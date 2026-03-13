Deviza
stratégia
Hormuzi-szoros
SPB Befektetési Zrt.

A hormuzi válság globális élelmiszerár-emelkedést robbanthat be, és Magyarország sem marad érintetlen

A világ újabb geopolitikai sokkhullám küszöbén áll, amely már most megrengeti a globális műtrágya- és élelmiszerpiacot. A Hormuzi-szoros lezárása az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti fegyveres konfliktus nyomán kulcsfontosságú nyersanyagok szállítását bénította meg. A műtrágyagyártás alapanyagainak akadozó ellátása láncreakciót indított el, amely a mezőgazdasági termelést és az élelmiszerárakat is világszerte befolyásolhatja. A következmények Magyarországra is begyűrűzhetnek, elsősorban a dráguló inputköltségeken és az élelmiszer-infláción keresztül.
Benesóczky Balázs, portfoliókezelési vezető, SPB Befektetési Zrt.
2026.03.13, 07:00

A világ újabb geopolitikai sokkhullám küszöbén áll. A Hormuzi-szoros lezárása az Irán, valamint az USA és Izrael közötti fegyveres konfliktus következményeként olyan láncreakciót indított el, amely már most megrengeti a globális műtrágya- és élelmiszerpiacot. A helyzet súlyossága a 2022-es orosz–ukrán háború hatásait idézi, egyes szakértők szerint pedig még azoknál is nagyobb zavarokat okozhat.

új_Benesóczky Balázs, portfoliókezelési vezető, SPB Befektetési Zrt.VG-stratégia, Hormuzi-szoros
Hormuzi-szoros: globális műtrágya- és élelmiszerársokk jöhet / Benesóczky Balázs, portfóliókezelési vezető, SPB Befektetési Zrt.

A világ műtrágyagyártásának ütőere és a blokk következményei

A Hormuzi-szoros az egyik legkritikusabb tengeri átjáró:

a Közel-Keletről érkező nyersanyagok, köztük a kén, a globális műtrágyagyártás alapjai, ezen keresztül jutnak el Ázsiába és Európába.

A szoros lezárása miatt azonban jelenleg gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajózás, ami bénító hatással van a teljes ágazatra. Kína, a világ legnagyobb gabonatermelője már most kapkodva próbálja biztosítani a kén- és nitrogén-alapanyagokat, mivel a tavaszi vetés előtt kritikus a készletezés. A kén amelyből Kína a szükségleteinek 47 százalékát importálja, elengedhetetlen a foszfátműtrágyák előállításához. Ezek nélkül viszont csökken a terméshozam, és egy ország sem engedheti meg magának a visszaesést, különösen a jelenlegi geopolitikai környezetben.

A helyzet annyira súlyos, hogy Kína egyes nagyüzemeiben már termeléscsökkentést vagy teljes leállást rendeltek el, mert nem jutnak hozzá időben a kritikus alapanyagokhoz. Ez a lépés globális árrobbanást indított el a műtrágyapiacon.

Élelmiszer-drágulási dominóhatás az egész világon

A műtrágyaárak emelkedése közvetlenül vezet az élelmiszerárak növekedéséhez. Ha a termelők nem jutnak hozzá elegendő inputhoz, késleltetik a vetést vagy csökkentik a megművelt területet, ez pedig a következő betakarítási szezonokban világméretű kínálatszűkülést eredményez.

Banglades példája különösen szemléletes: ott már most ellátási gondokat jeleznek, és a helyi termelők kénytelenek alternatív termésstratégiákon gondolkodni.

Ez a fajta regionális nyomás könnyen összekapcsolódhat más globális kockázatokkal is, például a klímaváltozással vagy az energiapiachoz köthető inflációval.

Mit jelent mindez Magyarország számára?

Bár Magyarország jóval távolabb esik a Hormuzi-szoros térségétől, a globális ellátási problémák közvetlenül és gyorsan begyűrűzhetnek a hazai gazdaságba is. Három fő csatornán keresztül:

  1. Műtrágyaárak megugrása: az európai műtrágyapiac szorosan kapcsolódik a világpiaci árakhoz, ezért a kínai és közel-keleti zavarok közvetlen drágulást jelentenek a magyar agráriumnak is. Ez már a 2022-es energiakrízis idején is tapasztalható volt.
  2. Élelmiszer-infláció gyorsulása: a hazai infláció ugyan 2025 után érezhetően lassult, de a jelenlegi geopolitikai zavarok újra a felszínre lökhetik az élelmiszerárak emelkedését. A növekvő inputköltségeket pedig a termelők idővel kénytelenek áthárítani a fogyasztókra.
  3. Exportpiaci kitettség: Magyarország jelentős mezőgazdasági exportőr. A globális élelmiszerárak emelkedése rövid távon akár kedvezhet is a hazai exportbevételeknek, hosszú távon azonban piaci instabilitást és kockázatot hordoz.

Geopolitikai spirál: miért most történik mindez?

A szoros lezárását az USA és Izrael, valamint Irán közötti fegyveres konfliktus fokozódása idézte elő. A kereskedelmi útvonalak feletti ellenőrzés mindig is stratégiai cél volt, de a mostani helyzetben a katonai műveletek intenzitása példátlan. A világ nagyhatalmai köztük Kína nem véletlenül reagál azonnal: a mezőgazdasági inputok ellátása nem csupán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is.

Mi következik?

Amennyiben a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is akadozik, vagy a konfliktus eszkalálódik, a következő hónapokban az alábbiakra lehet számítani:

  • Újabb műtrágyaár-robbanás, különösen Ázsiában és Európában.
  • Élelmiszerár-emelkedés világszerte, ami elérheti a magyar fogyasztókat is.
  • További geopolitikai feszültségek, mivel a nyersanyaghiány újabb államokat kényszeríthet stratégiai lépésekre.

A helyzet gyorsan változik, és a mezőgazdasági ciklusok miatt akár már az idei terméseredményekben is érzékelhető lehet a hatása.

