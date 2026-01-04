Ennyi volt: megszűnt önállóan létezni a legendás német autómárka – 60 évig élt, ez lesz a sorsa
Az Alpina márka jogai 2026. január 1-jével a BMW Grouphoz kerültek – jelentette be közleményben a bajor óriás. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eddigi formájában megszűnt a legendás német autómárka.
De ez egyúttal nem jelenti a teljes végét, ugyanis sz Alpina védjegyjogainak 2026. január 1-jei átruházásával egy új, exkluzív önálló márka jött létre a
BMW Group égisze alatt: a BMW ALPINA,
amelynél eleinte a márka pozícionálására és aktiválására kerül hangsúly.
Megszűnt a legendás német autómárka, de mégis túlélte
A BMW Group hangsúlyozta, hogy az Alpina gazdag történelmét tekintve maximálisan tisztában van hatalmas felelősségével és elkötelezett amellett, hogy a BMW ALPINA a legmagasabb elvárásoknak is maradéktalanul megfeleljen.
Első körben új márkalogót hoztak létre,
amely a hátsó kialakítás közepére pozícionálva nyomatékosítja az új márka önállóságát és exkluzivitását, de már a BMW Group égisze alatt.
Az Alpina eddig egy kicsit máshogy működött. Eredetileg egy Alpina Burkard Bovensiepen nevű autógyártó vállalatként indult Buchloéban, Bajorországban. Mindig is a BMW autók nagy teljesítményű változatait fejlesztette és értékesítette, csakhogy a német Közlekedési Minisztérium autógyártóként ismerte el, ellentétben más teljesítményspecialistákkal.
Jó példa a tevékenységére az Alpina B7. Ugyanazon a dingolfingi soron gyártják, mint a BMW saját 7-es sorozatát. De a B7 dupla turbós, 4,4 literes V8-as motorját kézzel szerelik össze az Alpina buchloei üzemében, mielőtt a BMW-hez szállítják beszerelésre. Majd az összeszerelt járművet visszaküldik az Alpinának az utolsó simításokra.
A céget 1965-ben alapította Burkard Bovensiepen. Már 2022. március 10-én a BMW bejelentette az Alpina felvásárlására vonatkozó szándékát, aznap pedig hivatalossá is teték, hogy felvásárolták a márkát.
Azonban 2020-ban aláírtak egy ötéves megállapodást, amely lehetővé tette az Alpina független működését.
Ez zárult le most, 2026-tól az Alpina már a BMW csoporton belül létezik.
A Totalcar azt is írta, hogy
- az utolsó önálló Alpina a limitált B8 GT volt a 8-as Gran Coupé alapjain,
- az első BMW Alpina pedig állítólag a BMW Alpina B7 lesz a G70-es 7-es BMW alapjain.
A hírek szerint az X7-esre és annak készülő, tisztán elektromos változatára épülhet majd BMW Alpina verzió 900 lóerős teljesítmény környékén, de ezekről biztosat még nem lehet tudni.