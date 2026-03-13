A hormuzi válság globális élelmiszerár-emelkedést robbanthat be, és Magyarország sem marad érintetlen

A világ újabb geopolitikai sokkhullám küszöbén áll. A Hormuzi-szoros lezárása az Irán, valamint az USA és Izrael közötti fegyveres konfliktus következményeként olyan láncreakciót indított el, amely már most megrengeti a globális műtrágya- és élelmiszerpiacot. A helyzet súlyossága a 2022-es orosz–ukrán háború hatásait idézi, egyes szakértők szerint pedig még azoknál is nagyobb zavarokat okozhat.

Hormuzi-szoros: globális műtrágya- és élelmiszerársokk jöhet / Benesóczky Balázs, portfóliókezelési vezető, SPB Befektetési Zrt.

A világ műtrágyagyártásának ütőere és a blokk következményei

A Hormuzi-szoros az egyik legkritikusabb tengeri átjáró:

a Közel-Keletről érkező nyersanyagok, köztük a kén, a globális műtrágyagyártás alapjai, ezen keresztül jutnak el Ázsiába és Európába.

A szoros lezárása miatt azonban jelenleg gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajózás, ami bénító hatással van a teljes ágazatra. Kína, a világ legnagyobb gabonatermelője már most kapkodva próbálja biztosítani a kén- és nitrogén-alapanyagokat, mivel a tavaszi vetés előtt kritikus a készletezés. A kén amelyből Kína a szükségleteinek 47 százalékát importálja, elengedhetetlen a foszfátműtrágyák előállításához. Ezek nélkül viszont csökken a terméshozam, és egy ország sem engedheti meg magának a visszaesést, különösen a jelenlegi geopolitikai környezetben.

A helyzet annyira súlyos, hogy Kína egyes nagyüzemeiben már termeléscsökkentést vagy teljes leállást rendeltek el, mert nem jutnak hozzá időben a kritikus alapanyagokhoz. Ez a lépés globális árrobbanást indított el a műtrágyapiacon.

Élelmiszer-drágulási dominóhatás az egész világon

A műtrágyaárak emelkedése közvetlenül vezet az élelmiszerárak növekedéséhez. Ha a termelők nem jutnak hozzá elegendő inputhoz, késleltetik a vetést vagy csökkentik a megművelt területet, ez pedig a következő betakarítási szezonokban világméretű kínálatszűkülést eredményez.

Banglades példája különösen szemléletes: ott már most ellátási gondokat jeleznek, és a helyi termelők kénytelenek alternatív termésstratégiákon gondolkodni.

Ez a fajta regionális nyomás könnyen összekapcsolódhat más globális kockázatokkal is, például a klímaváltozással vagy az energiapiachoz köthető inflációval.