Zelenszkij meghívta magához Putyint, és ha leállnak az oroszok, ők sem támadnak – ez már a béke előszobája?
Volodimir Zelenszkij január 30-án visszautasította az orosz elnök moszkvai tárgyalási meghívását, ugyanakkor nyitott egy szerinte megfelelőbb formátumú találkozóra, amely során Vlagyimir Putyin látogat hozzá Kijevbe, hogy egyeztessenek a háború lezárásáról.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 30-án visszautasította a Kreml javaslatát, hogy Moszkvában folytasson tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásáról. Egy újságírói háttérbeszélgetésen Zelenszkij világossá tette: nem tartja elfogadhatónak, hogy az egyeztetések az agresszor országában zajljanak.
Ugyanígy meghívhatnám őt Kijevbe. Jöjjön el, nyíltan meghívom, ha mer
– fogalmazott az ukrán elnök, arra utalva, hogy szerinte az orosz államfő kerüli a személyes, közvetlen találkozót. A kijelentés közvetlen reakció volt arra, hogy a Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov azt közölte: Moszkva kész garantálni Zelenszkij biztonságát és megfelelő munkakörülményeit egy esetleges oroszországi látogatás során.
Az ukrán kormány korábban jelezte, hogy nyitott egy Putyin-Zelenszkij-találkozóra az Egyesült Államok által közvetített békefolyamat részeként. Kijev szerint két kulcskérdésről kellene egyeztetni:
- a területi vitákról;
- valamint a jelenleg orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről.
Zelenszkij ugyanakkor kizárta, hogy a tárgyalások Oroszországban vagy Fehéroroszországban történjenek, mivel Moszkvát a háború agresszorának, Minszket pedig annak szövetségesének tartja.
A két vezető legutóbb 2019-ben egyeztetett személyesen a Normandiai Fórum keretében, a háború kirobbanása óta azonban nem volt közvetlen csúcstalálkozó. Tavaly Putyin elutasította Zelenszkij törökországi találkozóra tett javaslatát, és ehelyett Moszkvába hívta az ukrán elnököt, aki az ajánlatot akkor is visszautasította.
Zelenszkij: együtt kell működnünk a háború lezárásában
„Komolyan gondoljuk a háború befejezését. Bármilyen valódi és érdemi formátum alkalmas lehet a vezetők találkozójára” – hangsúlyozta Zelenszkij. A legutóbbi, ukrán, orosz és amerikai tisztviselők részvételével zajló tárgyalások január 23-24-én Abu-Dzabiban zajlottak. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff a megbeszéléseket „nagyon konstruktívnak” nevezte.
A következő tárgyalási fordulót eredetileg február 1-jére tervezték, ám Zelenszkij nem zárta ki, hogy az egyeztetés elhalasztásra kerül. Elmondása szerint a dátum és a helyszín változhat a „helyzet alakulása miatt az Egyesült Államok és Irán körül”. A Közel-Keleten ugyanis ismét nőtt a feszültség, miután Donald Trump amerikai elnök a hírek szerint újra mérlegeli Irán elleni katonai csapások lehetőségét.
Zelenszkij reagált Trump január 29-i bejelentésére is, amely egy egyhetes légi csapásszünetről szólt. Az ukrán elnök szerint Kijev és Moszkva között nem született közvetlen megállapodás az energetikai létesítmények elleni támadások felfüggesztéséről, ugyanakkor
Ukrajna kész visszafogni támadásait, ha Oroszország is így tesz. Úgy gondolom, ez az a válasz, amelyet a közvetítő, az Egyesült Államok várt
– fogalmazott.
Az elmúlt hónapokban Oroszország fokozta támadásait Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, súlyos áramkimaradásokat és az egyik legsúlyosabb háborús energiaválságot idézve elő. Az energetikai célpontok elleni csapások szüneteltetése az abu-dzabi tárgyalásokon is felmerült, mint a feszültség csökkentésének egyik lehetséges eszköze.
Maga Zelenszkij vallotta be: már teljesült, amit Putyintól kért az amerikai elnök – leálltak a lövésekkel az oroszok, „felfüggesztenék a háborút"
Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól. A tűzszünetről ellentmondásos információk jelentek meg: míg a Kreml vasárnapig, addig sajtóértesülések szerint keddig állhat le az orosz fél a Kijevet érintő légicsapásaival. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról tájékoztatott, hogy a péntekre virradó éjszaka nem érték csapások a kijevi energetikai létesítményeket.