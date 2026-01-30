Váratlan bejelentés: már nem 3 százalékos az Otthon Start kamata, napokon belül életbe lép az új szint – döntött az egyik legnagyobb magyar bank

Februártól 2,80 százalékra csökkenti az Otthon Start-lakáshitel kamatát az UniCredit Bank, miközben további kedvezményekkel is csábítja a fiatalokat. A kamatvágás egy 25 éves futamidejű hitelnél akár több mint másfél millió forint megtakarítást is jelenthet.

Az Otthon Start hitelnél tovább fokozódik a bankok közötti verseny: az egyik nagybank már 2,8 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Tovább éleződik a bankok közötti verseny az Otthon Start programban részt vevő fiatalokért. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében jelezte:

Az egyik nagybank februártól 2,80 százalékra csökkenti az Otthon Start-lakáshitel kamatát, miközben további kedvezmények is érkeznek.

Az államtitkár szerint a kamatcsökkentés kézzelfogható előnyt jelent a fiatalok számára. Egy 25 éves futamidejű hitelnél akár másfél millió forinttal több maradhat az adósok zsebében, ami erősen mérsékli az első lakás megszerzésének terheit.

A bejelentés összhangban van azzal, amit már tavaly ősszel is előre lehetett látni: 2026-ban tovább fokozódik a bankok közötti verseny az otthon startos ügyfelekért.

Ennek első látványos jele, hogy az UniCredit Bank február 1-jétől 2,80 százalékos kamattal kínálja a támogatott lakáshitelt, szemben a korábbi 2,90 százalékos szinttel.

A kedvező kamat számokban is jókora különbséget jelent. Egy 50 millió forintos hitel 25 éves futamidő mellett 2,80 százalékos kamattal havi 231 937 forintos törlesztőrészletet eredményez, míg 3 százalékos kamatnál ez 237 106 forint lenne. A különbség összességében több mint 1,55 millió forint megtakarítást jelent.

A kamat mellett az UniCredit Bank ajándék pénzzel is ösztönzi a hitelfelvételt. Februártól 250 ezer forintos jóváírást biztosít a hitelhez kapcsolódó számlán azoknak, akiknek a kölcsönét 2026. február 1. és március 31. között befogadják, és legkésőbb május végéig folyósítják.

Óriási bankverseny az Otthon Start lakáshitelekben

Más bankok is 3 százalék alatti kamattal vannak jelen a piacon, ám ezek külön feltételekhez vannak kötve:

az MBH Banknál 2,75 és 2,89 százalékos a kiemelt Partner Programban részt vevő ügyfelek számára,

míg a Gránit Banknál 2,85 százalékos, minimum 250 ezer forintos havi jóváírással.

A CIB Banknál 2,95 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel, bár itt speciális feltétel nincsen.