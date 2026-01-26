Deviza
Európai Unió
Románia
hadiipar
hitel
finanszírozás

Kezdhetünk aggódni? Csillagászati uniós pénzt ítélt meg nyolc tagállamnak Brüsszel, Magyarország hiába várta, nincs köztük – bezzeg a románok

Nyolc uniós tagállam védelmi beruházási tervét hagyta jóvá az Európai Bizottság a SAFE kezdeményezés keretében. A döntés után ezek az országok összesen mintegy 74 milliárd euró hosszú távú hitelhez juthatnak katonai felkészültségük növelésére, az első kifizetések 2026 márciusában várhatók.
VG/MTI
2026.01.26, 21:41
Frissítve: 2026.01.26, 21:56

Az Európai Bizottság jóváhagyta további nyolc uniós tagállam nemzeti védelmi beruházási tervét a SAFE kezdeményezés keretében, és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak pénzügyi támogatás engedélyezését javasolta – közölte hétfőn a testület.

SAFE, military, hadsereg, katona, fegyver
Az Európai Bizottság jóváhagyta további nyolc tagállam védelmi beruházási tervét a SAFE keretében / Fotó: NurPhoto via AFP

A bizottság a tanácsnak benyújtott javaslatában pénzügyi támogatás engedélyezését kezdeményezte Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország részére. A testület sajtóközleménye szerint a döntést a tagállamok nemzeti védelmi beruházási terveinek szigorú értékelése előzte meg.

A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy ezek az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be. A bizottság hangsúlyozta: a SAFE-keret hozzájárul Ukrajna uniós biztonsági ökoszisztémába történő integrációjának elmélyítéséhez is, biztosítva, hogy az európai támogatás rugalmas és fenntartható maradjon.

A nyolc tagállam a hitelmegállapodások aláírását követően összesen mintegy 74 milliárd euróra lehet jogosult. A finanszírozási szinteket előzetesen szeptemberben határozták meg a szolidaritás és az átláthatóság elve alapján.

A következő lépésként a tanácsnak négy hete van arra, hogy elfogadja a végrehajtási határozatokat. Jóváhagyás esetén a bizottság véglegesíti a hitelmegállapodásokat, az első kifizetésekre pedig várhatóan 2026 márciusában kerülhet sor. A testület tovább folytatja a többi tagállam tervének értékelését is.

Közzétette a román kormány a SAFE-hitelből megvalósítandó haderőfejlesztési terveit

Románia több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből, a beszerzendő harci eszközök listáját hétfőn ismertette Radu Miruta román védelmi miniszter.

A hitelkonstrukció keretében lehívható összegből

4,2 milliárd eurót Románia arra fordít, hogy néhány éven belül megteremtse a gyorsforgalmi összeköttetést Ukrajnával, illetve Moldovával,

2,8 milliárd eurót pedig a román belügyminisztérium fog elkölteni nemzetbiztonsági és polgári védelmi célokra.

Miruta kifejtette: a román védelmi minisztérium (MAPN) korábbi, drágább finanszírozású haderőfejlesztési terveiből emelt át haderőfejlesztési projekteket a SAFE keretében megvalósítandó nemzeti beruházási tervébe, amelyet az elsők között hagyott jóvá az Európai Bizottság. Kifejezte reményét, hogy ezáltal a romániai védelmi ipart is sikerült "zsibbadtságából" kirángatni, és az ország védelmét szolgáló legkorszerűbb haditechnikát fogják gyártani azokban a kihalt csarnokokban is, amelyeket az utóbbi években növényzet lepett el.

A hétfői sajtóértekezleten bemutatott 21 beszerzési program közül tízet Románia más uniós tagállamokkal közösen bonyolít le. A közös beszerzések közül a román védelmi miniszter kiemelte: Franciaországgal és más tagállamokkal közös beszerzés keretében vásárolnak 231 hordozható MISTRAL föld-levegő rakétarendszert (erről már novemberben aláírták a megállapodást), 12 H225-ös szállító helikoptert és 12 középhatótávolságú radart, míg Németországgal közösen a légelhárító rendszerek és légvédelmi irányító berendezések beszerzését végzik.

  • A lista legnagyobb, 2,98 milliárd eurós tétele 298 harckocsi beszerzésére vonatkozik, 
  • 761 millió eurót pedig 139 Piranha 5-ös páncélozott csapatszállító beszerzésére fordít a MAPN.
  • Csaknem 440 millió eurót fordítanak 240 ezer NATO-szabványú gyalogsági fegyver,
  • 207 millió eurót pedig hét tengerészeti rakétarendszer megvásárlására.
  • Románia a SAFE-hitelből venné meg 3,33 milliárd euróért azt a két nagyon rövid hatótávolságú (V-SHORAD) légvédelmi rakétarendszert is, amelyek beszerzésére 2023 novemberében írta ki a tendert.

Mihai Jurca, a bukaresti kormány főtitkára elmondta: a SAFE-hitel révén a BBB hitelosztályzatú Románia az AAA minősítésű államoknál alkalmazott alacsony kamat mellett vehet fel a 16,6 milliárd eurós hosszú (45 éves) futamidejű hitelt védelmi képességeinek fejlesztésére, a törlesztést pedig csak 10 év múlva kell megkezdenie.

A haderőfejlesztés terén Románia kikötötte, hogy legalább 50 százalékban hazai gyártmányú fegyvereket akar vásárolni, ami megerősítheti a román vállalatok kapcsolatrendszerét a nemzetközi partnerekkel, bizonyos hadi felszerelések romániai gyártása vagy összeszerelése érdekében. Bukarest azt reméli, hogy így a román védelmi ipari állami és magántulajdonban lévő vállalatai regionális jelentőségű piaci szereplőkké válhatnak.

