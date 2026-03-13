Megrendült a forint péntek hajnalban: átlépett rajta az euró, a dollár és a svájci frank – így áll most az árfolyam

Valamelyest csökkent a kőolaj jegyzése péntek kora reggel az ázsiai kereskedésben arra a washingtoni bejelentésre, hogy az Egyesült Államok 30 napra mentesítette a világ országait az orosz olaj és olajtermékek vásárlásának tilalma alól. Az ázsiai tőzsdék mínuszban álltak, részben a befektetők bizonytalansága miatt a hétvége előtt. A forint gyengült a főbb devizákkal szemben.

Megrendült a forint péntek hajnalban: átlépett rajta az euró, a dollár és a svájci frank / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A Brent olaj és a WTI ára több mint 9 százalékkal ugrott meg csütörtökön, és 2022 augusztusa óta a legmagasabb szintjét érte el. Mint a Világgazdaság megírta, az Egyesült Államok viszont péntekre virradóan 30 napos felmentést adott az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.

Az olajárak azonban az Egyesült Államok bejelentése után sem nyugszanak. A Brent olaj májusi határidős jegyzése továbbra is 100 dollár per hordó körül, míg az amerikai WTI április jegyzése 95 dollár per hordó környékén mozog – mutat rá a Reuters.

Reggel 8 órára a 101 dollárt is átlépte a jegyzés.

A bejelentés után közvetlenül, péntek hajnalban a Brent 10 centtel, azaz 0,1 százalékkal magasabb, 100,56 dollár per hordó árat mutatott, ami körülbelül 9 százalékos heti növekedés. Az amerikai WTI nyersolaj ára 16 centtel, azaz 0,2 százalékkal, 95,57 dollár per hordóra csökkent, ugyanakkor így is 7 százalékos heti emelkedést mutatott.

Az ázsiai tőzsdék mindegyike mínuszban mozgott péntek reggel. A térségben irányadó tokiói tőzsde, a Nikkei 225 indexe 1,2 százalékos, a szöuli 1,9 százalékos, a sanghaji pedig 0,2 százalékos gyengülést jelzett.

Az euró 391,61 forintra erősödött a csütörtök esti 390,03 forintról.

Ez 8 órára már 392,54-nál járt.