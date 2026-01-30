Váratlan bejelentés: már nem 3 százalékos az Otthon Start kamata, napokon belül életbe lép az új szint – döntött az egyik legnagyobb magyar bank
Februártól 2,80 százalékra csökkenti az Otthon Start-lakáshitel kamatát az UniCredit Bank, miközben további kedvezményekkel is csábítja a fiatalokat. A kamatvágás egy 25 éves futamidejű hitelnél akár több mint másfél millió forint megtakarítást is jelenthet.
Tovább éleződik a bankok közötti verseny az Otthon Start programban részt vevő fiatalokért. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében jelezte:
Az egyik nagybank februártól 2,80 százalékra csökkenti az Otthon Start-lakáshitel kamatát, miközben további kedvezmények is érkeznek.
Az államtitkár szerint a kamatcsökkentés kézzelfogható előnyt jelent a fiatalok számára. Egy 25 éves futamidejű hitelnél akár másfél millió forinttal több maradhat az adósok zsebében, ami erősen mérsékli az első lakás megszerzésének terheit.
A bejelentés összhangban van azzal, amit már tavaly ősszel is előre lehetett látni: 2026-ban tovább fokozódik a bankok közötti verseny az otthon startos ügyfelekért.
Ennek első látványos jele, hogy az UniCredit Bank február 1-jétől 2,80 százalékos kamattal kínálja a támogatott lakáshitelt, szemben a korábbi 2,90 százalékos szinttel.
A kedvező kamat számokban is jókora különbséget jelent. Egy 50 millió forintos hitel 25 éves futamidő mellett 2,80 százalékos kamattal havi 231 937 forintos törlesztőrészletet eredményez, míg 3 százalékos kamatnál ez 237 106 forint lenne. A különbség összességében több mint 1,55 millió forint megtakarítást jelent.
A kamat mellett az UniCredit Bank ajándék pénzzel is ösztönzi a hitelfelvételt. Februártól 250 ezer forintos jóváírást biztosít a hitelhez kapcsolódó számlán azoknak, akiknek a kölcsönét 2026. február 1. és március 31. között befogadják, és legkésőbb május végéig folyósítják.
Óriási bankverseny az Otthon Start lakáshitelekben
Más bankok is 3 százalék alatti kamattal vannak jelen a piacon, ám ezek külön feltételekhez vannak kötve:
- az MBH Banknál 2,75 és 2,89 százalékos a kiemelt Partner Programban részt vevő ügyfelek számára,
- míg a Gránit Banknál 2,85 százalékos, minimum 250 ezer forintos havi jóváírással.
A CIB Banknál 2,95 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel, bár itt speciális feltétel nincsen.
Panyi Miklós szerint tavasszal újabb verseny bontakozhat ki, mivel sok fiatal ekkor köthet szerződést új lakásfejlesztésekre. Emellett a közszférában dolgozók egymillió forintos otthontámogatása, valamint a fegyveres szerveknél szolgálók hathavi fegyverpénze is megjelenhet a lakáspiacon. Az államtitkár megfogalmazása szerint: indulhat a kamatvágás, 2026 az első lakásvásárlók és a fiatalok éve lesz.
Nagy változások jönnek az otthontámogatásoknál – sokan örülhetnek majd
Tovább folytatja lakhatási körülményeket javító programját a kormány. Január elsejétől bővítették a közszolgálati otthontámogatási programban a jogosultak körét.