A hormuzi válság globális élelmiszerár-emelkedést robbanthat be, és Magyarország sem marad érintetlen
A világ újabb geopolitikai sokkhullám küszöbén áll. A Hormuzi-szoros lezárása az Irán, valamint az USA és Izrael közötti fegyveres konfliktus következményeként olyan láncreakciót indított el, amely már most megrengeti a globális műtrágya- és élelmiszerpiacot. A helyzet súlyossága a 2022-es orosz–ukrán háború hatásait idézi, egyes szakértők szerint pedig még azoknál is nagyobb zavarokat okozhat.
A világ műtrágyagyártásának ütőere és a blokk következményei
A Hormuzi-szoros az egyik legkritikusabb tengeri átjáró:
a Közel-Keletről érkező nyersanyagok, köztük a kén, a globális műtrágyagyártás alapjai, ezen keresztül jutnak el Ázsiába és Európába.
A szoros lezárása miatt azonban jelenleg gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajózás, ami bénító hatással van a teljes ágazatra. Kína, a világ legnagyobb gabonatermelője már most kapkodva próbálja biztosítani a kén- és nitrogén-alapanyagokat, mivel a tavaszi vetés előtt kritikus a készletezés. A kén amelyből Kína a szükségleteinek 47 százalékát importálja, elengedhetetlen a foszfátműtrágyák előállításához. Ezek nélkül viszont csökken a terméshozam, és egy ország sem engedheti meg magának a visszaesést, különösen a jelenlegi geopolitikai környezetben.
A helyzet annyira súlyos, hogy Kína egyes nagyüzemeiben már termeléscsökkentést vagy teljes leállást rendeltek el, mert nem jutnak hozzá időben a kritikus alapanyagokhoz. Ez a lépés globális árrobbanást indított el a műtrágyapiacon.
Élelmiszer-drágulási dominóhatás az egész világon
A műtrágyaárak emelkedése közvetlenül vezet az élelmiszerárak növekedéséhez. Ha a termelők nem jutnak hozzá elegendő inputhoz, késleltetik a vetést vagy csökkentik a megművelt területet, ez pedig a következő betakarítási szezonokban világméretű kínálatszűkülést eredményez.
Banglades példája különösen szemléletes: ott már most ellátási gondokat jeleznek, és a helyi termelők kénytelenek alternatív termésstratégiákon gondolkodni.
Ez a fajta regionális nyomás könnyen összekapcsolódhat más globális kockázatokkal is, például a klímaváltozással vagy az energiapiachoz köthető inflációval.
Mit jelent mindez Magyarország számára?
Bár Magyarország jóval távolabb esik a Hormuzi-szoros térségétől, a globális ellátási problémák közvetlenül és gyorsan begyűrűzhetnek a hazai gazdaságba is. Három fő csatornán keresztül:
- Műtrágyaárak megugrása: az európai műtrágyapiac szorosan kapcsolódik a világpiaci árakhoz, ezért a kínai és közel-keleti zavarok közvetlen drágulást jelentenek a magyar agráriumnak is. Ez már a 2022-es energiakrízis idején is tapasztalható volt.
- Élelmiszer-infláció gyorsulása: a hazai infláció ugyan 2025 után érezhetően lassult, de a jelenlegi geopolitikai zavarok újra a felszínre lökhetik az élelmiszerárak emelkedését. A növekvő inputköltségeket pedig a termelők idővel kénytelenek áthárítani a fogyasztókra.
- Exportpiaci kitettség: Magyarország jelentős mezőgazdasági exportőr. A globális élelmiszerárak emelkedése rövid távon akár kedvezhet is a hazai exportbevételeknek, hosszú távon azonban piaci instabilitást és kockázatot hordoz.
Geopolitikai spirál: miért most történik mindez?
A szoros lezárását az USA és Izrael, valamint Irán közötti fegyveres konfliktus fokozódása idézte elő. A kereskedelmi útvonalak feletti ellenőrzés mindig is stratégiai cél volt, de a mostani helyzetben a katonai műveletek intenzitása példátlan. A világ nagyhatalmai köztük Kína nem véletlenül reagál azonnal: a mezőgazdasági inputok ellátása nem csupán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is.
Mi következik?
Amennyiben a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is akadozik, vagy a konfliktus eszkalálódik, a következő hónapokban az alábbiakra lehet számítani:
- Újabb műtrágyaár-robbanás, különösen Ázsiában és Európában.
- Élelmiszerár-emelkedés világszerte, ami elérheti a magyar fogyasztókat is.
- További geopolitikai feszültségek, mivel a nyersanyaghiány újabb államokat kényszeríthet stratégiai lépésekre.
A helyzet gyorsan változik, és a mezőgazdasági ciklusok miatt akár már az idei terméseredményekben is érzékelhető lehet a hatása.