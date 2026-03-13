Teljes a pánik, sokkolta az embereket Ukrajnában, amit a benzinkutakon láttak – 20 napnyi készlete maradt a háború sújtotta országnak

Az ukrán üzemanyagpiacon kialakult helyzet nem értelmezhető szokványos árkorrekcióként. A mostani drágulás mögött egyszerre áll a világpiaci olajárak hirtelen emelkedése, a tengeri szállításokkal kapcsolatos feszültség, az importlogisztika költségeinek növekedése, valamint az a tény, hogy Ukrajna ma már nagyrészt külföldről biztosítja a benzin- és dízeligényét. A piac ezért szinte azonnal reagált a közel-keleti fejleményekre az importfüggőség miatt: a kutakon néhány nap alatt látványosan feljebb kúsztak az árak, a lakosság pedig ezt nem fokozatos drágulásként, hanem sokkszerű áremelkedésként élte meg.

Importfüggőség, a közel-keleti háború és a pánik együtt hajtotta fel az üzemanyagárakat Ukrajnában / Fotó: AFP

Pánikvásárlás és gyors árrobbanás a kutakon

A – naponta változó – adatok szerint az A–95-ös benzin ára a nagyjából 55-60 hrivnya (417,2-455,13 forint) körüli szintről 70 hrivnya (530,98 forint) közelébe emelkedett literenként, miközben a gázolaj 61 hrivnya (462,71 forint) körüli szintről 73 hrivnyára (553,74 forintra) ugrott. A prémiumhálózatoknál a dízel és a magasabb kategóriás benzin ára még ennél is drágább. Az OKKO például 70,99 hrivnyás (538,5 forintos) A–95-ös, 73,99 hrivnyás (561,25 forintos) prémiumbenzin-, illetve dízelárat közölt, míg a prémiumdízel elérte a 76,99 hrivnyát (584 forintot). Ez már önmagában is bizonyítja, hogy a piaci szereplők nem néhány filléres korrekciót hajtottak végre, hanem a megváltozott költségkörnyezetet gyorsan és érdemben érvényesítették a fogyasztói árakban.

A hirtelen drágulás főként azért váltott ki erős társadalmi reakciót, mert a fogyasztók nemcsak a magasabb árakat érzékelték, hanem a bizonytalanságot is. Szerhij Kujun, az A–95 tanácsadó cég vezetője arról beszélt, hogy a múlt héten a vásárlók körében valóságos pánik alakult ki: az értékesítések egyes helyeken 30-50 százalékkal megugrottak, a járművezetők kannákba, hordókba és kuponok formájában is elkezdték felhalmozni az üzemanyagot, sőt több nagy hálózat online rendszere is leterhelődött. Ez azonban nem a klasszikus hiánypánik volt, hanem inkább az árak további emelkedésétől való félelem. A lakosság egy része úgy érezte, most kell még „régi áron” tankolni, mielőtt újabb ugrás következne be.