Leállítják a világ egyik legrejtélyesebb kutatóközpontját, ahol Orbán Viktor nagyon fontos választ kapott a magyar kormány tagjairól: valami sokkal hatalmasabb épül
Egy 26 kilométeres, gyűrű alakú alagútban húzódik a svájci–francia határ közelében a föld alatti részecskegyorsító, amelynek célja, hogy a kozmosz szélsőséges körülményeit reprodukálja röviddel az ősrobbanás után. Ehhez a részecskéket közel fénysebességre gyorsítja fel. Ez az infrastruktúra a Nagy Hadronütköztető, az LHC, amelyet a CERN égisze alatt hoztak létre.
A gyakorlati haszna felbecsülhetetlen: 2012-ben a tudósok az LHC segítségével fedezték fel a Higgs-bozon létezését. Csakhogy az LHC most komoly ráncfelvarrásra szorul.
Részecskegyorsító: leállítják a világ legrejtélyesebb kutatóközpontját
A Futurism.com szerint júniustól kezdődően a mérnökök megkezdik az infrastruktúra korszerűsítését, hogy
tízszer annyi részecskeütközést tudjon végrehajtani, mint jelenleg, ami sokkal több kísérlet elvégzését teszi lehetővé, és még több adatot eredményez.
A projekt befejezése körülbelül öt évig tart, és bár hosszú távon minden bizonnyal megéri, ez rengeteg állásidőt jelent. Mark Thomson, a CERN, a részecskegyorsítót felügyelő kormányközi szervezet és fizikai laboratórium új vezérigazgatója szerint
- az eszköz ragyogóan működik,
- hatalmas mennyiségű adatot rögzítenek,
- rengeteg elemeznivaló lesz a következő időszakban.
- Az eredmények folyamatosan érkeznek majd.
Az LHC Thomson újév napján kezdődött mandátumának szinte teljes ideje alatt leáll. Valójában a CERN nem számít arra, hogy a nagy fényerejű LHC 2030 közepéig újra működőképes lesz.
A The Guardian szerint azonban a hosszú távú terv a gigantikus Future Circular Collider (FCC) létrehozása, amely a javasolt 93 kilométeres kerületével az LHC-t egy gyerekmedencére emlékeztetné. Az első fázisát a 2040-es évek végére építenék meg, majd egy másik fokozat veszi át a helyét a 2070-es években, hogy a protonokat még nagyobb sebességre gyorsítsa.
Az FCC sorsa azonban korántsem biztos.
A közel 19 milliárd dolláros tervezett költsége túl sok ahhoz, hogy a CERN önmagában kifizesse, és az is kérdéses, hogy a hatalmas részecskegyorsítók jelentik-e a legjobb módszert a tudomány néhány legnagyobb kérdésének megválaszolásában, például a sötét anyag és a sötét energia terén.
Thomson azonban továbbra is hisz a projektben. „Célunk, hogy megértsük az univerzumot a legalapvetőbb szintjén. És ez egyáltalán nem a feladás ideje” – fogalmazott.
Orbán Viktor is megkapta a választ a CERN-től
Érdekes történetet osztott meg Orbán Viktor még tavaly év végén a Mandiner gáláján. A magyar miniszterelnök Kapu Tiborral beszélgetett és akkor merült fel a kérdés, hogy miért kevés a műszaki értelmiségi a politikai döntéshozók között.
A kormányfő a válaszában elárulta, hogy régebben személyesen járt a CERN-ben, mert meggyőzték, hogy egy miniszterelnöknek látnia és értenie kell, mert a tudomány jövőbeni szerepét azon keresztül sokkal könnyebben meg lehet érteni, mintha elolvasna tíz kötetet.
„Végül is az ősrobbanásról szól. És akkor azt a kérdést tettem föl, hogy ha sikerül kellő sebességre gyorsítani a részecskéket, jól összeütköznek, és azt a pillanatot meg tudjuk ragadni, és elemezni tudjuk,
akkor választ kapunk-e arra a kérdésre, hogy van-e Isten?
Hogy az ősrobbanás mögött van-e a Teremtő, vagy kiderül, hogy ott nincs senki, hanem csak egy fizikai folyamat történt?” – elevenítette fel.
Orbán Viktornak azt mondta erre a CERN főnöke, hogy ők nem azt kutatják, hogy miért történik, vagy miért történt, hanem hogy hogyan történt. És miután a mérnökök olyan emberek, akik azt kutatják, hogy hogyan történt, a politikusoknak meg azt kell megérteniük, hogy miért történt, és miért fog történni valami, ezért ez két külön szakma.
Nagyon ritka azon mérnököknek az aránya, akik nemcsak a hogyan történtre, hanem a miért történtre is keresik a választ, érdekli őket ez a kérdés. Ezért van szerintem az a helyzet, hogy kevesebb a mérnök a politikában, mint a magamfajta jogász vagy más területről érkezett, a társadalomtudományok területéről érkezett ember – válaszolt Kapu Tibornak a magyar miniszterelnök.