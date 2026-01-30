Elámult Európa: miközben durván drágul a gáz, az EU-tagjelölt országban óriási árcsökkentést jelentettek be – hogy csinálták?

A moldovai állami tulajdonú Energocom, az ország földgázszállítója javaslatot nyújtott be a Nemzeti Energiaszabályozási Ügynökséghez (ANRE), hogy a szabályozott áron értékesített földgáz tarifáját 8,8 százalékkal csökkentsék, így az új ár 15,26 lej lenne köbméterenként – írja az Interfax.

Fotó: NurPhoto via AFP

A cég számításai szerint a szabályozott áron történő ellátásra szánt földgáz átlagos beszerzési ára 8200 lej (a jelenlegi árfolyamon körülbelül 418 euró) 1000 köbméterenként. Ez kedvezőbb a korábbinál: az Energocom korábban azt közölte, hogy a 2025–2026-os gázévre vonatkozó átlagos beszerzési ár Moldova számára mintegy 38,5 euró per megawattóra, azaz 1000 köbméterenként 410 euró környékén alakul.

A jelenleg érvényes tarifa viszont 480 euró per 1000 köbméter áron alapul. Az ANRE adatai szerint a gázbeszerzési költség a végső tarifa körülbelül 60 százalékát teszi ki, míg a disztribúciós költségek további 28 százalékot képviselnek. A jelenlegi tarifa 2024. december 1. óta van hatályban, amikor 25 százalékos emelést hajtottak végre.

A héten az ANRE jóváhagyta az Energocom gázszállítási tevékenységéhez kapcsolódó alapköltségeit 73,3 millió lej összegben – ez 36 százalékkal alacsonyabb a vállalat által kért 114,3 millió lejnél. Korábban Dorin Junghietu energiaügyi miniszter jelezte, hogy vannak előfeltételek a belföldi gáztarifák 2026 eleji csökkentéséhez.

Az európai gázpiacokon eközben ellentétes irányú mozgás figyelhető meg.

A sarkvidéki hideg miatt jelentősen nőtt a fűtési igény Európában, ami gyorsította a gáztárolók kiürülését: az EU tárolóinak töltöttsége szerdán mindössze 42,9 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 55,05 százalékkal. Ennek következtében a benchmark TTF-gáztőzsdén az árak a 40 euró per megawattóra szintet közelítették, ami 38 százalékos drágulás januárban – a legnagyobb havi emelkedés 2023 nyara óta.

Bár a hónap végére némi enyhülés és javuló amerikai LNG-ellátás miatt kissé csökkentek az árak (pénteken körülbelül 38-39 euró per megawattóra körül mozogtak), a szakértők szerint az alacsony készletek és a geopolitikai helyzet miatt továbbra is felfelé mutathatnak a kockázatok, ami akár tartósan magasabb árakat eredményezhet a tavaszi-nyári feltöltési időszakban is, az új LNG-kapacitások ellenére.