egyeztetett személyesen a Normandiai Fórum keretében, a háború kirobbanása óta azonban nem volt közvetlen csúcstalálkozó. Tavaly Putyin elutasította Zelenszkij törökországi találkozóra tett javaslatát, és ehelyett Moszkvába hívta az ukrán elnököt, aki az ajánlatot akkor is visszautasította.

Zelenszkij: együtt kell működnünk a háború lezárásában

„Komolyan gondoljuk a háború befejezését. Bármilyen valódi és érdemi formátum alkalmas lehet a vezetők találkozójára” – hangsúlyozta Zelenszkij. A legutóbbi, ukrán, orosz és amerikai tisztviselők részvételével zajló tárgyalások január 23-24-én Abu-Dzabiban zajlottak. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff a megbeszéléseket „nagyon konstruktívnak” nevezte.

A következő tárgyalási fordulót eredetileg február 1-jére tervezték, ám Zelenszkij nem zárta ki, hogy az egyeztetés elhalasztásra kerül. Elmondása szerint a dátum és a helyszín változhat a „helyzet alakulása miatt az Egyesült Államok és Irán körül”. A Közel-Keleten ugyanis ismét nőtt a feszültség, miután Donald Trump amerikai elnök a hírek szerint újra mérlegeli Irán elleni katonai csapások lehetőségét.

Zelenszkij reagált Trump január 29-i bejelentésére is, amely egy egyhetes légi csapásszünetről szólt. Az ukrán elnök szerint Kijev és Moszkva között nem született közvetlen megállapodás az energetikai létesítmények elleni támadások felfüggesztéséről, ugyanakkor

Ukrajna kész visszafogni támadásait, ha Oroszország is így tesz. Úgy gondolom, ez az a válasz, amelyet a közvetítő, az Egyesült Államok várt

– fogalmazott.

Az elmúlt hónapokban Oroszország fokozta támadásait Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, súlyos áramkimaradásokat és az egyik legsúlyosabb háborús energiaválságot idézve elő. Az energetikai célpontok elleni csapások szüneteltetése az abu-dzabi tárgyalásokon is felmerült, mint a feszültség csökkentésének egyik lehetséges eszköze.

Maga Zelenszkij vallotta be: már teljesült, amit Putyintól kért az amerikai elnök – leálltak a lövésekkel az oroszok, „felfüggesztenék a háborút"

Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól. A tűzszünetről ellentmondásos információk jelentek meg: míg a Kreml vasárnapig, addig sajtóértesülések szerint keddig állhat le az orosz fél a Kijevet érintő légicsapásaival. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról tájékoztatott, hogy a péntekre virradó éjszaka nem érték csapások a kijevi energetikai létesítményeket.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12761 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu