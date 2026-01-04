Ennyi volt: megszűnt önállóan létezni a legendás német autómárka – 60 évig élt, ez lesz a sorsa

Az Alpina márka jogai 2026. január 1-jével a BMW Grouphoz kerültek – jelentette be közleményben a bajor óriás. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eddigi formájában megszűnt a legendás német autómárka.

Megszűnt a legendás német autómárka: 60 évig élt, beolvadt a BMW-be / Fotó: BMW Alpina

De ez egyúttal nem jelenti a teljes végét, ugyanis sz Alpina védjegyjogainak 2026. január 1-jei átruházásával egy új, exkluzív önálló márka jött létre a

BMW Group égisze alatt: a BMW ALPINA,

amelynél eleinte a márka pozícionálására és aktiválására kerül hangsúly.

Megszűnt a legendás német autómárka, de mégis túlélte

A BMW Group hangsúlyozta, hogy az Alpina gazdag történelmét tekintve maximálisan tisztában van hatalmas felelősségével és elkötelezett amellett, hogy a BMW ALPINA a legmagasabb elvárásoknak is maradéktalanul megfeleljen.

Első körben új márkalogót hoztak létre,

amely a hátsó kialakítás közepére pozícionálva nyomatékosítja az új márka önállóságát és exkluzivitását, de már a BMW Group égisze alatt.

Az Alpina eddig egy kicsit máshogy működött. Eredetileg egy Alpina Burkard Bovensiepen nevű autógyártó vállalatként indult Buchloéban, Bajorországban. Mindig is a BMW autók nagy teljesítményű változatait fejlesztette és értékesítette, csakhogy a német Közlekedési Minisztérium autógyártóként ismerte el, ellentétben más teljesítményspecialistákkal.

Jó példa a tevékenységére az Alpina B7. Ugyanazon a dingolfingi soron gyártják, mint a BMW saját 7-es sorozatát. De a B7 dupla turbós, 4,4 literes V8-as motorját kézzel szerelik össze az Alpina buchloei üzemében, mielőtt a BMW-hez szállítják beszerelésre. Majd az összeszerelt járművet visszaküldik az Alpinának az utolsó simításokra.

A céget 1965-ben alapította Burkard Bovensiepen. Már 2022. március 10-én a BMW bejelentette az Alpina felvásárlására vonatkozó szándékát, aznap pedig hivatalossá is teték, hogy felvásárolták a márkát.

Azonban 2020-ban aláírtak egy ötéves megállapodást, amely lehetővé tette az Alpina független működését.

Ez zárult le most, 2026-tól az Alpina már a BMW csoporton belül létezik.

A Totalcar azt is írta, hogy

az utolsó önálló Alpina a limitált B8 GT volt a 8-as Gran Coupé alapjain,

az első BMW Alpina pedig állítólag a BMW Alpina B7 lesz a G70-es 7-es BMW alapjain.

A hírek szerint az X7-esre és annak készülő, tisztán elektromos változatára épülhet majd BMW Alpina verzió 900 lóerős teljesítmény környékén, de ezekről biztosat még nem lehet tudni.